Týmy z popředí tabulky si shodně připsaly jen po bodu, když se v hlavním hitu včelnický lídr rozešel bez branek s Neplachovem, a tak se na ně dotáhla Kardašova Řečice, která vyhrála na půdě slavonického nováčka. Ten pro povedeném vstupu do sezony tak trochu ztrácí dech, což se odráží i na jeho postavení v tabulce. Ještě hůř jsou na tom Velenice, které se po domácí prohře se Studenou krčí úplně na konci pořadí sk. D. Cenný bod naopak uhrálo třeboňské béčko s ambiciózním Borkem. Bystřice si dojela pro remízu do Suchdola, stejně jako Lomnice do Buku. Své příznivce si naopak aspoň částečně udobřili fotbalisté Horního Žďáru, kteří doma naplno bodovali poprvé od 17. září.