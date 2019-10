Vedoucí Suchdol nečekaně doma klopýtl se Studenou, takže se na něj po výhře nad Ledenicemi bodově dotáhla Kardašova Řečice. Zaváhala i třetí Bystřice, která podlehla v Břilicích třeboňskému béčku. U fotbalistů Lomnice na vlastní žádost skončil trenér Michal Rybák.

Suchdol – Studená 2:3 10:1)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (1. místo): „Ačkoliv jsme se na soupeře poctivě připravovali, od začátku jsme tahali za kratší konec. Studená předvedla slušný výkon a zaslouženě zvítězila. Nám se nedařilo v osobních soubojích, po nichž nám odskakovaly balony, a dělali jsme rovněž taktické chyby. Navíc jsme se neskutečně nadřeli na každý gól. V tomto ohledu nám soupeř ukázal, jak se to má dělat. Nepovedené utkání si musíme rozebrat, hlavně složité počínání v útočné fázi. Hosté byli nebezpečnější než my a měli i více šancí.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (5.): „Po špatném výkonu v posledním zápase jsme jeli na hřiště lídra ze Suchdola a poprvé nás zasáhly i rozsáhlejší absence. Přesto jsme poskládali konkurenceschopnou sestavu. Od začátku bylo jasné, že domácí budou více na balonu, my jsme se soustředili na kompaktní defenzivu a správné řešení situací na útočné polovině, což se dařilo. Do vedení nás ve 22. minutě dostal Šimánek po centru Dvořáka. Domácí však do přestávky vyrovnali po našem nedůrazu ve vápně. I po změně stran jsme soupeře, který tentokrát hodně chyboval, trápili kvalitními brejky a dobře fungující obranou. V 50. minutě nás Dvořák dostal opět do vedení, ale domácí za pět minut po sporném rohu srovnali. V 67. minutě Suchdol vyrobil další hrubku, když se stoper srazil s brankářem, a Dvořákovi stačilo už jen trefit prázdnou bránu. Do konce zápasu jsme měli ještě dva samostatné úniky, které skončily těsně vedle. Zahráli jsme velmi dobře a domácí jsme nepouštěli do žádných velkých šancí. Měřeno tímto metrem, vyhráli jsme zaslouženě.“

Kardašova Řečice –Ledenice 2:1 (0:1)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (2.): „Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání. Bohužel jsme zbytečně prohospodařili první poločas. Sice jsme si vytvořili dvě vyložené brankové příležitosti, ale jinak to z naší strany byla bída. Chyběl nám pohyb a rychlejší hra s míčem. Po dvaceti minutách musel po úderu loktem s roztrženým obočím střídat Porochoňski. Stále jsme se nedokázali dostat do tempa a ke všemu jsme před přestávkou inkasovali, když hosté potrestali naší chybu v rozehrávce. Sobotní počasí nestálo za nic, ale proti bouři, která se o poločase prohnala naší kabinou, to byla idylka. Slovo si vzal kapitán Ondra Madar a já mu děkuji, protože mi ušetřil hlasivky. Účinek byl okamžitý. Do druhého dějství jsme vstoupili výborně. Hosty jsme dostali pod tlak a hrálo se prakticky jen na jejich polovině. Nakonec jsme převahu dokázali vyjádřit i brankově. V 60. minutě se po centru Madara prosadil důrazný Slavík a po šesti minutách pak výsledek otočil střelou z voleje Kovář. Bohužel, další branku jsme i přes několik šancí nepřidali. Hosté hráli velmi tvrdě a někteří hráči přímo zákeřně. K tomu bohužel přispěl i hlavní rozhodčí, jenž nechával některé jejich zákroky bez povšimnutí. I proto byl zápas velmi emotivní, ale jsem rád, že jsme dokázali hru zlepšit a vyhrát. Všechny hráče musím nakonec pochválit.“

České Velenice – Slavonice 3:0 (3:0)

Milan Zemánek, vedoucí mužstva Lokomotivy České Velenice (8.): „K utkání se z nejrůznějších důvodů omluvilo deset hráčů a sestavu jsme tak museli doplnit z našeho béčka. Všichni podali velmi dobrý výkon a Slavonice zaslouženě porazili. Do utkání jsme vstoupili aktivně a v 10. minutě Kopecký poprvé překonal hostujícího brankáře. Když jsme po brankách Banašíka a Vetráka vedli v 28. minutě už 3:0, naši hráči trochu polevili a soupeři dovolili vyrovnat hru. Obě mužstva si do pauzy vytvořila ještě po jedné šanci, ale brankáři je zlikvidovali. Druhý poločas jsme si už spíše hlídali výsledek, takže utkání skončilo naším jasným vítězstvím. Za výkon a přístup k utkání musím všem hráčům, kteří nastoupili, poděkovat.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (10.): „Co k tomu dodat? Neporáží nás soupeř, zvládneme to sami neskutečnými chybami. Přitom Velenice měly problémy, aby vůbec daly dohromady sestavu. Řekli jsme si, že nesmíme zaspat začátek jako minule s Neplachovem. A výsledek? Po půlhodině jsme prohrávali 0:3. Nedali jsme si tři přesné přihrávky za sebou, a když už se dostaneme do šancí, jako třeba Lukš či Vojta Balík, tak je neproměníme. Asi bychom v této situaci uživili na plný úvazek psychologa. Oslabené Velenice vyhrály zaslouženě, prokázaly větší touhu po úspěchu. My neprožíváme šťastné období, ale nezbývá nám nic jiného, než se snažit to zlomit.“

