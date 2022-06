Zajímavý průběh nabídl souboj v Suchdole, kde domácí tým po dvanácti minutách prohrával s Novou Bystřicí 0:3, ale po přestávce zásluhou čtyřgólového střelce Jakuba Záruby zápas se zraněními zdecimovaným protivníkem otočil. V bitvě o druhou příčku se zadařilo Studené, která dokázala uspět v Neplachově a svého soka v tabulce přeskočit.

Záchranářské utkání zvládlo třeboňské béčko díky povedenému prvnímu poločasu, během něhož Ledenicím nasázelo čtyři góly. Střetnutí mezi Horním Žďárem a Lomnicí rozhodla utěšená střela Kubince, vyrovnaný zápas v Řečici, kde se předvedl Buk, skončil remízou, přestože domácí po deseti minutách vedli 2:0.

Lokomotiva České Velenice – Sokol Třebětice 0:6 (0:4)

Karel Macho, předseda klubu, České Velenice: „Hned od začátku utkání hosté ukázali, proč jsou v tomto ročníku bezkonkurenční. Ve všech směrech nás převyšovali a rychlé branky, které vstřelili, nás dostaly do kolen. Z naší strany stojí za zmínku snad jen nastřelená tyč Dvořákem po úniku Fialy. Třebětice výborně napadaly naší rozehrávku, výborně kombinovaly a v podstatě nám nic nedovolily. Navíc naše hra byla bez jakékoliv myšlenky. Ve druhé části hry hosté v poklidném tempu přidali další dvě branky, a tak utkání pro nás skočilo pěkným debaklem. Třeběticím gratuluji k zaslouženému postupu a pokud udrží mužstvo pohromadě, tak věřím, že se neztratí ani ve vyšší soutěži.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Jsem rád, že jsme v zápase s Velenicemi navázali na minulý výkon s Neplachovem. Od úvodních minut se nám dařilo, byli jsme v pohybu a přesně kombinovali. Kluci plnili to, co jsme si řekli a byla radost se na ně dívat. Díky kvalitní hře přišlo i ovoce v podobě branek. Musím mužstvo pochválit, naše vítězství bylo naprosto zasloužené.“

Branky: 8. a 34. M. Kelbler, 4. Novotný, 34. Švarc, 72. D. Kelbler, 76. Nehyba. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Filípek – Svoboda, Kořínek. Diváci: 46.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Jiskra Nová Bystřice 5:3 (1:3)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Začátek byl jako ze špatného snu, protože jsme vůbec neplnili to, co jsme si před utkáním řekli, a tak jsme ve 12. minutě prohrávali 0:3. Co střela, to gól. V 25. minutě nastřelil hostující Havel břevno, ale vzápětí platilo nedáš - dostaneš, protože z protiútoku se po chybě stopera prosadil Dan Trmal, který měl pak do přestávky ještě dvě vyložené šance. V kabině jsem musel zvýšit hlas, což nevím, zda mělo vliv, ale je pravda, že jsme se výrazně zvedli a trochu nám to usnadnil i soupeř, který do druhé půle už nastoupil bez své zraněné opory Frühaufa. Zápas jsme otočili díky zlepšené produktivitě a mohli jsme dát mnohem víc gólů. Pochvalu si zaslouží Kuba Záruba, který vstřelil čtyři branky. Při vší úctě k soupeři však musím říct, že by mě mrzelo, kdybychom zápas nedotáhli do vítězného konce, protože Bystřice dohrávala vyčerpaná a s některými zraněnými hráči. Výsledek je spravedlivý.“

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „My jsme ještě dopoledne nevěděli, jestli k utkání do Suchdola vůbec odcestujeme, naštestí se nám dostalo pomoci z béčka a byli jsme schopni dát dohromady jedenáct lidí. Začátek byl jako z pohádky, povedly se ném kombinace a Jirka Havel dvakrát rozvlnil síť. Po necelé čtvrthodině našel Havel přesně hlavu Bobála a bylo ještě veseleji… Domácí byli jako opaření, a to je Havel mohl dorazit hattrickem, ale jeho trestný kop v 25. minutě zastavilo břevno. Hned z protiútoku náš stoper adresoval slabou malou domu na Podolského, kterou doběhl Trmal a snížil. Na konci poločasu se nám zranil tahoun ofenzivy David Frühauf a začalo být zle. Do hry tak po přestávce musel náš předseda Michal Komárek ve svém prvním mistráku v životě, skoro v padesáti letech. Respekt za to, že do toho šel. Na začátku druhé půle si rohový kop Záruby srazil nešťastně do brány gólman Podolský, nám se bohužel zranili další hráči a už to byl jen souboj kluků ze Suchdola s našim brankářem. Našich hráčů mi bylo až líto. Přes léto musíme nutně personálně posílit, nelze na zápasy jezdit v jedenácti lidech. Otovi Matoušovi gratulujeme ke třem bodům.“

Branky: 50., 69., 70. a 81. J. Záruba, 25. D. Trmal – 7. a 8. Havel, 12. Bobál. ŽK: 2:0. Rozhodčí: J. Chvála - Novotný, Pivko. Diváci: 66.

