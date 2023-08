/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalová I. B třída mužů má za sebou úvodní kolo nového ročníku. Ve skupině D má Jindřichohradecko rovných deset účastníků. Jak si v premiéře vedli? Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Nové Bystřice v úvodním kole I. B třídy porazili Buk 4:1. | Foto: Andreas Berger

S velkým očekáváním vzhlíželi k úvodnímu utkání ve Stráži nad Nežárkou, která se do krajského fotbalu vrátila po dlouhých 18 letech. Nováček však vlétl na plac jako uragán a Nemanicím, které spadly z I. A třídy, doma nasázel sedm gólů!

Sváteční nádech měl zápas Nové Bystřice s Bukem, neboť tím na stadionu Jiskry vyvrcholily nedělní oslavy 90 let vzniku klubu. Domácí tým se s tím popasoval na jedničku a zvítězil přesvědčivě 4:1. Stínem duelu jsou tři červené karty.

Premiéra výborně vyšla novému kouči Kardašovy Řečice Pavlu Kučerovi, jehož tým na suchdolském trávníku udeřil čtyřikrát a domácím nedovolil ani korigovat.

Stejným poměrem si poradila Studená s Lomnicí a tento duel se nesl v jednoznačné režii mužstva od Javořice.

Horní Žďár před sezonou vyztužil příchodem jindřichohradeckých posil Ondřeje Blažka a Michala Völfela defenzivu a po dvou trefách Rybčáka si odvezl všechny body z Břilic, kde působí třeboňské béčko.

Slavonickým fotbalistům nevyšel v Ševětíně zejména první poločas a nakonec odjeli s pětigólovou porážkou.“

Jiskra Nová Bystřice – AC Buk 4:1 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Od rána probíhaly v našem areálu oslavy 90 let založení klubu a už kvůli této události jsme chtěli do nového ročníku vstoupit vítězně. Začátek ovlivnil zbytek zápasu. V 10 minutě servíroval dárek k narozeninám Kuba Janoušek, když se po faulu na půlce hřiště opřel do balonu a nádherná rána zapadla za couvajícího Vondráka. Po 15 minutách se dostal do úniku Frühauf a hostující Šenkýř hasil požár jen za cenu faulu a červené karty. Měli jsme šance skóre navýšit, ale finále nám nevycházelo. V největší tutovce trefil Králíček spojnici. Na konci poločasu mohlo být srovnáno, neboť hosté v rozmezí deseti vteřin nastřelili tyč a břevno naší branky. Vstup do druhého poločasu nám úplně nevyšel a brzy po standardní situaci dotlačil míč do sítě bukovský Kubín. Tentýž hráč byl hlavním aktérem dalšího klíčového momentu, když udeřil pěstí do břicha našeho Veitha, ten se ohnal a výsledkem byly pro oba červené karty. Paradoxně hostům vyloučení ublížilo víc, ztratili brejkového hráče na hrotu. My stáhli hru na tři obránce a posílili ofenzivu. V hlavní roli se představil střídající žolík Adam Janata, jenž několikrát pláchl hostující obraně a jednu ze svých akcí přetavil ve vedoucí gól. Chvilku po něm další střídající mladík Jakub Kubát našel na malém vápně agilního Králíčka, a ten už věděl, jak uklidit balon za Vondráka. V závěru přidal Janata další zásah a v další vyložené šanci ještě odmítl hattrick. Utkání se nám výsledkově povedlo, soupeř hrál, co jsme čekali, tedy nebezpečné standardky a dlouho míče na Hegera. Vrásky máme z druhého kola, kdy jedeme na horkou půdu do Slavonic a z různých důvodů nám bude chybět pět lidí ze základu. Ale pokusíme se bodovat.“

