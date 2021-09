Zřejmě nejzajímavější duel se hrál v Kardašově Řečici, kde padlo sedm gólů a z výhry se nakonec radoval Suchdol. A to především zásluhou Ondřeje Černocha, který na sebe vzal v poslední minutě za stavu 3:3 zodpovědnost a proměnil pokutový kop. Zařídil tím nejen vítězství svých barev, ale zároveň zkompletoval hattrick.

V nastoleném trendu pokračují fotbalisté Třebětic, které v Ledenicích domácím nastříleli pět gólů, potřetí zvítězila rovněž Studená, tentokrát na půdě Buku, kde se jí v minulosti vůbec nedařilo. První vítězství si v derby s Lomnicí připsala Nová Bystřice. Hosté od Lužnice zůstávají poslední bez bodů i vstřelené branky. O nic lépe na tom není ani českovelenická Lokomotiva, která si rovněž připsala třetí porážku.

Jiskra Nová Bystřice – Tatran Lomnice 3:0 (1:0)

Branky: 42. Bobál, 75. Janoušek, 84. Frühauf. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Macháček – Blažek, Šťastný. Diváci: 60.

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „První poločas nám herně vyšel, měli jsme stálou územní převahu, ale gól jsme vstřelili až chvilku před přestávkou, když si centr Jana Schramhausera našel nehlídaný Bobál a hlavou otevřel skóre. Do druhé půle už nenastoupil zraněný Kuchař, a jakoby to s celým týmem hodně zatřáslo. Následovala dvacetiminutovka, během níž nám nevycházelo vůbec nic. Hosté se dostali na koně a po naší obří individuální chybě mohli vyrovnat. Následně se však nádherně trefil Kuba Janoušek a další šance Havla, Kubeše či Frűhaufa vychytal výborný lomnický brankář Vala. V závěru se ještě prosadil utěšenou ránou z dálky Frűhauf. Hosté celý zápas dobře bránili, zahušťovali prostory kolem šestnáctky a předvedli hlavně ve druhé půli sympaticky výkon.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Spíše bojovné utkání vyhráli domácí, kteří uměli trestat naše chyby a v závěru zápasu si vedení pojistili pěknými střelami. My jsme nedokázali míč dostat do branky ani z té nejvyloženější šance.“

FK Kardašova Řečice – Sokol Suchdol 3:4 (1:2)

Branky: 44. (pen.) J. Madar, 45. Vosecký, 66. Slavík – 19., 79. a 90. (pen.) Černoch, 23. D. Trmal. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (64. R. Arenberger). Rozhodčí: Filip – Ryneš, Filo. Diváci: 80.

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Nám se v utkání příliš nepovedlo prvních a posledních dvacet minut. Díky tomu a zásluhou výkonu pánů rozhodčích, kterým se hrubě nepovedlo devadesát minut plus nastavení, jsme nedokázali získat žádný bod. Lze pochopit, že zápas nezvládne mladý, nezkušený rozhodčí, ale co předváděli „zkušení“ asistenti pánové Ryneš a Filo, bylo chvílemi až neuvěřitelné! Vrcholem pak byla penalta odpískaná v poslední minutě nastavení. Moc by mě zajímalo hodnocení jejich výkonu od přítomného delegáta FAČR. Jestli si pánové zase jen poklepou po ramenou se slovy, že „…předvedli určitou kvalitu…“, anebo zda se tohle představení promítne do dalších delegací na zápasy. Nebyli jsme v kompletní sestavě, takže chci poděkovat klukům, kteří nám přišli pomoct. Doufám, že i přesto se z průběhu poučíme a příště budeme takové zápasy zvládat lépe.“

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Bylo to velice atraktivní utkání pro diváky, kteří jsou v Řečici dost bouřliví, ale méně pro trenéry, protože to bylo poměrně divoké. My se dostali do vedení 2:0 po trefách Ondry Černocha a Dana Trmala, ale těsně před přestávkou domácí během dvou minut vyrovnali. Bylo mi kluků trochu líto, protože si myslím, že jsme si to nezasloužili, ale musím říct, že soupeř hrál otevřený fotbal. Po změně stran to bylo trochu víc nervózní. My šli po hloupém vyloučení Radka Arenbergera do deseti už v 64. minutě a v oslabení jsme inkasovali branku na 2:3. Potěšilo mě však, že to kluci nezabalili a dokázali se i v deseti semknout a výsledek otočit. Velkou zásluhu na tom má autor tří gólů Černoch. První vstřelil ze hry, druhý z trestňáku a v nastavení proměnil i penaltu po faulu na něj, kdy jej po dlouhém autovém vhazování domácí hráč zezadu kopnul. Chtěl bych pochválit i pomezního rozhodčího, který se to nebál v poslední minutě za nerozhodného stavu odmávat. Myslím, že tři body jsme získali zaslouženě.“

Sokol Olešnice – SK Horní Žďár 4:1 (3:0)

Branky: 10. Horelica, 21. Raab, 45. Volf, 80. (pen.) Lenk – 73. Bláha. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Muzika – Studený, Zevl. Diváci: 85.

