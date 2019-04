Start do druhé části sezony se příliš nepovedl favorizovaným celkům Suchdola a Lomnice. Oba ztratily body už v jarní premiéře a lépe se jim nevedlo ani v 15. kole, v němž suchdolský tým i přes herní převahu prohrál v Břilicích s třeboňským béčkem a Lomnice padla na půdě zachraňující se Dobré Vody. Jejich zaváhání využila Olešnice z Českobudějovicka, která se po hladké výhře v Třeběticích vyšvihla do čela tabulky skupiny D. V dalších zápasech se veleničtí fotbalisté rozešli smírně s Řečicí a Slavonice vezou bod z Mladého. Poslední Nová Bystřice měla volný los.

Třeboň B – Suchdol 3:1 (0:0)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (5. místo): „S výsledkem jsme samozřejmě navýsost spokojeni. Hrál se oboustranně výborný fotbal před pěknou diváckou kulisou a k vidění byly zajímavé momenty. Suchdol se představil jako velmi kvalitní soupeř, který byl herně lepší a místy měl znatelnou převahu, ale my se také snažili. Po bezbrankové první půli přišel zlomový moment hned z první akce po změně stran, kdy nás poslal Průcha do vedení. Soupeř musel více otevřít hru, což nám vyhovovalo a podnikali jsme nebezpečné brejky. Po jednom z nich také v 58. minutě přidal Čábela druhou trefu. Suchdol sice vzápětí utěšenou střelou z přímého kopu

snížil a nadechl se k dalšímu náporu, ale přečkali jsme to a v 89. minutě pojistil cenné vítězství Holý.“

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (2.): „K vidění byl moc pěkný fotbal, pro nás, bohužel, se špatným koncem. Začali jsme dobře, v první šanci nás však vychytal domácí brankář. V 15. minutě šel soupeř naopak sám na našeho brankáře, ale Michal Rácik se vyznamenal. Postupně jsme soupeře začali přehrávat a vypracovali si celou řadu příležitostí, jmenovitě třeba Špale, Záruba, Kamiš či Míka. O přestávce jsme si řekli, že musíme být trpěliví a že gól přijde. Přišel, snad pět vteřin po začátku druhé půle, bohužel však padl po fatální chybě do naší sítě. Museli jsme více otevřít hru, čímž vznikal prostor pro domácí protiútoky a jeden z nich přinesl druhou trefu třeboňského béčka. V 61. minutě se krásně z přímáku trefil Michal Rácik a odstartoval náš drtivý tlak, kdy jsme domácí k ničemu nepustili. Kýžený efekt se ale nedostavil a v samotném závěru jsme pili z kalichu hořkosti ještě jednou. Porážka mrzí, protože herně jsme soupeře převyšovali.“

Dobrá Voda – Lomnice 3:0 (1:0)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (3.): „Soupeř zahájil duel mírným tlakem. Ten jsme přežili a poté jsme otěže zápasu drželi v rukách my. Hrálo se převážně na polovině domácích, bohužel však bez vážnějšího ohrožení branky. V 31. minutě jsme vzadu zbytečně ztratili míč a po faulu inkasovali z trestného kopu. To nás srazilo a do konce poločasu jsme se trápili. I přes důraznější domluvu v kabině jsme, bohužel, druhý poločas začali tak, jak jsme ten úvodní končili. Byli jsme zakřiknutí a nehráli vůbec to, co jsme si řekli. Pak přišla ojedinělá standardka soupeře a po trestuhodně neubráněném rohu jsme prohrávali 0:2. Tato situace a prostřídání nás však nakoplo a konečně jsme začali předvádět rychlé kombinace po křídlech s ostrými centry před branku. Poslední půlhodina byla z naší strany přesně to, co po hráčích chceme. Bohužel jsme ale neproměnili ani ty nejvyloženější šance a několikrát netrefili prázdnou bránu. Za tuto pasáž si kluci zaslouží pochvalu. Je mi však záhadou, proč takto začneme hrát, až když je průšvih. Jinak je to pořád ta stejná obehraná písnička s názvem standardní situace. V dalším kole jedeme do Třebětic, které mají svoji hru postavenou právě na standardkách, takže uvidíme, jak se s tím popereme. Ale jedeme dál, nekoukáme na ostatní, pro nás jsme důležití my sami, naše hra a radost z fotbalu. Což se nám teď sice moc nedaří, ale pevně věřím, že se zase brzy budeme fotbalem bavit.“

