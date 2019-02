Jižní Čechy - Fotbalová I. B třída mužů pokračovala desátým kolem. Přinášíme ohlasy.

Opora suchdolských fotbalistů Štěpán Kubašta. | Foto: Stanislav Hladík

Suchdol – Nová Bystřice 6:1 (3:0)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (1. místo): „Chtěli jsme se rehabilitovat za nepovedený duel v Třeběticích, a to se nám povedlo. Kluci hráli od začátku s maximálním nasazením, dobře kombinovali a už v 5. minutě jsme se dostali do vedení. Pak sice měli vyloženou šanci hosté, ale z malého vápna nastřelili jen břevno. Jinak jsme však hru ovládli a do přestávky dali ještě dva góly. Po změně stran jsme přidali další trefu, na níž Bystřice odpověděla zásluhou individuální akce Havla, ale jinak jsme hru nadále kontrolovali a skóre ještě navýšili. Pochvalu zaslouží celý tým, ale musím vyzdvihnout autora hattricku Radka Arenbergera a dvougólového střelce Štěpána Kubaštu. jenž měl velký podíl i na zbývající brance, kterou si dali hosté sami.“



Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (13.): „Moje hodnocení je tentokrát stručné. Domácí nás přehráli ve všech herních činnostech a zaslouženě vyhráli. My si sice také vytvořili šance, ale trestuhodně jsme je zahazovali. O náš jediný gól se po hodině hry postaral Havel.“



Mladé – Lomnice 1:0 (0:0)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (2.): „Začali jsme stejně jako v předešlých zápasech a hned v 6. minutě trefil Leiš tyč. Poté jsme měli míč více na kopačkách, dostali jsme se ještě ke dvěma zakončením po centrech ze strany, ale Krejník a potom ani Božovský bránu netrefili. Nám v tomto utkání dělalo obrovské problémy vyhrávat hlavičkové souboje, jak obranné tak útočné, a tím jsme v podstatě dostávali soupeře do hry. Ve druhém poločase se obraz nezměnil. My hráli, soupeř sázel na brejky. Vyloženou šanci už jsme si v podstatě nevytvořili, Krejník v dobré příležitosti přestřelil a Prášek po rohu zakončoval hlavou doprostřed. Bylo to utkání o jedné chybě a o tom, kdo dá první branku. Přestože se před každým zápasem připravujeme a upozorňujeme na to, že nemůžeme dostat gól ze standardky, přesně to se stalo. Co nám je platné že jsme celý zápas herně lepší, když potom z nedůsledného bránění dostaneme na konci branku. Všechno to však pramení z nezkušenosti našeho mladého týmu. Prohra sice mrzí, ale nic hrozného se neděje a jdeme dál.“



Slavonice – Třebětice 0:1 (0:1)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (9.): „Derby nenabídlo zrovna líbivý fotbal, byla to spíše kopaná. Neurodilo se ani příliš šancí, ale hosté jednu z nich po naší chybě využili. Třebětičtí byli rychlejší a důraznější v osobních soubojích a o ten jeden gól asi lepší. Naše výkony mají, bohužel, sestupnou tendenci. Kvůli zraněním a pracovním povinnostem některých hráčů musíme v sestavě často improvizovat, což nám také neprospívá. Své jsme si vyslechli i od diváků, kterých dorazilo velké množství. Jsem zklamaný, pokud se to nezlepší, přemýšlím, že po podzimu u mužstva skončím.“

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (4.): „K našemu nejbližšímu soupeři jsme jeli s odhodláním uspět a potvrdit tři body z domácího duelu se Suchdolem. Začátek se nám povedl, Slavonice jsme zatlačili, byli jsme více na balonu a ve 24. minutě jsme se dostali do vedení, když Vojta Habr zužitkoval perfektní kolmici od Martina Kelblera. Poté jsme si vytvořili ještě několik dobrých možností, ale ty už další gól nepřinesly. Po změně stran nás domácí tým zatlačil, naštěstí ani on své příležitosti proměnit nedokázal. Kaňkou byly dvě zranění, které měly za následek fakt, že po vystřídání jsme dohrávali pouze v deseti. I proto jsou tři body ze Slavonic velice cenné.“



Třeboň B – České Velenice 2:1 (1:1)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (6.): „V souboji sousedů v tabulce, kteří měli před zápasem stejně bodů, měli hosté více příležitostí, ale my zase tutovější šance. Byl to vyrovnaný duel, jemuž by asi více slušela remíza. Zkušený velenický tým se ujal vedení ve 28. minutě, když jsme propadli v defenzivě. Nám se povedlo vyrovnat krátce před pauzou zásluhou Kopeckého, který se trefil přesně k tyči. Rozhodnutí padlo v 86. minutě, kdy Sivok proměnil nádherný centr Bartla. Je třeba říct, že přesně takové věci nacvičujeme, takže jsme rádi, že to nese ovoce. Musím však přiznat, že vítězství je vydřené, České Velenice určitě horší nebyly.“



Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (8.): „Do Třeboně jsme jeli bez několika hráčů základní sestavy. Od začátku se hrál svižný a pohledný fotbal. V prvních dvaceti minutách jsme si vypracovali tři tutovky, ale bohužel žádná v bráně neskončila. To se zlomilo ve 28. minutě, kdy se trefil Venca Samec. Těsně před koncem poločasu rozehráli domácí standardní situaci a po nepovedené střele skončil pro nás nešťastně míč v síti. Ve druhém poločase jsme si vytvořili nespočet výborných šancí, ale netrefili jsme ani prázdnou bránu. Trest přišel těsně před koncem, kdy domácí zahráli velmi dobře trestný kop, který hlavou usměrnili do branky. My už jsme srovnat nedokázali, i když možnosti ještě byly. Porážka mrzí, protože jsme hráli opravdu dobře. Třeboň nám dala lekci z produktivity, když z minima vytěžila maximum.“



Kardašova Řečice – Olešnice 4:2 (3:1)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „Vydařil se nám vstup do utkání a po třiceti minutách jsme vedli 3:0. Dobře jsme kombinovali, byli pohyblivější a díky zlepšené finální fázi a koncovce jsme si vypracovali rozhodující náskok. Mimo pasáže, kdy jsme se přizpůsobili soupeřově nakopávání míčů, jsme byli lepším týmem a důležité body získali zaslouženě. Za předvedený výkon zaslouží hráči pochvalu. Škoda jen přísného vyloučení Zdeňka Šergla a zranění Pavla Kvasničky. Vzhledem k současné šíři našeho kádru jsou to citelné ztráty.“