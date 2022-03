Naposledy jsme na krajský mistrovský fotbal vyrazili 7. listopadu loňského roku. Všichni jsme si přáli, aby se rozehraná sezona konečně dohrála. A po dvou sezonách, které jsme nemohli z covidových důvodů dokončit, to tentokrát vypadá slibně.

Soutěž odstartovalo tradičně šestnáct týmů, do jara jich však vstoupí již jen patnáct. V zimní přestávce odhlásil soutěž Sokol Sezimovo Ústí. Jeho výsledky byly anulovány, trochu se změnily bodové poměry, někdo na tom oproti původní tabulce nepatrně vydělal, jiný prodělal. V konečném součtu to však vliv na nic mít nebude.

Tabulku po podzimu vede s náskokem šesti bodů Český Krumlov. Na podzim podával nejlepší výkony a právem si vybudoval poměrně velký náskok. S povzdálí na Krumlo hledí fotbalisté Prachatic, kteří drží primát na domácím hřišti, kde na podzim neztratili ani bod. Bod za Prachaticemi a sedm za Českým Krumlovem čeká v závěsu dvojice Olešník - Osek. To je patrně čtveřice, která mezi sebe do boje o krajský titul asi nikoho nepustí. Ale možná to dopadne jinak, míč je kulatý.

Hodně může paradoxně napovědět hned první jarní kolo. Český Krumlov totiž zajíždí do Olešníka a pokud zvítězí domácí, situace v tabulce dostane nové rozměry. Prvním sobotním zápasem pak je duel Táborsko B - Osek (10.15). Aby zůstal Osek na dostřel čela, musí bodovat, ale ani trochu to snadné mít nebude. O necelou hodinu později začíná pod Libínem duel Prachatice - Milevsko. Domácí Tatran v přípravě výsledkově moc nepřesvědčil a uvidíme, zda si udrží domácí neporazitelnost.

Program ostatních zápasů - sobota: Čimelice - Jankov, Blatná - Dražice, Týn nad Vltavou - Třeboň (vše 14.30). Neděle: Junior Strakonice - Protivín (14.30).