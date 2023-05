Krajská fotbalová I. B třída mužů měla na programu 22. kolo. I po něm se v čele udržela Nová Včelnice, která po dobrém výkonu zvítězila na řečické půdě. Přinášíme ohlasy.

Slavoničtí fotbalisté (v bílomodrém) v 22. kole I. B třídy porazili poslední české Velenice jasně 5:0. | Foto: archiv klubu

Sokol Neplachov – SK Horní Žďár 4:0 (2:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Po úvodním oťukávání přišly dva rohové kopy, první náš, z něhož jsme nastřelili břevno, a vzápětí kopali roh i domácí, po němž se pískala penalta za držení protihráče. Tu se štěstím soupeř proměnil. To byl rozhodující moment celého zápasu, protože od té doby jsme se vůbec nedostali do tempa a do konce utkání to byl naší strany spíše zmar a trápení. Naopak Neplachov vstřelený gól uklidnil a začal nás jednoduše přehrávat. Domácí přidali ještě tři branky, a my si tím pádem odvezli další příděl.“

Branky: 34. a 74. Hruška, 16. (pen.) Dvořák, 81. Hruška. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Švec – Pšenička, Hora. Diváci: 50.

SK Ševětín – AC Buk 1:2 (1:1)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „V deštivém počasí se nám povedl začátek a už v 8. minutě jsme se ujali vedení. Domácí po deseti minutách vyrovnali z penalty a ve zbytku poločasu už se skóre nezměnilo. Vydařil se nám i vstup do druhé půle a v 55. minutě jsme přidali druhou trefu. Vedení jsme udrželi do konce zápasu a připsali si další důležité body.“

Branky: 18. (pen.) Šejba – 8. Heger, 55. Kocourek. ŽK: 3:4. ČK: 2:1 (30. Sváta, 73. Syrovátka – 90. Opička). Rozhodčí: Ovčáček st. - Hnilička, Ovčáček ml. Diváci: 150.

FK Studená – Sokol Suchdol nad Lužnicí 2:1 (2:1)

Petra Adamec, trenér Studené: „Utekl nám trochu začátek, hosté vstřelili šťastnou branku už v sedmé minutě a celou úvodní čtvrthodinku byli lepší. Mě ovšem hodně těší, jak kluci následně zareagovali a Suchdol jsme do konce poločasu přišpendlili na jeho půlku. Kopali jsme spoustu rohů, z nichž hrozil hlavně Lacina. Hostující gólman se v té době překonával a vychytal několik jasných gólů včetně několika střel v rychlém sledu. Okolo třicáté minuty jsme velký tlak přetavili v zasloužené góly. Nejprve Maška naservíroval na zadní tyč krásnou přihrávku Lacinovi, který vyrovnal, následně Brunner perfektně mezi obránce vyslal Dvořáka a ten střelou pod břevno otočil stav utkání. Nutno říci, že zaslouženě, první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Kluci měli chuť a pěknými kombinačními akcemi soupeře přehráli. Po změně stran už to bylo z obou stran slabší, hra se hodně kouskovala a oba týmy se už nedostaly do tempa jako v úvodním dějství. Suchdol si za celý druhý poločas nic nevypracoval, až na závar v poslední minutě. My Dvořákem nastřelili břevno, vstřelili branku z ofsajdu a Lindourkovu dorážku vyškrábl z brankové čáry nejlepší hráč hostí, brankář Kanděra. Celkově utkání mělo slušnou kvalitu, čemuž přispěly oba týmy.“

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Zápas pro nás začal velmi dobře a již v 7. minutě jsme se ujali vedení. Vzápětí jsme měli další šanci a kdybychom po čtvrthodině vedli 3:0, nemohl by se nikdo divit. Pak nás však domácí na dlouhé minuty zatlačili k vlastní brance a jen díky bravurním zákrokům našeho gólmana se skóre neměnilo. Studení přesto do přestávky skóre otočila, když se jí povedlo vstřelit dva slepené góly v rozmezí tří minut. V posledních vteřinách zápasu jsme po závaru mohli vyrovnat, ale nestalo se tak, a tak jsme odjeli ze Studené s prázdnou.“

Branky: 27. Lacina, 29. Dvořák – 7. Arenberger. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Janovský – Náprava, saidl. Diváci: 110.

FK Kardašova Řečice 1922 – TJ Nová Včelnice 1:3 (0:2)

Miroslav Zeman, trenér K. Řečice: „Přijel lídr tabulky, který potvrdil svou kvalitu. My se mu v poli herně sice vyrovnali, možná jsme byli i lepší, ale jen po vápno. Navíc jsme v 11. minutě prohrávali 0:2 po dvou nádherných střelách, s nimiž brankář nemohl nic dělat. Nám se finální část nedaří a nedáváme góly, což nás sráží. Po změně stran jsme byli běhavější a o něco lepší, ale přibrzdilo nás vyloučení Bílka, i když okolnosti mi nepřijdou normální. Nadechli jsme se, i v deseti jsme Včelnici přehráli a dokázali jsme snížit, ale bohužel, další střela zdálky do vinglu znamenala třetí inkasovaný gól. Včelnice má ve svém středu dva, tři rozdílové hráče, kteří takové zápasy zvládají. Náš herní projev byl určitě lepší než v Suchdole, ale musíme se zaměřit na koncovku. Když ji zlepšíme, otočí se to v náš prospěch.“

