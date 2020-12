Tým od Javořice vstoupil do sezony impozantně, když v úvodních dvou kolech deklasoval Lomnici 5:2 a Ledenice dokonce 8:2 a rázem byl pasovaný za jednoho z favoritů soutěže.

Vysoko nastavenou laťku však studenští fotbalisté neudrželi. Následovala remíza 2:2 v Nové Bystřici, výhra nad Mladým 3:1, porážky v Buku (0:3) a v Břilicích s béčkem Třeboně (0:2) a nakonec přesvědčivé vítězství 3:0 nad Kardašovou Řečicí.

Náročný trenér Petr Adamec však prakticky ani v jednom duelu nemohl počítat se všemi oporami, protože mužstvo ve značné míře kosila zranění, z nichž zřejmě za nejcitlivější lze považovat ztrátu středopolařů Josefa Šimánka a Tomáše Lindourka.

Studená tedy účinkování během podzimu zakončila s bilancí čtyř výher, jedné remízy a dvou porážek. Za zmínku jistě stojí, že 12 z celkového počtu 21 nastřílených branek zaznamenal útočník Libor Dvořák, který tak suverénně kraluje kanonýrům celé soutěže.

„Chtěli jsme atakovat přední příčky, což se podařilo, přestože jsme se potýkali s rozsáhlou marodkou,“ poznamenal vedoucí mužstva FK Studená Miloš Lindourek.

V současné době hráči individuálně nabírají kondici a po Novém roce by se už měli začít připravovat společně, samozřejmě při dodržování stanovených hygienických opatření.

„Musíme začít trénovat co nejdříve, protože už 20. nebo 21. února bychom měli absolvovat odložený zápas s Třeběticemi a hned o týden později je na programu kompletní 9. kolo, v němž zajíždíme do Suchdola nebo tam, kde si soupeř zajistí umělku,“ říká Miloš Lindourek.

Studenský tým by měl k trénování využívat hřiště s umělým povrchem na jindřichohradecké Piketě, kde by chtěl odehrát i zápasy o body, a také v Horním Žďáru.

Kádr zůstává beze změn, nikdo jej neposílí, ale nikdo ani neodchází. „Pokud nám koronavirová pauza přece jen v něčem prospěla, tak především v tom, že si hráči mohou doléčit nejrůznější šrámy a marodka se nám postupně vyprazdňuje,“ hledá vedoucí mužstva alespoň nějaká pozitiva na přerušené soutěži.

Po znovuzahájení sezony by hráči Studené neradi vyklízeli vydobyté pozice. „Naší snahou je nadále okupovat pozice na špici tabulky, ale určitě není naší prioritou hnát se za postupem. Víme, že kádr na to, aby tuto soutěž vyhrál, asi máme, ale účast v I. A třídě by pro nás znamenala zase úplně jinou realitu,“ tvrdí Miloš Lindourek.