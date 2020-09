Ve skvělé formě je v úvodu sezony Studená, o čemž se na vlastní kůži přesvědčili ledeničtí fotbalisté, kteří si odvezli osmigólový výprask. Druhou výhru si připsaly i České Velenice a Třebětice. Naopak suchdolský lídr nedokončené minulé sezony doma nečekaně podlehl Kardašově Řečici a na první body stále čeká.

FK Studená – Slavoj Ledenice 8:2 (6:1)

Petr Adamec, trenér FK Studená (1. místo): „I v druhém zápase jsme chtěli být od začátku aktivní. Což se povedlo a po velmi dobrém výkonu všech hráčů bylo po půlhodince rozhodnuto díky pěti trefám Dvořáka. Byli jsme všude o krok dřív a zaslouženě vyhráli. V druhém poločase jsme už hodně ubrali na tempu a utkání se jen dohrávalo. Zápas si podmanil náš kanonýr Dvořák, který vstřelil šest gólů a těžil z velmi dobrého výkonu svých spoluhráčů. Jsme rádi, že jsme si mohli zápas užít s více než dvoustovkou našich fanoušků.“

Branky: 4., 14., 21., 26., 33. a 80. Dvořák, 44. a 87. Šimánek - 41. Princl, 65. Fencl.

Rozhodčí: Ryneš - Zajan, Melzoch. ŽK: 5:1. Diváci: 200.

Lokomotiva České Velenice – AC Buk 2:1 (0:1)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (2.): „První poločas se nám vůbec nevydařil. Z naší strany byl plný nepřesností a nedůslednosti v defenzivní činnosti. Soupeř nás přehrával hlavně ve středu hřiště, kde jsme mu dopřávali luxusní prostor na zpracování a následné rozehrání na jejich rychlé a šikovné útočníky. Dlouho jsme si koledovali a ve 22. minutě hosté již mířili do černého. Soupeř byl lepší a zaslouženě po půlce utkání vedl. Do druhé části jsme pozměnili rozestavení, a to bylo pro další vývoj utkání rozhodující. Franta Dvořák výborně napadal rozehrávku ve středu pole a najednou bylo vše jinak. V 62. minutě se dostal k zakončení Fiala a vyrovnal. Za čtyři minuty na to unikl po pravé straně Mikudim a přesnou přihrávkou naservíroval Banašíkovi míč v podstatě do prázdné branky. Do konce utkání se již nic mimořádného nestalo, a tak bereme vydřené tři body.“

Libor Vondráček, útočník AC Buk (11.): „K utkání jsme přistoupili velmi aktivně a zodpovědně. V prvním poločase jsme si vytvořili mnoho střeleckých příležitosti a pár vyložených šancí. Jediný Schmirler však proměnil, a to nás bohužel nakonec mrzelo. Soupeř totiž po obrátce proměnil hned svou druhou šanci v zápase a pak skóroval ještě jednou. Následně velmi důsledně bránil vedení a my si zapsali druhou prohru 1:2. Místo šesti bodů, které jsme teď mohli mít, máme na kontě nulu.“

Branky: 62. Fiala, 66. Banašík - 22. Schmirler.

Rozhodčí: Devera - Saidl, Kříž. ŽK: 1:2. Diváci: 100.

Sokol Neplachov – Sokol Třebětice 2:4 (0:1)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (3.): „Hrálo se za silného větru a to dělalo problém oběma soupeřům. Ale byli to domácí, kteří zahrozili jako první a orazítkovali břevno. My měli také několik úniků po stranách, ale míč končil skoro vždy v náručí brankáře. Dočkali jsme se ve 33. minutě, kdy balon do sítě dorazil po skrumáži ve vápně Václav Pokorný. Po přestávce jsme nechytili začátek a Neplachov srovnal. To nás trochu zaskočilo, ale v 56. minutě střelec Novotný opět strhl vedení na naší stranu a v 70. minutě tento hráč zaúřadoval znovu. Skóre uzavřel o čtyři minuty později střídající Dolák. Kluky za předvedený výkon musím pochválit a velký dík patří i našim divákům, kteří dorazili v hojném počtu a hnali kluky za vítězstvím.“

Branky: 48. Dušák - 56. a 70. Novotný, 33. Pokorný, 74. Dolák.

Rozhodčí: Křížek - Ovčáček, Zevl. Bez karet. Diváci: 150.

TJ Dolní Bukovsko – Jiskra Nová Bystřice 0:3 (0:1)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (4.): „Jeli jsme bez kanonýra Havla, ale už s Lubošem Králíčkem z Jindřichova Hradce, jehož příchod jsme finalizovali v pátek před zápasem. Začali jsme špatně, ale podržel nás brankář Podolský. Od 20. minuty jsme začali přebírat otěže hry a Jan Schramhauser nás krásnou technickou střelou dostal do vedení. Ve druhém poločase už jsme dominovali, obrana pracovala spolehlivě a vypracovali jsme si i velké množství šancí, ale zužitkovat se nám povedlo pouze dvě. Koncovka nás totiž v začátku sezony trošku trápí. Jinak to však z naší strany v Bukovsku byl příkladný kolektivní výkon.“

Branky: 25. J. Schramhauser, 57. Kopřiva, 86. Frühauf.