Libor Vrána, trenér Buku: „Do nové sezony jsme vstoupili s několika novými tvářemi v sestavě, novým rozestavením a snahou o pohledný kombinační fotbal. Bohužel, první rána přišla už v 9. minutě, kdy jsme nezabránili rychlé rozehrávce po faulu. Následovala střela z poloviny hřiště, chybné postavení brankaře a 1:0 pro domácí. Prvních patnáct minut jsme zakončili červenou kartou a nevypadalo to s námi dobře. Do přestávky přišly šance na obou stranách, dokonce dvakrát zachránila domácí branková konstrukce. Škoda. Po změně stran jsme začali dobře a Kubín v 55. minutě vyrovnal. Stejný hráč byl však po vzájemné potyčce a faulu o tři minuty později společně s protihráčem vyloučen, což ovlivnilo zbytek utkání. V devíti nám začaly docházet síly a domácí v závěru rozhodli. Individuální chyby a zbytečná vyloučení nás stály lepší výsledek.“

Branky: 71. a 87. Janata, 9. Janoušek, 75. Králíček – 55. Kubín. ŽK: 1:1. ČK: 1:2 (58. Veith – 14. M. Šenkýř, 58. Kubín). Rozhodčí: Valeš – Ovčáček, Kříž. Diváci: 200.

FK Studená – Tatran Lomnice nad Lužnicí 4:0 (3:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „První zápas v nové sezóně jsme odehráli velmi dobře a v celém jeho průběhu jsme Lomnici výrazně přehrávali. Od úvodu jsme se tlačili za vedoucím gólem, bohužel ten dlouho nepřicházel. Až ve 33. minutě Maška utekl po lajně, nahrál pod sebe Přikrylovi a ten nás dostal do vedení. Během dalších pěti minut jsme zaslouženě vstřelili další branky. Nejprve se po faulu na Staňka kopala penalta a Dokulil ji proměnil, následně po centru Přikryla skóroval krásně z voleje Ferdan. Poté nastřelil ještě Přikryl tyč. Ve druhé půli pokračovala naše aktivita a přidali jsme ještě jednu trefu, kterou zařídil Šimánek. Další velké šance jsme nevyužili, Brunner už za překonaným brankářem trefil jen břevno. Jednoznačně zasloužené vítězství a hlavně velmi dobrý výkon od všech hráčů. Lomnice si nevypracovala jedinou šanci, která by nás nějak ohrozila.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Není moc co hodnotit. My jsme asi byli ještě na prázdninách, branku domácích jsme vůbec neohrozili. Naopak domácí měli dveře k té naší skoro dokořán.“

Branky: 33. Přikryl, 37. Dokulil, 39. Ferdan, 61. M. Šimánek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Ryklík. Diváci: 65.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – FK Kardašova Řečice 1:4 (1:3)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „První utkání doma jsme výsledkově nezvládli. Zkraje jsme měli mírnou převahu i šance, které měly skončit gólem, což se však nestalo. Kupodivu jsme zahrávali i dost standardek, především rohových kopů, ale paradoxně jsme po nich dvakrát inkasovali, když hosté převedli dva perfektní brejky a zajistili si náskok. Nám se povedlo snížit krásnou hlavičkou Kuchyňky a vypadalo to, že bychom se mohli zvednout, jenže na konci poločasu jsme dostali naprosto hloupý a zbytečný gól, který nás zlomil. Po změně stran jsme hru ještě více otevřeli, ke zlepšení to však nevedlo a nakonec jsme obdrželi ještě čtvrtou branku.“

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Zápas jsme měli celou dobu plně pod kontrolou. Zásadní moment vlastně přišel už v 7. minutě. Veterán zadních řad Míra Michal se zranil, na stopera se stáhl Ondra Madar, na středního záložníka z útoku Karel Valek a na hrot šel zkušený Jan Klokner, který zápas v podstatě rozhodl. Budiž mu odpuštěno, že má nejmenší účast na trénincích. Posledně zmiňovaný otevřel skóre už ve 13. minutě a mladší borce by mohl vyučovat o tom, jak se pohybovat v pokutovém území a vybrat si správné místo pro zakončení, což předvedl i při své druhé trefě na konci prvního poločasu. Mezi ně se vešla v 22. minutě trefa Slavíka, který se vydal na výlet ze své stoperské pozice. Po půlhodině hry přišlo naše jediné zaváhání, když brankář Houdek podběhl centr a domácí hlavou snížili. Po změně stran přinesla vzruch hlavně situace v 75. minutě, kdy sudí neuznal Roubíkovi branku kvůli vymyšlenému ofsajdu. O pět minut později po pěkné průnikové přihrávce uzavřel skóre Tajml.“

Branky: 30. Kuchyňka – 13. a 43. Klokner, 22. Slavík, 80. Tajml. ŽK: 4:1. Rozhodčí: R. Novák – Saidl, Kořínek. Diváci: 50.

