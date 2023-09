/FOTOGALERIE/ Už jen dva týmy zůstávají po třetím kole krajské fotbalové I. B třídy ve skupině D s plným počtem bodů. Tabulce vévodí Horní Žďár, jenž si snadno poradil s Nemanicemi i díky hattricku Rybčáka a pomalu začíná potvrzovat prognózy, že by po letním posílení mohl patřit k favoritům soutěže.

Fotbalisté Kardašovy Řečice (ve žlutých dresech) dokázali v závěru otočit duel na půdě Nové Bystřice a zvítězit 3:2. | Foto: Andreas Berger

Body proklouzly skrz prsty bystřickým fotbalistům, kteří ještě v 85. minutě vedli nad Řečicí 2:1, ale hosté vzápětí dvěma slepenými góly otočili skóre a zůstávají stoprocentní.

Vstřelit osm gólů je úctyhodný počin, zvlášť když se to povede na půdě protivníka, jako v případě Studené, která tak znectila Ševětín.

Lomnice v „lužnickém“ derby prohrávala v Suchdole po první půli o dvě trefy, po obrátce dokázala srovnat, ale nezvládla závěr a nakonec odjela s půltuctem.

Strážskému nováčkovi vyšel proti Buku začátek, což se ukázalo jako rozhodující, protože v 18. minutě platil stav 2:0, který se už do konce nezměnil a Sokol tak utrhl druhé vítězství v sezoně.

Hodně cenné body si připsalo třeboňské béčko, které dokázalo zdolat silný Neplachov. A Slavonice zase loupily v Dobré Vodě, kde nedaly "čuchnout" obávanému kanonýrovi Serbinovi.

Jiskra Nová Bystřice – FK Kardašova Řečice 2:3 (2:1)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Utkání se mi nehodnotí úplně lehce. První poločas jsme v poslepované sestavě sehráli na hranici našich možností, pozorně jsme bránili a vyráželi k rychlým brejkům. Nejprve nás dostal do vedení Kubát, chvilku po něm zkušeně zvyšoval Kubeš a navrch neproměnili tutovky Nováček i Havel. Nás zachránila tyč po střele Bílka, ale před přestávkou po akci Tajmla hosté snížili. Ve druhé půli byl za faul na unikajícího Kubáta vyloučen hostující gólman, což nám paradoxně ublížilo. Docházely nám síly a hosté častěji drželi balon. V 85. minutě nejprve neuspěl v samostatném úniku náš Janata, aby si minutu po něm vybral nešťastný moment brankář Podolský, jenž se vracel z míčem na noze do pokutového území, nechal se obrat Tajmlem a bylo vyrovnáno. My po sobě nevěřícně koukali, ztratili jsme míč a hosté ho vzápětí dostali do branky potřetí. V úplném závěru jsem měl já na hlavě vyrovnání, ale v dobré pozici jsem přestřelil. Kardaška přivezla hodně kvalitní tým, který chtěl hrát fotbal, nicméně pro nás je porážka hodně krutá.“

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Staré pravidlo o přizpůsobení se hře soupeře pro nás v prvním poločase platilo několikanásobně. Zbytečně pomalá rozehrávka, moc doteků a přihrávka na naše rychlá tykadla tak nadýchaná, že se téměř zastavila ve vzduchu, to bylo něco pro místní matadory, kteří si na nás pěkně smlsli. Přestože jsme měli opticky stále víc ze hry, prohrávali jsme 0:2 a dokázali jsme pouze snížit zásluhou Roubíka a nastřelit tyč. Po důkladném rozebrání situace v poločase se naše hra zlepšila a utkání jsme dovedli do vítězného konce, přestože jsme dvacet minut dohrávali o deseti. Přišli jsme totiž o vyloučeného brankáře Houdka, jenž nás hlavně v první půli několikrát podržel. Ale červená byla jasná. Jinak jsme se snažili hrát po zemi a rychle kombinovat, abychom Bystřici utahali. Nebylo to jednoduché, domácí hráli zkušeně, zhušťovali prostor kolem šestnáctky, ale nakonec se nám v závěru dvěma góly v rychlém sledu, které vstřelili Tajml a Roubík, povedlo velmi těžké utkání otočit a získat tři cenné body.