František Zwicker, vedoucí mužstva, Horní Žďár: „Odehráli jsme smolný zápas. Na těžkém, podmáčeném terénu to bylo pro všechny stejné, ale my jsme domácím v prvním poločase darovali všechny tři góly, které jsme inkasovali po hrubých chybách. Po přestávce se obraz hry rapidně změnil, měli jsme velké šance i dlouhé úseky, kdy jsme Olešnici nepouštěli za půlku, ale pokaždé jsme ztroskotali na domácím gólmanovi, jehož jsme buď trefovali, nebo předvedl zázračný zákrok. Zásluhou Bláhy jsme přece jen snížili na 1:3, ale pak jsme do soupeře zase jen marně bušili a naopak jsme ještě deset minut před koncem inkasovali z penalty.“

AC Buk – FK Studená 1:3 (0:2)

Branky: 80. Jasanský – 34. a 62. Dvořák, 30. J. Šimánek. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Křížovský – Kollárik, Náprava. Diváci: 100.

Libor Vondráček, útočník Buku: „Po pár úvodních střetech, kdy kapitán hostů nešťastně odešel ze hřiště, jsme začali hrát zakřiknutě a hosté toho využili. První gól padl po ofsajdové situaci a druhý pak po naší nedomluvě v obraně při autovém vhazování. Po obrátce přišel soupeř bránit svůj náskok a spoléhal při tom na rychle protiútoky. Nám v ofenzivě chyběl vždy kousek, a tak Studená nejprve zvýšila na 3:0 a my se poté i přes vytrvalý tlak zmohli jen na čestný gól. Pouze jeden bod z prvních tří duelů je pro nás krutý, ale štěstí jsme v některých chvílích rozhodně nešli příliš naproti.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Pro nás je to velmi cenná výhra, protože v Buku se nám dlouhodobě nedařilo. V prvním poločase jsme byli lepším týmem, vstřelili jsme dva góly a další velké šance nevyužili. Po změně stran jsme přidali třetí trefu a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Poté jsme polevili, Buk na posledních patnáct minut převzal iniciativu a snížil na 1:3. Těší nás, že po dvou nepříliš vydařených zápasech jsme tentokrát předvedli velmi dobrý kolektivní výkon a kvalitního soupeře jsme prakticky po celý zápas přehrávali.“

Slavoj Ledenice – Sokol Třebětice 1:5 (0:3)

Branky: 87. Fencl – 89. a 90. V. Habr, 24. Novotný, 30. M. Kelbler, 40. P. Kelbler. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Křížek – Hladík, Špelina. Diváci: 120.

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Zápas se hrál na velmi těžkém, podmáčeném terénu. Domácí zvolili taktiku nakopávaných míčů a ze začátku tím párkrát zahrozili. My se naopak snažili nechat balon na zemi a soustředili se na jednoduchou kombinaci. A to nám dokonale vyšlo. Kromě posledních deseti minut jsme měli trvalou herní převahu. V první půlce jsme si vypracovali třígólový náskok a další tři branky nám ještě zhatil terén. Druhé dějství jsme měli pod kontrolou také, bohužel naše šance jsme proměnili až ke konci zápasu. Naše vítězství je naprosto zasloužené.“

TJ Dolní Bukovsko – Lokomotiva České Velenice 1:0 (1:0)

Branka: 11. Hruška. ŽK: 6:5. ČK: 0:1 (80. Martinec). Rozhodčí: Macháček – Hanes, Trněný. Diváci: 80.

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Utkání v Bukovsku se hrálo na silně podmáčeném terénu hraničícím s neregulérností hřiště. Začali jsme dobře a za prvních deset minut jsme mohli dát tři branky. Bohužel, koncovka byla naší slabinou, a tak přišel v 11. minutě trest. Domácí zahrávali rohový kop a náš brankář při snaze vyboxovat míč na podmáčeném terénu podklouzl a hodil si ho do vlastní brány. I přes to jsem nevěřil tomu, že bychom tady měli ztratit body. Celé utkání se hrálo pouze na polovině soupeře, který jen odkopával míče. I přes zbytečné vyloučení našeho hráče deset minut před koncem jsme soupeři nedovolili vůbec nic. Z mnoha šancí jsme však dokázali pouze orazítkovat břevno. Je to pro nás velká ztráta a ukazuje se, jak moc nám v koncovce chybí zraněný Fiala. Tentokrát jsme se porazili sami, protože soupeř za celé utkání nevystřelil ani jednou na branku. V tomto případě platilo rčení, že fotbal nemá logiku.“

Jiskra Třeboň B – Sokol Neplachov 0:6 (0:4)

Branky: 20., 23. a 67. (pen.) Švec, 38. a 64. Hruška, 10. Hindy. ŽK: 3:3. Rozhodčí: J. Chvála – Blažek, Kořínek. Diváci: 77.

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „My to v současnosti nemáme jednoduché, je nás málo a někteří kluci měli o prázdninách jiné zájmy. A k naší smůle ještě přijel nadupaný protivník. Neplachov je ve formě, což u nás potvrdil už během první půle, navíc má v ofenzivě hráče, jako jsou Švec či Hruška, kteří by mohli hrát vyšší soutěž. My se musíme zaměřit na soupeře, kteří budou více na naší úrovni. Řada mladíků měla v nohách dopolední zápas za dorost, vzhledem k rozsáhlé marodce v našem áčku teď nemůžeme využívat ani pendly, takže je to složité. Ale se začátkem školního roku se to, doufám, změní. Už by se nám měla dát do kupy osa týmu, bude však zapotřebí zlepšit také tréninkovou morálku. Bez toho to nepůjde.“