Rozhodčí: Šťastný - Makovička, Brom. ŽK: 4:1. ČK: 1:0 (64. Podhradský). Diváci: 50.

SK Horní Žďár – SK Mladé 3:1 (1:1)

Tomáš Roštek, trenér SK Horní Žďár (5.): „Oproti úvodnímu duelu nám chyběli čtyři hráči, což bylo na hřišti znát. Zkraje to bylo vzájemné oťukávání a v 8. minutě jsme si dali navíc nešťastný vlastní gól po centru soupeře z velké dálky. Pak se na hřišti začalo jiskřit, padaly žluté karty a hráči se víc než hře věnovali debatám s rozhodčími. v 39. minutě navíc Beneda po druhé žluté musel pod sprchy. Těsně před pauzou soupeř fauloval ve vápně a sudí pískl penaltu. Hostující hráč dostal nejprve žlutou kartu za zákrok, vzápětí druhou za protesty a síly se tak vyrovnaly. Pokutový kop proměnil Voldán. Druhý gól zaznamenal krátce po přestávce Vopravil a stejný hráč pečetil v 84. minutě zasloužené vítězství.“

Branky: 50. a 84. Vopravil, 41. Voldán (pen.) - 8. vlastní (Pospíšil).

Rozhodčí: Pícha - Hladík, Janák. ŽK: 6:3. ČK: 1:1 (39. Beneda - 42. Pařízek). Diváci: 100.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Jiskra Třeboň B 0:1 (0:0)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (12.): „Hráče chci pochválit za aktivitu. Změnili jsme přístup k přechodové fázi, měli řadu šancí, ale nedali je. I proto, že jsme naráželi na výborně chytajícího třeboňského brankáře. Bohužel, udělali jsme jednu výraznou chybu směrem dozadu, kterou soupeř dokázal potrestat. Každopádně náš výkon byl diametrálně odlišný od toho minulého v Třeběticích, přestože jsme opět nebodovali. Situace jsme totiž řešili víc silou, než rozumem, což mě mrzí. Kluci však v týdnu i během utkání příkladně pracovali, spoustu věcí jsme si vysvětlili, a já věřím, že se to brzy zúročí.“

Michal Rezek, trenér Jiskry Třeboň B (7.): „Nehrálo se na hlavním suchdolském hřišti, ale na náhradní ploše, která je menší a užší, takže duel byl především plný osobních soubojů a na kombinaci nebylo moc času. Domácí se přes své urostlé hráče tlačili dopředu, ale náš mladý tým soupeře dobře eliminoval a navíc parádně zachytal brankář Voborský. Na obou stranách se urodilo několik střel, ale s přibývajícím časem se dalo tušit, že může rozhodnout jediný gól. Ten se nakonec povedlo vstřelit nám, když se v 60. minutě trefil David Bartl. Výhra v Suchdole je hodně cenná.“

Branka: 60. Bartl.

Rozhodčí: Kovařík - Picka, Kořínek. ŽK: 1:2. Diváci: 89.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – FK Kardašova Řečice 2:2 (2:1)

Václav Nohava, předseda Tatranu Lomnice (10.): „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme měli více ze hry my, šli jsme rychle do vedení gólem Strouhy a pak přidal druhý Milaberský. Bohužel, před přestávkou soupeř snížil a druhý poločas už byl v jeho režii. Nám se nedařilo podržet míč, docházely síly a většinu času se hrálo na naší polovině. Vyrovnání přišlo z trestného kopu v 94. minutě. Pro nás smůla, ale vzhledem k vývoji je remíza asi spravedlivá.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (6.): „Nám se první poločas vůbec nepovedl a hned v úvodu jsme si nechali vstřelit lacinou branku. Po půlhodině jsme inkasovali podruhé, ale v 38. minutě po pěkné kombinaci snížil Jánošík. V kabině jsme si řekli pár věcí a do druhého poločasu vstoupili velmi dobře. Začali jsme domácí tým jasně přehrávat, ale neměli jsme střelecký den. Orazítkovali jsme všechny tyče a spoustu příležitostí promarnili. O vstřelení branky jsme se snažili až do posledního okamžiku, což se nám povedlo doslova. Z poslední akce utkání, přímého kopu, se totiž krásně trefil kapitán Ondra Madar.“

Branky: 3. Strouha, 30. Milaberský - 38. Jánošík - 90.+4. Madar.

Rozhodčí: Hladík - Pícha, Šťastný. ŽK: 2:2. Diváci: 120.