Hlavní pozornost byla upřena zejména do Nové Bystřice, kde se domácí nakonec rozešli smírně se Studenou, a také do Třebětic, které nakonec podlehly Velenicím a Lokomotiva se tak s plným počtem bodů posunula do čela tabulky. Suchdolští fotbalisté měli na půdě Řečice nakročeno k prvnímu vítězství v sezoně, ale slibný náskok neudrželi. V derby dvou jindřichohradeckých místních částí si Buk poradil s nováčkem z Horního Žďáru.

Sokol Třebětice – Lokomotiva Velenice 2:3 (1:2)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (3. místo): „Museli jsme udělat několik změn v sestavě a bylo to bohužel znát, i když jsme se v 8. minutě zásluhou Novotného ujali vedení. Bohužel, hned po rozehrání jsme inkasovali a debutující brankář Andraško neměl při tvrdé ráně Mikudima šanci. Stejný hráč pak hosty poslal ve 23. minutě do vedení. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, ale místo toho, abychom srovnali, jsme v 57. minutě dostali třetí gól. Za šest minut se ale krásně z přímého kopu trefil Švarc a o drama bylo postaráno. Vyrovnat jsme ale nedokázali, i když šance na to byly. Hosté předvedli kvalitní výkon a vyhráli zaslouženě.“

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (1.): „Utkání na těžkém, podmáčeném terénu pro nás nezačalo ideálně a po několika chybách v defenzivě jsme brzy prohrávali. Naštěstí o minutu později po přihrávce Škáchy dokázal Mikudim srovnat. Po vstřelené brance jsme byli více na balonu a herně jsme měli navrch. Z naší aktivity vyplynula i druhá branka, když ve 23. minutě Jabůrek po pravé straně přesně vysunul opět Mikudima, který se tváří v tvář domácímu brankáři nemýlil. I do druhého poločasu jsme vstoupili dobře. V 57. minutě Škácha našel chytrou přihrávkou Fialu a ten obloučkem navýšil skóre na 3:1. Třebětičtí poté vrhli vše do útoku a sevřeli nás na naší polovině. V 63. minutě jsme zbytečně faulovali na hranici velkého vápna a soupeř se z trestného kopu vrátil zpět do utkání. To stupňovalo ještě víc jeho touhu po vyrovnání. Pět minut před koncem mohl definitivně rozhodnout Samec, jenž se řítil osamocený na domácího brankáře, ale bohužel zakončil těsně vedle. Domácí bojovali až do konce, ale my vítězství uhájili a z Třebětic si tak odvážíme tři cenné body.“

Jiskra Nová Bystřice – FK Studená 2:2 (2:0)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (5.): „Utkání se hrálo před skvělou návštěvou a my v prvním poločase plnili do puntíku vše, co jsme si řekli. Byli jsme jistější na balonu, měli dvě velké šance a hosty jsme pustili pouze do jediné. V závěru jsme šli díky Havlovi do vedení a navíc těsně před přestávkou proměnil Frühauf penaltu. Vše, co jsme si o pauze řekli v kabině, se nám zbortilo hned při zahájení druhého poločasu, kdy jsme lacino nechali Dvořáka snížit. V ten moment hostům narostla křídla. Po hodině hry spálil Bobál velkou šanci a v 70. minutě nejlepší hráč Studené Dvořák z trestňáku vyrovnal. Stínem utkání bylo zranění hostujícího Šimánka. Přejeme mu brzké uzdravení. Vzhledem k průběhu jsme zklamaní, chtěli jsme tři body.“

Ondřej Dokulil, hráč FK Studená (2.): „O tom, že se budou z Nové Bystřice vozit body těžko, jsme se přesvědčili hned v úvodních dvaceti minutách. Domácí nás přehrávali, naštěstí bez gólového efektu. Po půl hodině se hra vyrovnala, ale šanci jsme si vytvořili jen jednu, která ovšem byla tutová. Poté se nám zranil Pepa Šimánek, kterého odvezla záchranka. Domácí šli nakonec zaslouženě do vedení, když potrestali naše dvě chyby v obraně, jednu z toho z jasné penalty. Hned na začátku druhé půle vybojovali míč naší záložníci a po přesném centru na malé vápno krásně rybičkou zakončil Dvořák. Hra se vyrovnala, každý tým měl své šance. Domácí nás mohli zlomit některými šancemi, ale nakonec se z trestného kopu zhruba z 25 metrů trefil nádherně opět Dvořák. Při troše štěstí jsme mohli i vyhrát, ale tento bod, vzhledem k průběhu první půle, jednoznačně bereme. Díky celému týmu za předvedený výkon, zároveň děkujeme našim fanouškům, kteří nám vytvořili téměř domácí prostředí.“

