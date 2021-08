Fotbalisté Studené bodovali naplno i podruhé, když doma v taháku kola porazili Novou Bystřici, znovu zvítězily i Třebětice, které si poradily s Bukem. Suchdol si doma proti oslabenému třeboňskému béčku s chutí zastřílel a radovala se i Kardašova Řečice, jež uspěla na lomnické půdě. Naopak hodně zklamaní jsou veleničtí fotbalisté, kteří v dočasném azylu v nedaleké Nové Vsi nad Lužnicí inkasovali od Olešnice pět gólů. Doma se nedařilo ani Hornímu Žďáru.

Sokol Třebětice – AC Buk 1:0 (0:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Proti Buku nás čekala těžká domácí premiéra. Po celý zápas jsme měli převahu, hosté však velmi dobře bránili v bloku a vyráželi do nebezpečných kontrů. V prvním dějství jsme měli tři vyložené příležitosti, bohužel jsme ztroskotali na výborně chytajícím Vondrákovi. Stejný obraz byl k vidění i druhý poločas. Dali jsme branku po krásné akci, bohužel nám nebyla uznána, i když si myslím, že měla být. Nakonec padlo rozhodnutí z pokutového kopu, který proměnil Vojta Habr. Následovaly ještě další šance, nicméně už jsme neproměnili ani ty nejvyloženější. Myslím si, že naše vítězství bylo zasloužené, i když Buk podal dobrý výkon.“

Libor Vondráček, útočník Buku: „Do utkání jsme vstupovali s vědomím síly soupeře, který hrál velice aktivně. Občas se nám podařilo domácí zaskočit rychlou kombinací nebo nákopem, ale více ze hry měly Třebětice. Po změně stran zesílila i podpora domácích fanoušků. V druhém nájezdu na našeho brankáře už si domácí útočník počínal zkušeně a došel si pro faul. Na penaltu si sice gólman Vondrák sáhl, ale vytěsnit míč mimo tyče nedokázal a my stejně jako v prvním utkání opět inkasovali z pokutového kopu. Žádná další branka už nepadla, takže zápas skončil nejtěsnější výhrou Třebětic. Soupeř měl sice převahu, ale my také mohli párkrát skórovat a za bojovnost bychom si remízu zasloužili. Proti Studené tak máme o to větší motivaci naplno bodovat.“

Branka: 72. V. Habr (pen.). ŽK: 1:8. Rozhodčí: Cigáň – Macháček, Rous. Diváci.: 100

Tatran Lomnice – FK Kardašova Řečice 0:3 (0:2)

Václav Nohava, předseda Lomnice: „Tento zápas je třeba rychle pustit z hlavy. Nešlo nám nic. Mezihra špatná, dopředu jsme byli málo nebezpeční, dozadu jsme dělali velké množství chyb a ztráceli jsme hodně míčů. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Václav Virt, předseda K. Řečice: „Kdybychom po dvaceti minutách vedli 3:0, nikdo by se nemohl divit. Začali jsme výborně, už v první minutě jsme měli velkou šanci, ale skórovali jsme až v 16., kdy Valek krásně přehodil vyběhnutého brankáře. Lomnice pak sice po jedné naší chybě skórovala, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. V 39. minutě šel náš útočník po centru ve vápně do souboje a míč se odrazil od jednoho z domácích hráčů do vlastní sítě. Soupeř začal druhý poločas náporem, ale jakmile jsme v 64. minutě zásluhou Valka přidali třetí trefu, nebylo co řešit. Měli jsme ještě další příležitosti, a kdybych to měl spočítat, tak na ně jsme vyhráli tak 8:2. Zbytek duelu se už pouze dohrával.“

Branky: 16. a 64. Valek, 39. vlastní (Vačkář). ŽK: 1:3. Rozhodčí: Prinz – Ovčáček, Bartyzal. Diváci: 70.

Lokomotiva České Velenice – Sokol Olešnice 1:5 (0:2)

Karel Macho, předseda Č. Velenic: „První domácí utkání v azylu v Nové Vsi jsme absolutně nezvládli. V první části hrál soupeř jednoduše na nakopávané balony a po našich chybách, kdy jsme nedokázali pokrýt jeho nabíhající hráče, jsme prohrávali 0:2. A to pro nás bylo ještě milosrdné. Minimálně ze dvou vyložených šancí totiž hráči Olešnice překopli bránu. Ve druhé části jsme inkasovali hned v úvodní minutě po zbytečné chybě v našem pokutovém území. Poté jsme konečně začali hrát a soupeře jsme přehrávali. Měli jsme míč na kopačkách a vytvořili jsme si dvě tutovky Šupákem a Banašíkem. Bohužel, v obou případech jsme z bezprostřední blízkosti trefili pouze nohy padajícího olešnického gólmana. Celý zbytek zápasu jsme měli více ze hry, ale hosté dokázali své ojedinělé šance proměnit. Čestný úspěch jsme zaznamenali až v poslední minutě. Olešnice se prezentovala chytrým a přesvědčivým výkonem a vyhrála zcela po zásluze. Na toto utkání musíme rychle zapomenout a doufám, že v sobotu v Bukovsku budeme konečně bodovat.“

Branky: 89. Jiří Mikl – 29. a 83. Raab, 10. Drtina, 46. Volf, 79. Koktavý. ŽK: 3:1. Rozhodčí: J. Chvála – Studený, Macháček. Diváci: 82.