Buk – Lomnice 1:1 (1:1)

Václav Picka, předseda AC Buk (6.): „Doma jsme nastoupili k dalšímu utkání lépe soustředění než v minulém kole v Mladém. Hrál se oboustranně rychlý fotbal. My se dostali do vedení zásluhou Petra Jaroše, Lomnice srovnala krátce před přestávkou výstavní trefou. Ve druhém poločase jsme se snažili strhnout vítězství na svou stranu. Hosté nás však výbornou, organizovanou hrou do moc šancí nepouštěli a sami hrozili ze standardních situací. Nakonec kvalitní utkání skončilo remízou, což bylo pro oba týmy spravedlivé.“

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (9.): „Tušili jsme, že nás na menším hřišti v Buku nebude čekat jednoduchý zápas. A to se potvrdilo. Myslím si však, že to měl vysokou úroveň, co se týče bojovnosti i šancí na obou stranách. V prvním poločase jsme byli o kousek lepší my, ale do vedení se dostal soupeř po pěkné střele Petra Jaroše. Nám se trošku náhodně, zato také velice pěknou střelou Strouhy povedlo srovnat těsně před pauzou. Ve druhé půli byl možná o kousek lepší Buk, ale do závarů se dostával převážně po standardních situacích, které mají domácí na svém malém hřišti zmáknuté. My několikrát zahrozili ještě z brejků, branka však už nepadla. Remíza z Buku je pro nás slušná a myslím, že oboustranně zasloužená. Začínáme se pomalu zvedat a zvládat těžká utkání. Pro mě to byl, bohužel, v Lomnici poslední zápas a všem, kteří se mnou během tři a půl roku spolupracovali, vedení i hráčům, bych chtěl moc poděkovat a popřát hodně úspěchů v dalším průběhu sezony.“

Třeboň B – Nová Bystřice 2:1 (1:1)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (7.): „Očekávali jsme těžký zápas, což se potvrdilo. Bystřice má ve svém středu velmi zkušené hráče, ať už se jedná o Frühaufa, Havla či Kapiase, ale hlavně se snaží hrát fotbal, což vyhovuje i nám. K vidění tak byl kvalitní a vyrovnaný zápas. Více šancí jsme však měli my, například Matoušek, Pancíř či Bartl. Do vedení jsme šli ve 20. minutě po trefě Matouška, hosté však vzápětí skóre srovnali. O přestávce jsem říkal, že to může být po změně stran o jediné chybě, což se také stalo a v 64. minutě jsme ji potrestali proměněnou penaltou Holého. Zápas jsme zvládli i po taktické stránce a tři body jsou velmi cenné, i když připouštím, že lépe by vzhledem k průběhu asi odpovídala remíza.“

David Frühauf, záložník Jiskry Nová Bystřice (3.): „Před zápasem jsme řešili problém se sestavou. Z různých důvodů nám chyběli čtyři hráči ze základu a na hřišti to bylo znát hlavně na začátku, kdy byla Třeboň lepší i díky pendlům z áčka. Domácí zaslouženě vstřelili první gól, nám se naštěstí povedlo brzy vyrovnat. A troufnu si říct, že od té doby jsme byli o kousek lepší. Ještě v první půli měl dvě šance Bobál, ale nejprve trefil brankáře a poté přestřelil. Druhý poločas byl z naší strany herně vydařenější a gól visel na vlásku, ale slušně rozjeté akce jsme bohužel neproměnili a tak přišel trest. Smolař utkání Petr Bobál netrefil míč v našem velkém vápně, ten se odrazil od země do jeho ruky a kopala se penalta, kterou domácí proměnili. Snažili jsme se vyrovnat, ale kromě přímých kopů jsme se do žádné velké šance už nedostali. Třeboň hrozila z brejků a mohla ještě přidat pojistku. Vzhledem k průběhu nás to mrzí, remíza by byla asi spravedlivější. V příštím zápase musíme doma porazit Kardašku, abychom se vrátili na vítěznou vlnu, i když to nebude nic snadného.“

Neplachov – Třebětice 5:1 (3:0)

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice (12.): „Na hřiště nováčka jsme odjížděli v lehce oslabené sestavě a hned v 10. minutě jsme po chybě v obraně inkasovali. To nás nabudilo, začali jsme hrát a byli více na balonu. Závěr první půle jsme však nezvládli a v 41. a 45. minutě jsme dostali další dva góly. Po přestávce jsme začali aktivně, domácí fotbalisty jsme zatlačili a zásluhou Šťastného hned v 46. minutě snížili. Jenže netrvalo dlouho a po neodkopnutém balonu soupeř přidal čtvrtou trefu, což nám definitivně zlomilo vaz. V dalším průběhu jsme sice měli ještě několik příležitostí, bohužel bez potřebného efektu, jak už se to v této sezoně stává pravidlem. Neplachov pak ještě v závěru zvýraznil své vítězství pátou brankou.“