AC Buk – SK Horní Žďár 3:0 (1:0)

Libor Vondráček, hráč AC Buk (8.): „Hosté začali velmi aktivně, ale kromě jediné šance, kdy náš stoper vykopával balon z brankové čáry, se do zakončení nedostávali. Po vedoucím gólu Březiny už jsme však měli utkání pevně ve svých rukou a druhý poločas se odehrával hlavně na polovině soupeře. V dalších zápasech by nás ale mohly neproměněné šance a kouskování hry mrzet.“

Tomáš Roštek, trenér SK Horní Žďár (7.): „Věděli jsme, že to bude v Buku tvrdé a plné osobních soubojů, což se přesně potvrdilo. Nám tento styl moc nesvědčí a proto mi nezbývá, než domácím poblahopřát k výhře. Chápu, že nutně potřebovali bodovat, ale nevím, proč do nás v závěru za rozhodnutého stavu tak zbytečně zajížděli už třeba na půlce hřiště, zvlášť když se všichni moc dobře známe.“

FK Kardašova Řečice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 2:2 (0:2)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (6.): „První domácí utkání jsme nezačali špatně, ovšem postupem času jsme vypadli z tempa a přenechali iniciativu hostům. Ve 13. minutě jsme poprvé inkasovali, když jsme zaspali při bránění rohového kopu, a za další tři minuty po rychlém úniku opět. Změnili jsme rozestavení, hru vyrovnali, ale kvůli nepřesnosti v kombinaci jsme si žádnou vážnější šanci nevytvořili. Ve druhém poločase jsme hru zpřesnili. V 68. minutě chybu v rozehrávce potrestala dvojice Madar – Klokner, který snížil. V 76. minutě si oba role prohodili a kapitán Madar zařídil vyrovnání. Utkání jsme chtěli vyhrát a tím občas otevírali okénka v obraně, ale několika výbornými zákroky nás podržel Houdek. Další gól se nám již vstřelit nepodařilo a zápas tak skončil remízou, která je vzhledem k průběhu spravedlivá.“

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (13.): „Utkání se mi nehodnotí dobře. V první půli jsme byli jednoznačně lepší, vedli jsme 2:0 a měli řadu dalších šancí, jak Řečici dorazit, ale třetí gól jsme nepřidali. Po obrátce jsme se až moc uklidnili, navíc jsme soupeři po neuvěřitelné chybě nabídli snížení, po kterém se dostal na koně a nakonec se mu povedlo i vyrovnat. My už nebyli tak aktivní a zároveň jsme šance řešili zbrkle. Bohužel, jde o zbytečně poztrácené body.“

Jiskra Třeboň B – Sokol Neplachov 2:3 (0:1)

Michal Rezek, trenér Jiskry Třeboň B (9.): „V první půli jsme po brejku soupeře prohrávali, po změně stran se nám povedlo skóre otočit. Nejprve se po hodině hry prosadil novic v našem týmu Bednář, který přišel z dorostu Dynama, a chvíli na to se po faulu na Beníška trefil z penalty Franěk. Jenže hosté v 69. minutě z trestného kopu srovnali a o deset minut později jsme neuhlídali standardku. Neplachov se prezentoval jako kvalitní soupeř a k vidění byl pohledný fotbal. Nám chybí zkušený hráč, který by mladý tým usměrnil v rozhodujících momentech.“.

Slavoj Ledenice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 1:1 (0:1)

Václav Nohava, předseda Tatranu Lomnice (12.): „Začali jsme dobře a po krásném průniku Vojty Strouhy, kterému se nyní střelecky daří, jsme se ujali vedení. Během zápasu jsme měli vyložených příležitostí asi o něco více než soupeř, ale špatně je řešíme. Ve druhé půli jsme šli třikrát sami na brankáře, neproměnili jsme však ani jednou z těchto možností, a tak přišel trest. V 90. minutě totiž domácí nechytatelnou střelou vyrovnali. Pro nás už je to druhý zápas za sebou, kdy jsme přišli o plný bodový zisk v samotném závěru.“