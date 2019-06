Vedoucí Olešnice totiž schytala pořádný debakl ve Studené a protože už má odehrány všechny zápasy, musí čekat, jak se její situace v boji o postup v závěrečném programu vyvrbí. Vše má ve své moci Suchdol, jenž na druhé místě na lídra ztrácí jediný bod a v posledním kole se představí v Českých Velenicích. O další bod zpět je Lomnice, kterou doma čeká zápas s třeboňským béčkem. Záchranu po výhře ve Slavonicích slaví Nová Bystřice, sestupuje Dobrá Voda. Zápas K. Řečice – Třebětice byl předehraný už v květnu a skončil 2:2.

Suchdol – Ledenice 1:0 (1:0)

Lukáš Soudek, předseda Sokola Suchdol (2. místo): „Do veledůležitého zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně, ale nervozita nám svazovala nohy. Naštěstí nás při největší šanci soupeře po deseti minutách hry podržel brankář Rácik a samostatný únik bravurně zlikvidoval. Nám se podařilo z naší první příležitosti hned skórovat. Daniel Trmal po rychlém úniku naservíroval míč ideálně kapitánovi Zárubovi, který se tváří tvář gólmanovi nemýlil. Po zbytek první půle jsme měli mírnou převahu, ale šance Radka Arenbergera po dalším úniku Daniela Trmala gólem neskončila. Když byl ve 40. minutě vyloučen hostující brankář za faul mimo vápno, vypadalo to v horkém počasí na naší jasnou záležitost. Bohužel ve druhém dějství se rozehrál ledenický Kadlec a převaha jednoho muže v poli nebyla vůbec poznat. Hosté si sice žádnou vyloženou šanci nevypracovali, přesto byli lepší a sahali po bodu. Škoda, že se nám po dvou rychlých kontrech bratří Trmalů nepodařilo vstřelit druhý gól, a tak jsme se o výsledek strachovali až do konce. Dovolím si vyzdvihnout služebně nejmladší hráče týmu, Daniela Trmala a Davida Čápa.“

Slavonice – Nová Bystřice 1:2 (0:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (6.): „Přestože nám kromě dlouhodobých marodů z opor chyběl jen brankář Pospíchal, předvedli jsme skutečně mizerný výkon, který bohužel svádí k různým spekulacím, ale my máme svědomí čisté. V závěru sezony se nám nedaří a špatně hrajeme už od utkání s Olešnicí. Hosté byli o něco lepší, hlavně zkraje, později se hra opticky srovnala, ale my žádnou kloudnou akci nevymysleli. Pět minut po změně stran dostal druhou žlutou kartu bystřický Kuchař a putoval pod sprchy, ale hosté se i v deseti v 57. minutě ujali vedení. Pak před vlastním vápnem zaparkovali autobus a my se přes jejich obranný val těžko dostávali. Navíc soupeř v 80. minutě zvýšil z pokutového kopu po faulu našeho brankáře. Nějaké šance jsme měli i my, ale vyznamenal se při nich bystřický brankář. A asi jsme také měli kopat penaltu. Dočkali jsme se až v posledních okamžicích, kdy se trefil Trávníček.“

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (12.): „Od začátku jsme se snažili o útočnou hru, jenomže nám nervozita svazovala nohy a nepřesnými přihrávkami jsme pouštěli Slavonice do kombinace. Kolem dvacáté minuty se pěknou střelou prezentoval Kuchař, posléze se před slavonickým brankářem ocitl Radek Schram-hauser, ale tutovku neproměnil. Po trestném kopu ještě Kuchař hlavičkoval nad branku. Ve druhé půli se na nás konečně usmálo štěstí, ale nejprve byl podle mého soudu necitlivě vyloučen po dvou žlutých kartách Kuchař. My zjednodušili hru a vsadili na brejky. V 57. minutě unikal po křídle Havel, byl faulován a z trestného kopu hlavou skóroval Benkovský. Slavonice naštěstí nevyužily své šance, které pochytal náš brankář Podolský. A když už byl překonaný, zastoupil ho Kapias. V 80. minutě nám vyšel druhý brejk, když Havel zatáhl míč do vápna a byl faulovaný. Z nařízené penalty se nemýlil Frühauf. Domácí korigovali výsledek v 90. minutě. Za předvedenou hru a bojovnost musím všechny hráče pochválit.“

Studená – Olešnice 7:0 (3:0)

Petr Adamec, trenér FK Studená (7.): „V posledním domácím zápase k nám přijel lídr z Olešnice. Hosté potřebovali vyhrát a já jsem strašně rád, že kluci svým výkonem zahnali veškeré spekulace. Soupeř však nastoupil, jako by se nemohlo nic stát, a to se u nás nevyplácí. Od začátku jsme hosty přehrávali a do 25. minuty jsme vedli 3:0. Klukům narostlo sebevědomí a předváděli hodně líbivé kombinace po zemi. Po dvou minutách druhé půle jsme vedli už 5:0 a bylo po zápase. Hosté předvedli bezkrevný výkon, klukům zápas vyloženě sedl a brankář Kadlec předvedl v důležitých pasážích hry tři luxusní zákroky. Výsledek hovoří zaslouženě jasně v náš prospěch, navíc opět přišlo i hodně diváků. Třikrát se trefili Šimánek s Dvořákem, jednou Péč.“

Dobrá Voda – České Velenice 1:2 (1:1)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (9.): „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, protože Dobrá Voda hraje o záchranu v soutěži. I přesto jsme chtěli vyhrát a tím částečně napravit pro nás nevydařené jaro. Od začátku jsme měli převahu, ale z několika tutovek jsme branku dát nedokázali. Ve 42. minutě za to přišel trest ve formě přísně nařízeného pokutového kopu, který domácí bezpečně proměnili. Z vedení se neradovali dlouho. Dvě minuty na to Kopecký vymotal obranu i s brankářem, ale v koncovce selhal. Naštěstí se míč odrazil k Fialovi, který již mířil přesně. V 65. minutě zahrával Fiala z hranice vápna přímý kop a nádhernou střelou nás dostal do vedení. Domácí paradoxně tato branka nakopla a začali se tlačit na naší polovinu. Měli i několik velmi povedených příležitostí ke změně skóre. Ovšem Maroušek a Dvořák měli svůj den a všechny šance dokázali zlikvidovat. Nám se tím otevřela obrana domácích, ale v největší šanci selhal Fiala. Utkání jsme dotáhli do vítězného konce a tím jsme Dobrou Vodu poslali do okresního přeboru. V posledním kole doma hostíme Suchdol, který bude hrát o postup, a proto očekáváme značnou kulisu. Věřím, že se diváci mají na co těšit.“

Třeboň B – Mladé 1:3 (0:2)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (10.): „V posledních utkáních kádr příliš nedoplňujeme kluky z áčka, chceme, aby hráli naši a také se snažíme zařazovat dorostence, aby se mezi muži oťukávali. Tentokrát jsme využili Jana Zavadila a Jana Rešla a oba si zaslouží vyzdvihnout. Proti Mladému to z naší strany herně vypadalo velmi slušně, ale s koncovkou máme, bohužel, dlouhodobý problém. O to víc pak taková porážka mrzí. V první půli jsme se navíc nevyvarovali několika chyb v defenzivě, což hosté potrestali a vybudovali si dvoubrankový náskok, který se ukázal jako rozhodující.“