Sokol Neplachov – FK Studená 0:2 (0:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Souboj o druhé místo dopadl nakonec lépe pro nás. V prvním poločase se hrála vcelku vyrovnaná partie a oba týmy měly své šance. My šli do vedení v 35. minutě díky důraznému Lacinovi, který se nejlépe zorientoval v klubku hráčů po standardní situaci. V druhé půlce nám začali domácí zatápět, využívali širokého hřiště hlavně k centrům ze stran. Nám se ale podařil gólově úvod, když se v 55. minutě hlavou z rohu na přední tyči prosadil kapitán Lindourek. Za dalších deset minut byl sám před brankářem Dvořák, jeho střela se však lehce otřela o tyč. Neplachov prostřídal, vrhl všechny síly do útoku a výrazně nás přehrával. Vítězství jsme uhájili díky kompaktnímu týmovému výkonu a hlavně zásluhou brankáře Duchoně. Ten chytil domácím takových pět vyložených šancí, předvedl excelentní výkon."

Branky: 35. Lacina, 54. Lindourek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Novák – Barva, Buřič. Diváci: 82.

FK Kardašova Řečice – AC Buk 2:2 (2:1)

Roman Kačur, trenér Kardašovy Řečice: „Věděli jsme, že s Bukem to nebude jednoduché utkání. Nám se ale náramně povedl jeho úvod. Ve čtvrté minutě centroval Tajml a hosté si srazili míč do sítě. V desáté pak tečovanou střelou zvýšil Roubík. Takže vstup skvělý, ovšem za dalších pět minut využil našeho nedůrazu u lajny hostující Mischnik a snížil na 2:1. Do přestávky si pak každé mužstvo vytvořilo několik šancí, ale skóre se neměnilo. Hned v úvodu druhé půle jsme z další vyložené příležitosti trefili pouze břevno a tak se naplnilo rčení nedáš - dostaneš. Hosté srovnali stav poté, co jsme nedokázali ubránit situaci, která následovala po rohovém kopu. Celkově to bylo vyrovnané utkání, které rozhodně nenudilo. Hráči ho odehráli s nasazením a byla k vidění spousta šancí na obou stranách. Remíza je tak z mého pohledu spravedlivá. Vlastním zážitkem pro všechny aktéry pak byl výkon a vystupování hlavního arbitra Šťastného. Na svazu zřejmě považovali toto utkání za derby, neboť delegovaný rozhodčí zcela jistě snese přízvisko Dytrich. Chyběla jen máma na lajně.“

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Utkání pro nás nezačala dobře, neboť jsme si v rozmezí šesti minut dali dva vlastní góly. Ale zůstali jsme koncentrovaní a věřili, že utkání zvládneme. Na těžkém terénu byl zásluhou obou týmů k vidění pohledný kombinační fotbal s šancemi na obou stranách. Ke konci poločasu po akci z levé strany snížil pěknou střelou Mischnik. To nás dostalo zpátky do hry a do kabin jsme šli z hlavou nahoře. Po přestávce jsme začali aktivně a vyústěním toho byl vyrovnávací gól Kocourka. Chvilku na to následovala podobná akce a ten samý hráč tentokrát trefil tyč. Po zbytek duelu se hra přelévala ze strany na stranu se spoustou šancí. Oba brankáři se však činili a zápas tak skončil spravedlivě remízou. Jsem rád, že i za stavu 0:2 jsme se pořad drželi naši hry a utkání zvládli srovnat.“

Branky: 4. Tajml, 10. V. Roubík – 14. M. Mischnik, 56. Kocourek. ŽK: 5:1. Rozhodčí: P. Šťastný – Pánek, J. Šťastný. Diváci: 50.

SK Horní Žďár – Tatran Lomnice nad Lužnicí 1:0 (0:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Mužstva předváděla odlišný styl hry. My se snažili držet balon na zemi a kombinovat, zatímco hosté hráli jednoduše s nakopávanými míči na útočníky. Ale i tak byl zápas po celých devadesát minut vyrovnaný. Hlavně se vyznamenali brankáře, kteří zlikvidovali každý po pěti jasných šancích. Nám se naštěstí v 75. minutě podařila dotáhnout křídelní akce, kterou po centru nekompromisně zakončil Kubinec. Utkání by asi spíše slušela remíza, ale my prokázali větší touhu po vítězství.“

Václav Nohava, trenér Lomnice: „Hrál se celkem slušný útočný fotbal. V prvním poločasu vyhráli na vyložené šance domácí, ale ani jeden tým nedokázal dostat míč do branky. Ve druhém poločasu jsme měli asi pět vyložených šancí, ale neproměnili ani jednu. A tak přišel trest, když domácí jednu z mála svých příležitostí proměnili přesnou ranou z první do protipohybu našeho brankáře. Koncovka nás trápí skoro v každém zápase, jinak bychom se pohybovali úplně v jiných patrech tabulky.“

Branka: 75. Kubinec. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Pánek – P. Šťastný, J. Šťastný. Diváci: 50.

Jiskra Třeboň B – Slavoj Ledenice 4:1 (4:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Tentokrát jsem měl k dispozici dva pendly z áčka, zkušeného středopolaře a útočníka, a hned to bylo znát. První půle měla jednoznačný průběh, dali jsme čtyři góly a de facto bylo rozhodnuto, takže jsme v dalším průběhu mohli i prostřídat a poslat na hřiště dorostence. Po změně stran se hosté snažili, bojovali a nechtěli odjet bez vstřeleného gólu, což se jim podařilo. My pod dojmem výrazného náskoku spíše dění kontrolovali, i když jsme si vytvořili i další možnosti, které však naši mladíci zase nedokázali proměnit.“

Branky: 7. Beníšek, 13. Pancíř, 26. P. Tůma, 29. Kučera – 66. Kadlec. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Křížek – Rous, Nedvěd. Diváci: 99.