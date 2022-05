SK Ševětín – Centropen Dačice 2:7 (2:4)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Ševětín se nenachází v ideálním rozpoložení, což bylo patrné od prvních minut. Domácí byli zalezlí v bloku a úplně rezignovali na útočnou fázi. Nám se brzo podařilo vstřelit dvě branky, ale nepochopitelně jsme přestali hrát aktivně, čehož domácí využili k snížení. To nás však opět nastartovalo a do přestávky jsme zvýšili na 4:2, když se třikrát trefil Štolba a jednou já. Druhý poločas už byl zcela v naší režii a ze spousty šancí jsme přidali další tři góly, i když jich mohlo být mnohem víc. Druhý zásah jsem přidal já a prosadili se i Přikryl a Vacek. Celé utkání mělo jednoznačný průběh a naše vítězství je zcela zasloužené. Ševětín asi již čeká na konec sezony a vypadá to, že je se sestupem smířený. My se naopak definitivně zachránili.“