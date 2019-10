Pouze týden vydržela na čele tabulky Nová Bystřice, která doma nestačila na nováčka z Neplachova a pozici přepustila Studené. Ta zvládla devítibrankovou přestřelku se Slavonicemi a je poprvé v sezoně lídrem soutěže. Pouze o skóre je druhý Suchdol po povinném vítězství v Mladém. Buk si bojovným výkonem poradil s Řečicí, Lomnice jasně přehrála tápající Třebětice. Divokou remízu 4:4 doma uhrály České Velenice v souboji s ledenickým týmem. Smůlu v koncovce mělo třeboňské béčko, a tak se z Dolního Bukovska vrátilo s prázdnou.

Studená – Slavonice 6:3 (4:2)

Petr Adamec, trenér FK Studená (1. místo): „Hned od začátku jsme hosty zatlačili, díky tomu získali několik rohových kopů, z nichž se prosadil dvakrát obránce Makovička. Po úvodní čtvrthodince se dostali ke slovu také Slavoničtí a ukázali, že v útoku umí být nebezpeční a proto byl po úvodních třiceti stav 2:2. Do konce poločasu jsme ovšem opět zabrali a mohli vstřelit snad pět branek. Dvořák šel čtyřikrát sám na bránu, vstřelil z toho ale pouze jeden gól, Šimánek orazítkoval břevno, aby následně ve 44. minutě z přímáku zvýšil na 4:2. Druhý poločas začal odpískanou penaltou pro hosty, naštěstí hned po snížení jsme přišli s odpovědí druhou trefou Dvořáka. Následně dokončil svůj hattrick obránce Makovička z penalty. Vyhráli jsme zaslouženě, vstřelených branek mohlo být i víc. Byli jsme ale tentokrát také nedůrazní v obraně a stále máme pasáže, v nichž vypadneme z role a tím dostáváme soupeře zpět do zápasu.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (11.): „Jak už se u nás stává pomalu tradicí, začali jsme hrůzostrašně a ve 12. minutě jsme prohrávali 0:2. Pak si vzal slovo David Bártů a ve 24. bylo srovnáno. Jenže jsme soupeře nepohlídali a Studená do přestávky přidala další dva góly. Krátce po pauze snížil Trávníček z penalty, ale hned po rozehrání jsme dostali pátý gól a pak ještě domácí z přísně nařízeného pokutového kopu vítězství pojistili. Studená byla nebezpečnější, na druhou stranu měl velmi špatný den náš mladý brankáře Filip Licehamr. Soupeř hraje jednoduchý fotbal na Dvořáka se Šimánkem, které jsme však neuhlídali. Nepovedený výkon předvedl i sudí Bartůněk, který to hrotil a kazil na obě strany. Někdy si říkám, zda by nebylo lepší hrát bez rozhodčího. Ještě bych chtěl zmínit, že hlavně v první půli jsme působili jako na bruslích, tolik podklouznutí jsem ještě neviděl. Nevím, čím to bylo, zda obutím, či terénem.“

Mladé – Suchdol 1:3 (0:1)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (2.): „V první půli jsme se dostali do vedení už v 11. minutě po trefě Jakuba Záruby, po změně stran navýšil skóre v 66. minutě Daniel Trmal, ale pak jsme si vzali na pár minut oddechový čas, čehož soupeř využil ke snížení. V závěru zasloužené vítězství pečetil střídající Vaněk. My nemáme problém se do příležitosti dostat, ale sedmimetrová konstrukce je pro nás zřejmě malá, neboť pálíme vedle i nad. Sice jsme v utkání dominovali, byli lepší na balonu a získali tři povinné body, ale máme problém s proměňováním příležitostí. A své způsobil taky hrbolatý terén, na němž nám to v některých případech až komicky odskakovalo.“

Nová Bystřice – Neplachov 1:4 (1:3)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (3.): „Zápas se nám vůbec nevydařil. Sice jsme šli do vedení, když Havlův střílený centr uklidil do sítě Kapias, ale pak jsme inkasovali dva laciné góly a navíc další z penalty. Po změně stran jsme se s tím snažili něco udělat a stáhli hru na tři obránce. V tutové šance se ocitl Havel, byly tam i nějaké závary, ale nutno říct, že nás několikrát podržel brankář Podolský. V úplném závěru jsme ještě po další hrubce inkasovali počtvrté. Srazily nás individuální chyby a musím říct, že Neplachov vyhrál naprosto zaslouženě. Byl na nás takticky skvěle připravený, jeho hráči byli navíc rychlejší, důraznější a hlavně přímočařejší.“

Buk – Kardašova Řečice 4:0 (2:0)