Jiskra Třeboň B – SK Horní Žďár 0:2 (0:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Nehrál se příliš pohledný fotbal, naopak po celé utkání bylo vidět plno nepřesností, špatného řešení situací a nervozity z toho, aby někdo neudělal chybu, kterou by ten druhý mohl využít ke vstřelení branky. Domácí zahrozili jen jednou, a to vyřešil brankář Rešl. Nám se povedlo v každém poločasu proměnit po jedné šanci zásluhou Rybčáka a odvézt všechny body.“

Branky: 17. a 89. Rybčák. Bez karet. Rozhodčí: Vejčík – Bartoníčková, Kořínek. Diváci: 100.

Sokol Stráž nad Nežárkou – SK Nemanice 7:0 (4:0)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Po dlouhých osmnácti letech nás čekalo utkání v krajské třídě. Očekávání i nervozita byly na místě. Dorazilo i dost natěšených fanoušků. Jen toho hicu mohlo být méně. Od začátku jsme diktovali tempo hry a bylo jen otázkou času, kdy to tam začne padat. Naštěstí se nečekalo dlouho. V 10. minutě z rohu nacentroval Labuť a Jančura krásným angličanem otevřel skóre. Za deset minut už to bylo 2:0, to když Martin Podsclan překvapil střelou skoro z nulového úhlu na přední tyč. Hosté poté zahrozili ze standardky, ale jejich nebezpečnou hlavičku chytil Pavel Rychlý. To bylo z jejich strany směrem dopředu vše. Ve 38. minutě po brejku přidal třetí gól Labuť a pak ještě ve 43. trefil Mikuláštík v tutovce břevno tak šikovně, že se míč odrazil na hranici vápna, kde si ho našel Sivok a s přehledem jej uklidil pod víko. Druhá půle už byla plně v naší režii. Nemaničtí v horku odešli fyzicky, nicméně se sluší říct, že se snažili hrát fotbal a neuchýlili se k nějakému betonu. My si pomohli střídáními, kdy jsme nejen mohli pošetřit některé hráče, ale hlavně střídající hráči prokázali svou kvalitu a na úroveň naší hry to nemělo žádný zásadní vliv. V 57. minutě Kalvas nekompromisně bodlem zvýšil na 5:0 a zbylé dvě trefy obstaral v závěru Běhal.“

Branky: 77. a 87. Běhal, 10. Jančura, 20. Podsclan, 38. Labuť, 43. Sivok, 57. Kalvas. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Prinz – Saidl, Devera. Diváci: 120.

SK Ševětín – Sokol Slavonice 5:2 (3:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „První utkání sezony nám vůbec nevyšlo, zejména v prvním poločase jsme hráli opravdu špatně. Chyběl nám zápal pro hru, nasazení a důraz. Byli jsme ve špatném postavení, nepřesní, soupeři jsme nahrávali do brankových příležitostí, což zkušeně trestal. V prvních patnácti minutách druhého poločasu jsme byli jasně lepší, ale místo snížení a zdramatizování jsme si nechali dát opět dvě branky po laciných chybách, takže bylo vymalováno. Soupeř si vítězství zkušeně pohlídal a my jsme odjížděli s prázdnou. Start do nového ročníku jsme si představovali zcela jinak. Nezbývá než zatnout zuby, bojovat a v příštím utkání předvést diametrálně odlišný výkon.“

Branky: 11. a 14. Bárta, 18. Petřík, 61. Mizera, 63. Klapuš – 44. a 67. M. Balík. Rozhodčí: Rothschedl – Pšenička, Šafránek. Diváci: 50.

SK Dobrá Voda – Sokol Neplachov 5:1 (3:1)

Branky: 28., 31., 76. a 88. Serbin, 42. Novotný – 70. Mohamed. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Ondra – Ryneš, Feytl. Diváci: 100.