Branky: 23. Kubát, 28. Kubeš – 35. a 87. V. Roubík, 86. Tajml. ŽK: 0:1. ČK: 0:1 (68. Houdek). Rozhodčí: L. Novák – J. Šťastný, Tomeček. Diváci: 100.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Tatran Lomnice nad Lužnicí 6:2 (2:0)

Jan Heřman, trenér Suchdola: „První poločas nabídl divákům z naší strany slušný fotbal, byli jsme aktivní směrem dopředu a vytvářeli si gólové situace, i když jsme využili pouze dvě. Po změně stran jsme dvacet minut nedokázali podržet balon a dovolili jsme hostům srovnat skóre. Zhruba od 70. minuty už jsme zase dominovali, vstřelili čtyři hezké branky a utkání dovedli do vítězného konce.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: "Ačkoli skóre vypadá jednoznačně, zápas tak zdaleka nevypadal. První půli jsme začali lépe a byli více na půlce soupeře, který nás ohrožoval především rychlými brejky po křídlech a z jednoho šel do vedení. My dále bojovali, nastřelili břevno, ale do poločasu jsme ještě jednou inkasovali z naprosto vymyšlené penalty, kterou asi viděl jenom rozhodčí. Smutné, že pak neviděl dvě jasné, po jedné na každé straně. Do druhého poločasu kluci vlítli a po střele Pavla Práška a centru Lukáše Čápa z dálky, který domácí brankář neudržel, bylo srovnáno. V tu chvíli jsme byli na koni, jenže dlouhý nákop domácích náš brankář za vápnem špatně trefil, zachytil ho suchdolský hráč a míč letěl do prázdné branky. Ještě v 83. minutě se bojovalo o remízu, jenže pak jsme museli prostřídat, hra se nám úplně rozpadla, zavládl chaos a domácí během pár minut přidali další tři góly."

Branky: 67. a 86. Koranda, 84. a 88. K. Trmal, 10. D. Trmal, 39. (pen.) J. Záruba – 53. Prášek, 59. Čáp. Rozhodčí: Cigáň – Ernst, Racz, Diváci: 200.

Sokol Stráž nad Nežárkou – AC Buk 2:0 (2:0)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „K prvnímu derby k nám zavítali hráči z nedalekého Buku. A bylo se na co koukat. Úvodních pětadvacet minut proběhlo plně v naší režii a hosté nevěděli, kam dřív skočit. Podařilo se nám i dvakrát skórovat. Nejdřív Honza Kozel proměnil penaltu po faulu na agilního Mikuláštíka, aby chvilku na to Vráťa Labuť využil skvělé přihrávky Kuby Kalvase. Více jsem se gólově neprosadili, hosté hru vyrovnali a ukázali, že jsou to kvalitní hráči, kteří se v této soutěži pohybují o poznání déle než my. Druhou půli měli optickou převahu kluci z Buku, ale do nějaké vážnější akce jsme je nepustili. Z naší strany to nebylo úplně povedené, došlo na některá zbytečná střídání, která nám narušila plán na konec duelu. Zápas nám ukázal, že máme stále na čem pracovat. Ale máme tři body a do Slavonic, kde nás určitě nečeká nic lehkého, můžeme jet s o něco čistší hlavou.“

Libor Vrána, trenér Buku: „Nás plán ve Stráži bodovat se začal záhy rozplývat. V 18. minutě už to bylo 2:0 pro domácí, kteří byli silnější a důraznější v osobních soubojích. Poté se hra vyrovnala a škoda naší velké šance z přímého kopu. Po změně stran jsme byli aktivnější, ale gólovou příležitost jsme si prakticky nevytvořili. Špatnou zprávou je zranění a pravděpodobně delší absence Jiřího Kocourka.“

Branky: 14. (pen.) Kozel, 18. Labuť. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hnilička – Rous, Bumba. Diváci: 120.

