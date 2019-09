Největší pozornost byla upřena do Českých Velenic, kam k derby zavítal Suchdol. Hostům se před 250 diváky povedla odveta za červnovou porážku, jež jim vzala v posledním kole jarní části uplynulé sezony naději na postup, a zároveň potvrdili pozici lídra. Tu uhájili o skóre před nováčkem z Buku, jenž si poradil s Ledenicemi. S chutí si zastříleli borci Nové Bystřice, především Havel s Frühaufem, jenž nadělili Mladému sedm gólů. Činili se i slavoničtí fotbalisté, kteří do řečické sítě nasázeli pět gólů.

České Velenice – Suchdol 1:3 (0:1)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (5. místo): „Utkání jsme začali poměrně slušně a zhruba první půlhodinu jsme měli více ze hry, ale bez vážnější šance ke vstřelení branky. V 37. minutě byl dle mého názoru na půlce hřiště faulován Fiala, ale píšťala hlavního arbitra zůstala němá a hned z následného protiútoku se hosté ujali vedení. Ve 47. minutě jsme zbytečně faulovali na naší polovině, netakticky jsme nechali Suchdol rychle rozehrát, a tím mu nabídnout další šanci, kterou dokonale využil. V 51. minutě byl po druhé žluté vyloučený suchdolský Záruba a my hráli proti deseti. Vrhli jsme vše do ofenzivy a v 71. minutě se nám podařilo Fialou snížit. Bohužel, naše šance pohřbila 76. minuta, kdy jsme soupeři opět po zbytečné chybě v rozehrávce od naší branky darovali další gól. Suchdol si zbytek utkání již zkušeně pohlídal a my už neměli sílu s tím něco udělat. Když shrnu celé utkání, tak před pěknou diváckou kulisou byl Suchdol více namotivovaný. Náš tým mi chvílemi připadal velmi odevzdaně. Srazily nás zbytečné chyby. Soupeři gratuluji, vyhrál zcela po zásluze.“

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (1.): „Na derby jsme se celý týden poctivě připravovali a kluci si ověřili, že naše filozofie funguje a že můžeme být konkurenceschopní. Přišlo opravdu hodně diváků, nechyběly ani emoce, ale s tím se dalo počítat. Zhruba dvacet minut jsme se vzájemně oťukávali, soupeře jsme však za celý poločas k ničemu nepustili a v 37. minutě se dostali zásluhou Černocha do vedení. Druhé dějství pro nás nebylo jednoduché. Hned v 47. minutě sice zvýšil Daniel Trmal, který opět prokázal šikovnost v zakončení, ale vzápětí se nechal po druhé žluté kartě hloupě vyloučit Jakub Záruba. Velenice sice dokázaly v 71. minutě snížit, ale my byli i v deseti nebezpeční. Zásluhou Karla Trmala připojili třetí trefu a další dvě tutovky jsme ještě neproměnili. Z naší strany šlo o to, abychom utkání zvládli hlavou, a to se povedlo.“

Slavonice – Kardašova Řečice 5:1 (3:1)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (6.): „Naše výsledky jsou jako den a noc. Doma se sejdeme, když cestujeme ven, je to už horší, ale podobně to mají i jinde, což ostatně u nás potvrdila i Řečice, která přijela pouze v jedenácti lidech. V úvodu jsme měli převahu, kterou ve 14. minutě korunoval vedoucí trefou Marhoun. Pak jsme však přestali hrát, přenechali aktivitu soupeři a ten v 31. minutě zaslouženě vyrovnal. Naštěstí pro nás se neradoval dlouho a vzápětí nám vrátil vedení zpět Bodlák. Do přestávky se ještě prosadil Bártů. Po změně stran jsme nedokázali přidržet balon, Řečice byla lepší, ale své příležitosti nedokázala proměnit. Nám se v tomto ohledu vedlo lépe. V 80. minutě přidal čtvrtý gól Peschel a skóre uzavřel těsně před koncem Trávníček z penalty. Hosté zanechali sympatický dojem a konečný výsledek je pro ně asi krutý.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (7.): „Nestává se často, aby trenér po takhle vysoké porážce tým chválil, ale já to přesto musím udělat. Do Slavonic jsme přijeli v improvizované sestavě a pouze s jedenácti hráči, z nichž někteří nastoupili se zraněním. Každý ale odevzdal na hřišti výkon na hranici svých možností. Průběh nebyl tak jednoznačný, jak výsledek naznačuje. Hrál se vyrovnaný zápas, kdy jsme si vytvářeli brankové příležitosti, ovšem nedokázali jsme je proměnit. Naopak domácím jsme svými individuálními a někdy až naivními chybami branky doslova darovali. Nicméně, celkově jsme nepodali špatný výkon, hráči se snažili a bojovali. S takovým přístupem máme na čem stavět.“

Buk – Ledenice 4:2 (2:1)