Luboš Cypra, trenér N. Včelnice: „Nastoupili jsme bez zraněných opor Šlapanského s Petrášem, ale na našem výkonu se to neprojevilo a od začátku jsme hráli velmi dobře. V 7. minutě krásnou technickou střelou do šibenice otevřel skóre Pivko a stejný hráče za čtyři minuty napřáhl asi z pětadvaceti metrů a bombou přidal druhý gól. Herně jsme byli lepší a celou dobu jsme kontrolovali vývoj. Skóre se pak měnilo až na konci zápasu. Nejprve sudí otočil faul a domácí kopali standardku, po níž ze skrumáže snížili. Žádné drama jsme však nepřipustili a Jaroš za dvě minuty další výstavní střelou potvrdil tři body. Chtěl bych kluky za výkon pochválit, hráli nějlepší fotbal na jaře. Zvlášť bych vyzdvihl Blažka.“

Branky: 87. Slavík – 7. a 11. Pivko, 89. D. Jaroš. ŽK: 3:4. ČK: 1:0 (78. Bílek). Rozhodčí: Ovčáček – Bicek, Bumba. Diváci: 100.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Borek 0:2 (0:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Mužstvo Borku má plno dobrých fotbalistů, a tak průběh zápasu byl podle očekávání o naší defenzivě a o hodně běhání bez míče. Většinu času jsme strávili na vlastní polovině a odvraceli tlak hostů. Přesto jsme do 60. minuty drželi bezbrankový stav. Pak přišlo známé nedáš, dostaneš. Z úniku Vojta Strouha trefil pouze boční síť, hosté z odkopu od branky dostali míč do pokutového území, kde se asi po třech odrazech ocitl před volným hráčem, který ho uklidil do branky. Pak přišla druhá trefa soupeře po centru ze strany, kterých bylo v tomto utkání opravdu hodně. Hosté zaslouženě vyhráli, ale mám radost, že naši kluci těžký zápas odmakali až do konce a nezabalili to, přestože naše sestava je značně zdecimovaná.“

Branky: 60. Severa, 65. Hanžl. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Rous. Diváci: 50.

Jiskra Nová Bystřice – Jiskra Třeboň B 4:1 (2:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „My do utkání vstoupili hodně aktivně, do desáté minuty jsme si vytvořili tři gólové šance, ale opět jsme selhali v koncovce. Hosté se po chvíli trochu oklepali a šli i nečekaně do vedení, když si dobře kopnutou standardku smolně umístil do vlastní brány Honza Kubeš. Inkasovaná branka námi trochu zatřásla, vypadli jsme z role, ale konec poločasu nám opět vyšel. Nejprve se po krásné akci a centru Celého prosadil hlavou Janoušek a těsně před odchodem do kabin nás dostal do vedení Nováček, který se prosadil po rohovém kopu Frühaufa. Druhý poločas se už odehrával zcela v naší režii, narůstaly gólové šance a uklidnění do našich řad vnesl třetí trefou Frühauf. V závěru se ještě dočkal gólové odměny aktivní Králíček. Předvedli jsme kvalitní výkon, dařila se kombinace a zaslouženě bereme tři body.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Měli jsme opět jinou sestavu než v minulém povedeném utkání, takže to je pak složité. Nicméně dostali jsme se do vedení a mohli jsme přidat druhý gól, ale velkou šanci jsme nevyužili a domácí v závěru poločasu dvěma góly otočili vývoj. Bystřice má velmi zkušený tým a hrála to tak, jak to na naše mladíky platilo. My na to ani nemohli reagovat nějakým střídáním, protože na lavičce jsme měli tři dorostence. Nakonec jsme dostali čtyři góly a ještě nám soupeř pěkně nakopal, takže jsme odjeli i se šrámy. Teď se musíme soustředit na Ševětín, který bychom potřebovali porazit, abychom jej udrželi v tabulce pod sebou.“

Branky: 39. Janoušek, 42. Nováček, 63. Frühauf, 89. Králíček – 15. vlastní (Kubeš). Bez karet. Rozhodčí: Křížek – Picka, Bartyzal. Diváci: 99.

Sokol Slavonice – Lokomotiva České Velenice 5:0 (2:0)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Do utkání jsme nastupovali s jasným cílem zvítězit. Bohužel jsme v prvním poločase nehráli tak, jak jsme si představovali, a náš projev byl příšerný. Zklamali jsme sebe i naše fanoušky. O přestávce jsme si v kabině řekli pár důrazných věcí a musím říct, že hráči skvěle zareagovali. Po změně stran jsme už předváděli naší vlastní hru, přestali jsme být nervózní, byli jsme aktivní a hráli jednoduše. Výsledkem byly branky, které jsme vstřelili, a nakonec jsme si zaslouženě připsali vítězství. Velmi mě těší, že jsme mohli využít mladé hráče, konkrétně hned čtyři do sedmnácti let, kteří se na hřišti ukázali v dobrém světle a přispěli k tomu, že jsme vyhráli. Je to pro nás velmi pozitivní znamení do budoucna.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Ještě v týdnu jsme nevěděli, jestli dáme dohromady jedenáct lidí. Podle toho to také vypadalo. Za stavu 1:0 jsme kopali penaltu, kterou jsme opět neproměnili. Na jaře jsme jich kopali už pět a ani jednou jsme nedokázali dát branku. To hovoří za vše, v jakém stavu se nacházíme.“

Branky: 40., 48. a 56. Marhoun, 8. T. Lukš, 65. P. Lukš. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Crkva – Vítek, Jarolím. Diváci: 100.