Třebětice – Olešnice 1:4 (1:1)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (4.): „Do našeho prvního jarního utkání jsme vstoupili aktivně a drželi míč častěji ve své moci. Odměnou za to byly šance, kterým však chyběla gólová tečka. Ujala se až akce, kterou rozjel Vojta Bastl. Ten krásným centrem našel Petra Švarce, který ve 33. minutě výstavní hlavičkou otevřel skóre. To však bylo z naší strany vše… Olešnice po neuhlídané dorážce vyrovnala brankou do šatny a po změně stran už zcela udávala tempo hry. V 71. minutě jsme si nešťastně srazili míč do vlastní sítě a hosté nás dorazili dvěma slepenými góly v 79. a 80. minutě. Domácí ztráta nás samozřejmě mrzí, ale musíme zvednout hlavy a soustředit se na další duely.“

Mladé – Slavonice 0:0

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (9.): „Velké hřiště nám dělalo problémy, navíc nám vázla rozehrávka, takže jsme se během zápasu prakticky do žádných velkých šancí nedostali. Soupeř sice byl aktivnější, ale v jeho hře bylo rovněž plno nepřesností, takže ve výsledku nebyl k vidění žádný pohledný fotbal. Mladé si v úvodním dějství vypracovalo dvě velké příležitosti, po změn stran pak ještě jednu, ale pokaždé se vyznamenal náš gólman Pospíchal. Co se týče bojovnosti, nemám klukům co vytknout, ale fotbalově nám to tentokrát nešlo. Hráli jsme jen po vápno, pak následovala ztráta míče po špatné finální přihrávce a úprk zpět na vlastní polovinu, což nám ubíralo síly. Se získaným bodem proto musíme být spokojeni.“

České Velenice – Kardašova Řečice 2:2 (0:2)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (8.): „S Kardaškou jsme chtěli naplno bodovat a začátek utkání byl v naší režii. Největší šanci ke vstřelení branky měl po krásné kombinační akci Jabůrek. Jeho zakončení ale skončilo na břevně. Ve 30. minutě hosté v podstatě poprvé vystřelili na naší bránu, ale gól to byl nádherný. Trefili se zhruba ze čtyřiceti metrů přesně k tyči. Chvíli na to jsme dostali druhý zásah a náš herní projev byl v této fázi opravdu mizerný. Začátek druhého poločasu proběhl podle našich představ. Hostující brankář vyrazil střelu Mikudima na hlavu Fialy, a ten snížil. Dál jsme bojovali a snažili se utkání otočit na naší stranu. Po několika šancích se nám podařilo srovnat až deset minut před koncem Vencou Samcem. Dál jsme se snažili dovést duel do vítězného konce a trochu jsme zapomínali na obranu. Šance byly na obou stranách, takže mohl vyhrát kdokoliv. Nakonec už další branka nepadla a utkání dle mého názoru skončilo spravedlivou remízou.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (12.): „Do utkání jsme nevstoupili dobře. Hned v první minutě musel chybu v rozehrávce hasit za cenu žluté karty Madar. Domácí měli několik dalších příležitostí, ale branku nevstřelili. Pak jsme hru zpřesnili a zlepšili pohyb i důraz v soubojích. Začali jsme si vytvářet šance. Nakonec se ze střední vzdálenosti přesnou střelou prosadil Kovář. Za pár minut ho z podobné situace napodobil Šergl. Do kabin jsme šli s dvoubrankovým náskokem, ale domácí, bohužel, brzy po přestávce dokázali snížit. V šedesáté minutě se zranil Janeček a do hry musel náhradní brankář Houdek. Hráli jsme vyrovnanou partii, přesto Velenice nakonec vyrovnaly. V samotném závěru jsme si vytvořili několik vyložených šancí, ale třetí branku jsme vstřelit nedokázali. Po poločasovém vedení se může remíza jevit jako ztráta, ale pro nás je to bod ze hřiště soupeře. Celkově musím hráče za předvedený výkon pochválit.“

Ledenice – Studená 3:1 (1:1)

Petr Adamec, trenér FK Studená (10.): „Do Ledenic jsme jeli s absencí tří hráčů ze základní sestavy, přesto jsme i díky návratu některých hráčů po zranění mysleli na dobrý výsledek. Bohužel jsme nepředvedli kvalitní výkon a odjeli s prázdnou. I když jsme se dostali do vedení, domácím jsme obrat značně usnadnili. Kvůli podprůměrným výkonům některých hráčů jsme na body nedosáhli a musíme tedy zabojovat v příštím kole na domácím hřišti.“