Jiskra Třeboň B – Sokol Neplachov 2:1 (2:1)

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Neplachov by měl patřit k předním týmům soutěže, což také potvrzoval. My sice měli výškovou převahu, ale to soupeř dokázal zkušenostmi eliminovat a využíval k rychlým brejkům především Hindyho s Dušákem. Nám chyběli tři zranění hráči ze základu Kučera, Čábela a Bednář, proto jsme uvítali pomoc z áčka a Činčura s Vránou nám hodně pomohli. Už v 5. minutě jsme inkasovali z penalty, což nás zmrazilo jen na okamžik. Rychle jsme se vrátili do hry a do 15. minuty jsme zásluhou Pfeifera a Nehody otočili skóre. Hrálo se poměrně rychle nahoru dolů, oba týmy měly úseky, v nichž diktovaly tempo. Kdybychom ve druhé půle proměnili aspoň jednu ze dvou dobrých příležitostí, mohlo to být klidnější. Takhle jsme se nervovali až do konce, ale cenné vítězství jsme uhájili. Kluky musím pochválit, všichni hráli dobře a zápas poctivě odmakali. Pokud bychom chtěli někoho přece jen vyzdvihnout, tak Nehodu s Beníškem.“

Branky: 9. Pfeifer, 15. Nehoda – 5. (pen.) Dvořák. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Tauber – Saidl, Tomeček. Diváci: 70.

SK Horní Žďár – SK Nemanice 5:1 (1:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Od začátku jsme byli více na balonu a udávali tempo hry. Bohužel, špatná finální fáze byla za tím, že jsme v prvním poločase vstřelili pouze jediný gól. Po přestávce začali hosté postupně fyzicky odpadávat, a tím se začal vytvářet větší prostor pro naše gólové situace, z nichž jsme pak vstřelili čtyři branky. Hosté až v poslední minutě zahrozili z trestného kopu a padl z toho jediný jejich gól. Úroveň zápasu byla na tuto soutěž hodně slabá.“

Branky: 31., 62. a 72. Rybčák, 70. Voldán, 78. Blažek – 89. Křiváček. ŽK: 1:1. Rozhodčí: P. Šťastný – Svoboda, Bicek. Diváci: 60.

SK Ševětín – FK Studená 8:1 (1:4)

Petr Adamec, trenér Studené: „Chtěli jsme a připravovali se na to, zvládnout úvod zápasu. Protože víme, že domácí, pokud doma vyhrají, většinou rozhodnou v úvodní půlhodině. Kluci nastoupili soustředěně a v desáté minutě nás dostal do vedení Přikryl. V 17. minutě neměl domácí brankář čisté svědomí při standardce Dokulila a bylo to 2:0. Ševětín sice bleskově snížili, ale za dalších pět minut už to bylo zase o dva góly. Podle mě druhá trefa Adama Přikryla rozhodla zápas. Nenechali jsme totiž domácí nadechnout po snížení na 1:2 k nějakému náporu a celý zápas jsme měli následně pod kontrolou. Před přestávkou definitivně rozhodl Brůžek, který po krásné přihrávce Dvořáka vsítil premiérový gól v prvním zápase v našem dresu. Po obrátce jsme pokračovali v kvalitním výkonu, do šedesáté minuty dali další tři góly a následně se zápas už pouze dohrával. Kvalitní utkání, velmi dobrá mezihra a kombinace, podpořena dobrým běžeckým výkonem všech hráčů. Nyní je třeba zopakovat tento výkon i doma se silnou Bystřicí. Bohužel, už teď víme o citelných absencích.“

Branky: 19. Švejda - 10. a 24. Přikryl, 52. a 60. Dvořák, 17. Dokulil, 45. Brůžek, 46. Brunner, 89. Přibyl. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Klimeš – R. Novák, Pileček. Diváci: 50.

SK Dobrá Voda u ČB – Sokol Slavonice 1:2 (0:1)

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „Věděli jsme, co nás v Dobré Vodě čeká, jejich útočná síla přinejmenším budila respekt. Do utkání jsme šli, i přes naše četné absence, s plánem hrát jednoduše, v obranném bloku působit aktivně, nechat soupeře hrát s balonem na jeho polovině a nutit jej k dlouhým nákopům do připravené obrany. A také eliminovat jejich elitního střelce Serbina, jehož na hřišti naprosto vymazali Balík s Žampou, a přecházet do rychlých protiútoků a zakončovat, což se nám povedlo. Velká pochvala pro nás všechny, zvolenou taktiku jsme dodrželi a tím jsme soupeře nepouštěli do zakončení. Po dlouhé době jsme neudělali zbytečné chyby, podali jsme výborný fyzický výkon a vstřelili více branek než soupeř.“

Branky: 72. Janů – 16. Pelej, 56. Marhoun. ŽK: 2:5. Rozhodčí: Mráz – Hájek, Buřič. Diváci: 70.