Sokol Suchdol – Jiskra Třeboň B 7:0 (4:0)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Z vysokého vítězství máme pochopitelně radost, ale nechceme jej přeceňovat, protože Třeboň přijela s hodně mladou sestavou a dokonce musel nastoupit i trenér Michal Rezek. My rozhodli o osudu utkání čtyřmi zásahy už během první půle, když se hattrickem blýskl Daniel Trmal a další gól přidal Kuba Záruba. Po přestávce bylo jen otázkou, s jakou nadílkou hosté nakonec odjedou. Dali jsme ještě tři branky, když se trefili Kamiš, Kubašta a Karel Trmal, další šance navíc zůstaly nevyužité. Jinak bych chtěl celý tým pochválit za zodpovědný přístup.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Při zápasové kolizi s áčkem nás bylo málo a hrát museli i dorostenci, kteří už měli v nohách dopolední utkání. Jádro kádru navíc tvoří studenti, kteří ještě plnými doušky užívají prázdniny, takže se těším, až zase začnou chodit do školy. Za stavu 1:0 jsme z trestného kopu nastřelili břevno, což byla asi naše největší šance. Jinak Suchdol dominoval, i když jsme mu úvodní dva góly po velkých chybách darovali. Utkání navíc některým hochům ukázalo, že tato soutěže se bez tréninku důstojně hrát nedá.“

Branky: 3., 22. a 34. D. Trmal, 43. J. Záruba, 57. Kamiš, 74. Kubašta, 90. K. Trmal. Bez karet. Rozhodčí: Hučík – Kořínek, Ernst. Diváci: 70.

FK Studená – Jiskra Nová Bystřice 4:3 (3:2)

Petr Adamec, trenér Studené: „Byli jsme si vědomi, že nás čeká top soupeř. Bohužel, kvůli zraněním musíme neustále rotovat se složením obrany. Výkony stále nejsou tam, kde bychom chtěli, sráží nás množství zbytečných individuálních chyb. Na druhou stranu musíme kluky pochválit, jak týmově bojují. Otočit proti Bystřici z 0:2, to jistou kvalitu ukazuje. Za to, jak kluci dřeli, si ten rozhodující gól zasloužili.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Do Studené jsme odjeli v hodně slepené sestavě a museli jsme improvizovat hlavně v obraně, což bohužel bylo hodně znát. Sice jsme výborně začali, ze skvělé práce Bobála těžili Frűhauf s Havlem a vedli jsme 2:0, ale pak jsme pustili čtyřikrát do náběhu Dvořáka, který nám ještě do přestávky vstřelil tři góly jako přes kopírák. Ve druhé půli jsme trošku přeskupili rozestavení, Studená se víc zatáhla, a Havlovi se podařilo vyrovnat. Bohužel, deset minut před koncem jsme po rohovém kopu doplatili na vlastní nedůraz a trochu nešťastně inkasovali. Ještě jsme bojovali, ale domácí si už to pohlídali. Nyní nás čeká doma Lomnice a už musíme bodovat.“

Branky: 21., 26. a 44. Dvořák, 77. Doležal – 12. a 54. Havel, 4. Frühauf. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Klimeš – Rous, Janák. Diváci: 87.

SK Horní Žďár – Slavoj Ledenice 2:4 (1:2)

František Zwicker, vedoucí mužstva H. Žďáru: „První poločas byl poměrně vyrovnaný. Brzy jsme se sice dostali do vedení, ale hosté rychle vyrovnali a po půlhodině šli do vedení. Za tohoto stavu navíc náš brankář Rešl zneškodnil penaltu. To nás trochu nakoplo, přišly i šance, ale v koncovce jsme byli dost impotentní. Krátce po přestávce přece jen střídající Voldán vyrovnal a měli jsme další dvě tři příležitosti, ale buď zasáhl brankář, nebo jsme nemířili přesně. V 88. minutě jsme však inkasovali a v samotném závěru jsme si ještě dali vlastní gól, když gólman odkopával a trefil spoluhráče, od něhož se míč odrazil do sítě.“

Branky: 5. Němec, 50. Voldán – 9. Fencl, 29. Kožant, 88. Svoboda, 90. vlastní (Dejmek). ŽK: 1:5. Rozhodčí: Ovčáček – Prinz, Kořínek. Diváci: 80.