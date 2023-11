/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalové I. B třída má za sebou 11. kolo. Ve skupině D se do čela prodral Neplachov, který v přímém souboji o první místo pokořil Suchdol. Brankové hody si užilo publikum v Horním Žďáru, kde vidělo devět gólů a výhru domácího celku nad Novou Bystřicí.

Fotbalisté Dolního Žďáru v 11. kole I. B třídy přestříleli Novou Bystřici 6:3. | Foto: Andreas Berger

Nadále se trápí Buk, který tentokrát odevzdal všechny body Studené a navrch doma pětkrát inkasoval. Správně zvolená taktika dokonale vyšla slavonickým fotbalistům, kteří nedali ofenzivně laděnému řečickému celku ani čichnout. Konečně zabrala Lomnice, když s přehledem zvítězila na hřišti nováčka ve Stráži, která hrála už od 19. minuty bez vyloučeného Egera. Leklé ryby připomínali hráči třeboňského béčka a jejich bezkrevný výkon nemohl na Dobrou Vodu stačit.

SK Horní Žďár – Jiskra Nová Bystřice 6:3 (2:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Narazily na sebe dva týmy, které se prezentují podobným stylem hry, tedy držet co nejvíce míč na svých kopačkách a hrát maximálně po zemi. To bylo vidět po celý zápas a nezabránil tomu ani horší podzimní terén. Padlo devět gólů a několik šancí ještě oba celky neproměnily. Hrálo se poklidné utkání, v němž se moc nebránilo, spíše se obě mužstva hnala do útoku. Pro diváka výborný fotbal.“

Jakub Janoušek, záložník N. Bystřice: „Do zápasu jsme vstoupili nejhůř, jak šlo. Asi po třiceti vteřinách jsme zavinili penaltu a rázem jsme prohrávali. V první půli se jinak hrál vyrovnaný zápas. My nastřelili břevno a neproměnili dvě šance, který by měly skončit gólem. Ale zlobili i domácí a po našem špatném bránění přidali druhou trefu. Druhý poločas pro nás, bohužel, začal v podobném duchu jako ten úvodní a po pěkné střele z dvaceti metrů jsme hned na začátku inkasovali potřetí. Ke cti nám slouží, že jsme to nezabalili a dokázali jsme snížit na 3:4. Jenže o minutu později jsme znovu udělali chybu, které předcházel odkop domácího brankáře pod tlakem při malé domů. To nás definitivně zlomilo. Soupeř si závěrečných dvacet minut zkušeně pohlídal a my už neměli sílu na nějaký zvrat. Žďár vyhrál zaslouženě, ale vzhledem k průběhu je pro nás výsledek krutý. Zápas měl celkově kvalitu a divákům se musel líbit. Bylo vidět, že se potkávají týmy, které chtějí hrát kombinační fotbal. Domácí potvrdili, že patří do špičky soutěže.“

Branky: 32. a 48. P. Völfel, 71. a 88. M. Völfel, 1. (pen.) Voldán, 51. Rybčák – 57. a 70. Frühauf, 68. vlastní (Moldrzyk). ŽK: 2:1. Rozhodčí: Ryneš – Šíma, J. Šťastný. Diváci: 60.

Sokol Stráž nad Nežárkou – Tatran Lomnice nad Lužnicí 1:4 (0:1)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Zasloužená výhra Lomnice. A stačili na nás Melichar s Nohavou. Bohužel. Ač jsme si řekli, jak bude Lomnice hrát, v čem je silná, tak jsme to zapomněli s odchodem z kabin. První minuta, propadnutý roh a nikým nehlídaný hráč nám dá gól. V 19. minutě navíc přišla červená karta pro našeho hráče. Od té doby jsme tahali za kratší konec, přesto se šlo do kabin za stavu 0:1. Do druhé půle jsme nastoupili se snahou s výsledkem něco udělat, ale přišel první nákop, prodloužená Nohavova hlavička a Melichar se ze samostatného úniku nemýlil. Ne, že bychom se složili, ale směrem dopředu jsme nebyli dostatečně kvalitní a navíc jsme dostali dva, jak u nás jinak, laciné góly.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas jsme začali výborně a hned z prvního rohu si míč našel Honza Burda a nekompromisně zavěsil. Od dvacáté minuty jsme hráli proti deseti, ale trestuhodně jsme zahazovali příležitosti a nechávali soupeře v kontaktu. Naštěstí hned na úvod druhého poločasu jsme přidali druhý gól, když samostatný únik proměnil Vašek Melichar a dobrý týmový výkon dovršil dvěma brankami Vojta Strouha, i když těch šancí bylo daleko více. Konečně se nám zadařilo i výsledkově, ale práce je před námi stále dost.“

Branky: 83. Kalvas – 61. a 84. Strouha, 2. Jan Burda, 47. V. Melichar. ŽK: 2:0. ČK: 1:0 (19. Eger). Rozhodčí: Pšenička – Bicek, Picka. Diváci: 100.

Sokol Neplachov – Sokol Suchdol nad Lužnicí 4:1 (4:1)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Tohle utkání se nám výsledkově nepovedlo. Brzy jsme prohrávali a v první půli jsme udělali čtyři hrubé chyby v obraně, které domácí dokázali potrestat. Sice se nám ještě povedlo snížit na 1:2, ale v závěru poločasu nám soupeř zase utekl. Druhá půle byla z naší strany co se týče držení míče dobrá, jenže gólové šance jsme si nedokázali vytvořit. To samé ale platí i o Neplachovu, takže po změně stran už se skóre neměnilo a my odjeli s prázdnou.“

Branky: 34., 40. a 45. Houska, 10. Havel – 36. Špale. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Ryklík – Klimeš, Škuthan. Diváci: 120.