Václav Picka, předseda AC Buk (2.): „Ledenice se ukázaly jako zatím náš nejtěžší soupeř. Začali jsme opět dobře a vynutili si převahu, kterou zúročil v 11. minutě kanonýr Petr Jaroš. O deset minut později jsme však soupeři nabídli po nedorozumění nepřímý kop ve vápně, který hosté zužitkovali. Po několika vteřinách jsme si však znovu zásluhou Petra Jaroše vzali vedení zpět. Právě náš nejlepší střelec musel krátce po změně stran kvůli zranění střídat a byla to už naše třetí ztráta ve třetím domácím utkání. V té době nebyl ani jeden z týmů schopen předvést pořádnou fotbalovou akci, a tak se na hřišti odehrávala spíše přetlačovaná. V 61. minutě Ledeničtí srovnali, o pár minut později však Kocourek zužitkoval rychlou akci po vhazování. Následovalo několik nevyužitých šancí na obou stranách. Klid na naše kopačky přinesl až gól Březiny v samém závěru.“

Studená – Dolní Bukovsko 2:0 (1:0)

Petr Adamec, trenér FK Studená (4.): „V třetím domácím zápase jsme přivítali Dolní Bukovsko. V prvním poločase jsme nehráli příliš dobře. Soupeř hrál důrazně a my si mysleli, že to půjde samo. Naštěstí v patnácté minutě Dvořák prošel do otevřené obrany a dostal nás do vedení. O přestávce jsme museli kluky trochu probudit, naštěstí tato debata měla rychlý účinek. Hned po změně stran jsme předvedli krásnou kombinaci po zemi, kterou zakončil Péč. Od té doby jsme zlepšili pohyb a celý druhý poločas kontrolovali. Chyběl tomu jen další gól, ale šance jsme neřešili dobře. Jsme rádi za výhru, Bukovsko rozhodně nebylo odevzdaným soupeřem.“

Třebětice – Třeboň B 2:2 (0:2)

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice (10.): „Zahájili jsme aktivně a vypracovali jsme si několik příležitostí. Avšak soupeř také nezůstával pozadu a po našich hrubých chybách v obraně se dostal do několika šancí, z nichž jednu v 18. minutě zužitkoval. Poté jsme i my dvakrát dopravili míč do sítě, ale pokaždé byl proti pan rozhodčí, a tak znovu udeřili hosté. Ve druhém poločase už se hosté prakticky k ničemu nedostali. My měli řadu příležitostí, jenže buď jsme se vystavili do ofsajdu, nebo nám branku opět neuznal sudí, který viděl faul. Dočkali jsme se až v 63. minutě, kdy se po jedné ze standardek prosadil Vojta Habr. Vyrovnávací trefu pak připojil v 79. minutě střídající Kühtreiber. Získat tři body se nám však ani přes obrovský tlak a spoustu šancí nepodařilo. „

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (8.): „Nastoupili jsme v poněkud slepené sestavě a museli nám pomoci dorostenci. Přesto jsme doufali, že uhrajeme dobrý výsledek. První poločas nám vyšel výborně. Pfeifer a Macho nás po krásných akcích dostali do dvoubrankového vedení a měli jsme i další šance. Třebětice disponují silným a houževnatým týmem, což se potvrdilo po změně stran, kdy se jim povedlo manko smazat. Sice nám docházely síly, ale odolali jsme i jejich závěrečnému velkému náporu a vezeme si hodně cenný bod. Všichni hráči zaslouží pochvalu.“

Nová Bystřice – Mladé 7:2 (3:0)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (3.): „Do utkání jsme vstoupili dobře, trefili jsme tyč a břevno a brzy se dostali do vedení precizní střelou Petra Celého. Hosté hrozili výhradně Linhartem, kterého dvakrát skvěle vychytal Podolský. Během první půle se ještě výstavně trefil Havel, po něm i Kapias a některé šance jsme ještě nevyužili. Druhý poločas už to byl spíše bezstarostný fotbal. Nejprve Havel dvěma góly dokonal hattrick, pak jsme Mladé pustili do několika šancí, z nichž dvě dokázalo proměnit. My však ještě v závěru navýšili skóre, když se dvakrát prosadil Frühauf. Podali jsme s kvalitní výkon, ale nutno říct, že soupeř nám to horší defenzivou hodně ulehčil.“

Lomnice – Neplachov 0:0

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (11.): „U nás je to stále dokola ta samá písnička. Místo toho, abychom v poločase vedli 5:0, v podstatě až do konce utkání musíme bojovat o výsledek. Naše nemohoucnost v proměňování šancí je neskutečná. Za celý zápas jsme si vytvořili možná osm stoprocentních příležitostí, ale branku nedáme z ničeho. Ani z pokutového kopu. Při vší úctě k soupeři měl Neplachov odjet s pořádným výpraskem, ale na to se historie neptá. Co nám je platné, že nás po každém zápase všichni chválí, jaký hrajeme pěkný fotbal, když z něj nejsou body. Nedá se nic dělat, jedeme dál, teď do Mladého, kde se pokusíme uhrát nějaké body. Někteří by si však měli uvědomit, zda je pro ně důležitější parta v hospodě den před zápasem, a nebo parta čtrnácti kamarádů na hřišti…“