Václav Picka, předseda AC Buk (6.): „Do boje o důležité body jsme šli bez bázně. Hosté byli na začátku aktivnější, ale bez nějaké vyložené šance. Nás do hry dostal kuriózní vlastní gól Řečice, když brankář nezkrotil malou domů a míč mu pod nohou proklouzl do sítě. Zjevně nabuzeni jsme o čtyři minuty později skórovali podruhé. až do přestávky se hrála bojovná, ale vyrovnaná partie. Druhý poločas začali hosté aktivněji. Snažili se ovládnout hru, ale my nevypouštěli žádnou příležitost ke zteči a z jedné takové se kolem stopera hostů hnal do šance Hamerník. Byl faulován a následovala penalta, kterou proměnil Tomšík. Vzápětí po centru zvýšil už na 4:0 Vondráček. Řečice předváděla pohledný fotbal, postupně se dostávala do tlaku a několik výborných zákroků musel předvést náš gólman Vondrák. S přibývajícím časem se však hosté přestali prosazovat a my si hlídali náskok. Hrál se oboustranně bojovný fotbal s dobrým řízením ze strany rozhodčích. My si vítězství za svou bojovnost a kolektivní pojetí zasloužili.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (5.): „Věděli jsme, že nás nečeká lehký zápas. Navíc jsme nepodali odpovídající výkon a soupeře dostali na koně lacinou vlastní brankou, ale vzhledem k terénu a fotbalovo hokejovému stylu hry domácích klukům ani vlastně nic vyčítat nemůžu. Jsme rádi, že máme tenhle zápas za sebou. Myslím, že odveta u nás na trávě bude o něčem jiném.“

Lomnice – Třebětice 4:0 (3:0)

Vladimír Vrána, trenér Tatranu Lomnice (9.): „Začátek zápasu byl jako z říše snů. Po dvou ostrých kontrech a gólech Petra Pancíře a Pavla Řehoře jsme ve 3. minutě vedli 2:0. Jenže to některým našim hráčům vlilo do žil až příliš sebevědomí, takže místo toho, abychom hosty dorazili a zápas si užili, byli jsme najednou páni fotbalisté, kterým se nic stát nemůže. A na to se vážně nedalo koukat. K našemu štěstí vyšel debut v bráně patnáctiletému Davidu Kalajovi, který nás několikrát výrazně podržel. Na konci půle se podruhé, krásně z pětadvaceti metrů, trefil Pancíř. V druhém poločasu nepřišel očekávaný nápor Třebětic a po uklidňují brance nestárnoucího Václava Nohavy už hosté nekladli odpor. Jak jsem si minulá kola stěžoval na koncovku, tak tentokrát naopak velmi vázla obranná hra a mezihru abychom rovněž pohledali. Nemůžeme hrát jen deset minut. Pokud nezlepšíme přístup, nemáme šanci se posunout dál.“

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice (13.): „Z naší strany ani není moc co hodnotit. Již ve třetí minutě totiž bylo o osudu utkání prakticky rozhodnuto. Potom jsme sice měli i my několik šancí, ale prostě nám to tam nepadá. A když domácí zvýšili na 3:0, bylo definitivně po zápase. Na začátku druhé půle Lomnice přidala ještě jeden gól a střetnutí se tak už jen z povinnosti dohrávalo.“

České Velenice – Ledenice 4:4 (1:3)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (8.): „Utkání s Ledenicemi jsme začali špatně a již v první minutě jsme prohrávali. Za čtvrt hodiny se nám podařilo srovnat, ale naše hra byla bez myšlenky a soupeř nás přehrával ve všech směrech. Nechávali jsme hostujícímu týmu hodně prostoru a byli jsme všude pozdě. Tím jsme si vykoledovali další dva góly a do šaten jsme šli s dvougólovým mankem. V kabině byla bouřka a ve druhé půli to bylo znát. V 51. minutě nás Fiala svou druhou trefou dostal opět do hry a najednou se začaly karty otáčet. Měli jsme tlak a Filip nádhernou střelou do šibenice srovnal skóre. Chtěli jsme utkání strhnout na svou stranu a měli jsme k tomu dvě velké příležitosti, kdy Fiala a poté Vetrák nastřelili tyč ledenické brány. Bohužel, po ojedinělé akci hostí ve druhé půli jsme opět prohrávali. Naštěstí v 83. minutě se nám podařilo Samcem srovnat. Soupeř, který přijel s osmnácti hráči, mě velmi překvapil svou kvalitou a dost dobře nechápu, že je se čtyřmi body na poslední příčce.“

Dolní Bukovsko – Třeboň B 2:1 (2:1)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (10.): „Pro nás to byl poněkud nešťastný zápas, neboť jsme dvě třetiny hrací doby byli lepší, aktivnější a měli daleko víc šancí než soupeř. Bohužel, nezačali jsme dobře a ve 14. minutě jsme prohrávali 0:2, což se s námi táhlo po celý zbytek duelu. Sice jsme pak Bukovsko téměř k ničemu nepustili, ale povedlo se nám jen snížit zásluhou zásluhou Tůmy v 21. minutě. I po obrátce jsme postupně zvyšovali obrátky, hráli jsme výborný fotbal, ale nebylo nám souzeno. Dvě tutovky měl Tůma, další Michal a Čábela. Mrzí nás to, kluci odehráli velmi dobrý zápas a minimálně bod jsme měli získat.“