AC Buk – FK Studená 2:5 (2:4)

Libor Vrána, trenér Buku: „Čekala nás těžká zkouška. Marodka je plná a tak jsme nastoupili v základní sestavě s pěti hráči kolem dvaceti let a další čtyři byli na lavičce. Aby toho nebylo málo, v 17. minutě se zranil Tomšík a v 25. minutě jsme byli po čtvrtém gólů Studené na ručník. Jedno z mála pozitiv je, že to kluci nevzdali, ale body, které bychom potřebovali jako sůl, byly daleko.“

Petr Adamec, trenér Studené: „V Buku to nikdy není příliš o fotbale a kombinaci, museli jsme hru maximálně zjednodušit a nedělat chyby v obraně. Úvod se nám povedl a díky napadání jsme získali spoustu balonů nedaleko domácí branky a na rozdíl od minulého týdne jsme příležitosti proměňovali. Po dvou trefách Dvořáka a jedné Dokulila zvyšoval v 25. minutě Přikryl už na 4:0. Bohužel, poté si prakticky celý tým začal myslet, že se už nemůže nic stát a úplně jsme přestali hrát. Buk zaslouženě do přestávky snížil na 2:4. Po důrazné domluvě v kabině jsme celý druhý poločas kontrolovali. V 63. minutě si Soukal pohrál s obráncem, krásně levou nohou obstřelil i brankáře a zvýšil na 5:2. Domácí si za celou druhou půli nevypracovali ani jednu šanci, my mohli klidně ještě nějaký gól přidat.“

Branky: 34. Boček, 41. O. Jasanský – 3. a 19. Dvořák, 12. Dokulil, 25. Přikryl, 63. Soukal. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Šíma – Ryneš, J. Šťastný. Diváci: 140.

1/6 Zdroj: archiv Sokola Slavonice Slavoničtí fotbalisté porazili Kardašovu Řečici 3:0. 2/6 Zdroj: Deník/Zdeněk Prager Slavoničtí fotbalisté porazili Kardašovu Řečici 3:0. 3/6 Zdroj: Deník/Zdeněk Prager Slavoničtí fotbalisté porazili Kardašovu Řečici 3:0. 4/6 Zdroj: Deník/Zdeněk Prager Slavoničtí fotbalisté porazili Kardašovu Řečici 3:0. 5/6 Zdroj: Deník/Zdeněk Prager Slavoničtí fotbalisté porazili Kardašovu Řečici 3:0. 6/6 Zdroj: Deník/Zdeněk Prager Slavoničtí fotbalisté porazili Kardašovu Řečici 3:0.

Sokol Slavonice – FK Kardašova Řečice 3:0 (1:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do utkání jsme šli s rozestavením a taktickým plánem, na které nejsme zvyklí, a trochu jsme se na začátku utkání hledali. S přibývajícím časem jsme však začali plnit to, co jsme si před zápasem stanovili. Hosté byli kvalitní na míči, ale my jsme je, kromě rohových a trestných kopů, po celý zápas na vlastní polovině hřiště k ničemu nepouštěli. Všechny střely hostů končily mimo brankovou konstrukci, nebo jsme je dobře blokovali. Sami jsme vstřelili tři branky a několik dalších jsme mohli přidat. Po změně stran, po naší druhé brance, hráli hosté na velké riziko a my jsme čekali na protiútoky. Z šesti samostatných brejků jsme proměnili pouze jeden, gólman hostů držel naději svého týmu až do posledních minut. Utkání se nám fyzicky a výsledkově povedlo, v tomto nastaveném trendu musíme pokračovat dál.“

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Nula bodů, nula šancí, nula střel, prostě jedna velká nula svítila po devadesáté minutě na tabuli ve Slavonicích na naší straně. Domácí perfektně připraveni na naši kombinační hru, obranný blok stažený na vápně a naše nemohoucnost si s ním poradit. Optická převaha nám nebyla nic platná a soupeř využíval našich chyb v rozehrávce na našeho brankáře Houdka se valil jeden samostatný únik za druhým. Výsledek 3:0 je pro nás vlastně ještě dost milosrdný. Ač je hřiště ve Slavonicích velké, což by nám mělo svědčit, opak byl pravdou a nezbývá mi než soupeři pogratulovat k perfektnímu výkonu, kterým nás doslova rozebral do posledního šroubku.“

Branky: 30. Marhoun, 55. Stoilov, 90. Nevrkla. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Svoboda – Saidl, Pavlík. Diváci: 166.

Jiskra Třeboň B – Dobrá Voda 2:3 (1:3)

Roman Cigáň, trenér Třeboně B: „Věřili jsme, že můžeme naplno bodovat, měli jsme i slušnou sestavu, ale na hřišti bylo všechno jinak. K utkání jsme přistoupili laxně, bez chuti, úplně chyběla jiskra. Působili jsme hodně zakřiknutě. Na úvodní trefu soupeře jsme za deset minut dokázali odpovědět, ale vzápětí jsme inkasovali podruhé a za další tři minuty už vedli hosté 3:1, což nás ještě víc nahlodalo. Ve druhé půli jsme ještě v 72. minutě korigovali, ale to bylo všechno. Nedokázali jsme si vytvořit tlak ani šance. Chyběl tomu patřičný drajv a až na výjimky, jako byli Čábela s Beníškem, jsme působili hodně odevzdaně.“

Branky: 34. Pfeifer, 72. Beníšek – 23. a 36. Serbin, 39. Tomandl. ŽK: 0:4. Rozhodčí: Janovský – Rous, Devera. Diváci: 100.

SK Nemanice – SK Ševětín 0:6 (0:2)

Branky: 31., 61. a 73. Bárta, 82. a 84. Louda, 39. Chovanec. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Ondra – Šíma, teplý. Diváci: 30.