Z dalších výsledků zaujalo vítězství o záchranu bojující velenické Lokomotivy nad druhým Neplachovem, či remíza třeboňských mladíků na horké půdě pod Javořicí, kde však v tabulce třetí Studená horko těžko dávala dohromady jedenáctku zdravých hráčů.

Důležité body na cestě za udržením krajské soutěže si připsala Lomnice, která porazila Ledenice a poslala je místo sebe na předposlední místo. Do stejného ranku zapadá i duel Nové Bystřice, jež zdolala Dolní Bukovsko a ještě více jej přikovala na dno tabulky.

Jednoznačně vypadá výhra Suchdola v Horním Žďáru, ale domácí celek rozhodně horší nebyl. Zcela jej však zradila koncovka.

Nevydařené vystoupení má za sebou Buk. Ten doma odevzdal všechny body Olešnici a navíc přišel o dva vyloučené hráče. Ve vyhroceném duelu sudí navíc udělil celkem 13 žlutých karet.

Sokol Třebětice – FK Kardašova Řečice 2:1 (0:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Pro nás se v daný okamžik jednalo o hodně důležité utkání, protože vítězstvím bychom s předstihem potvrdili prvenství v I. B třídě. I když jsme si to nepřipouštěli, tak nám tato okolnost přece jenom trochu svazovala nohy. Další těžkou ranou pro hlavy hráčů byl vedoucí gól soupeře už v první minutě. Obrovskou vůlí však kluci dokázali zápas otočit a potvrdit tak titul. Absolvovali jsme hodně těžký zápas, protože Kardašova Řečice se u nás představila ve výborném světle a bylo náročné tohoto soupeře zdolat. Povedlo se a musím za to kluky pochválit, stejně tak za celou doposud odehranou sezonu. Šest kol před koncem je rozhodnuto, klobouk dolů před nimi. A zároveň musím poděkovat naším skvělým fanouškům, zase to byla báječná atmosféra.“

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Nejprve chci domácím pogratulovat k zaslouženému postupu a popřát jim ve vyšší soutěži hodně úspěchů. My jsme k utkání dorazili ve velmi nekompletní sestavě, ale i tak jsme, myslím, dokázali favorita pořádně potrápit a držet ho v napětí až do samotného závěru. Zápas jsme nakonec i přes brzké vedení k bodovému zisku nedotáhli, ale před hráči smekám. Každý z nich dal do utkání srdce. Všichni hráli a bojovali na hranici sil a možností. Takže nakonec vlastně zavládla spokojenost na obou stranách. Třebětičtí nemuseli odkládat postupové oslavy a my můžeme mít i přes prohru dobrý pocit. Já navíc pevně doufám, že jsme se tímhle zápasem dostali z herní nepohody, která nás poslední dobou provázela, a že na předvedený výkon navážeme příští týden v domácím střetnutí se Studenou.“

Branky: 55. Trávníček, 79. Vychytil – 1. Valek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Picka – Svoboda, Vican. Diváci: 250.

FK Studená – Jiskra Třeboň B 2:2 (1:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Poprvé za sedm let u týmu se mi stalo, že jsem neměl ještě v sobotu ráno jedenáct lidí. Dlouhodobá zranění plus aktuální chřipečky nás dohnaly. Tohle už je slušný lazaret. Samotný zápas můžu hodnotit ze dvou pohledů. Mohu být ten náročný trenér, který bude naštvaný, že neskončil naší výhrou, protože za stavu 2:1 jsme měli tři, čtyři tutovky a zápas jsme měli rozhodnout. Namísto toho dostaneme pět minut před koncem nesmyslný gól z rohu. Já ale v sobě mám pocit, že se hrál velmi slušný, na tuto soutěž kvalitní zápas, který se musel líbit. Kluci makali a to, že jsme neměli štěstí utkání zlomit v náš prospěch, se prostě stává. Dva body jsme ale jednoznačně ztratili. Jinak gratuluji Třeběticím k postupu, slušná jízda.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Pro nás je to dobrý bod, jsme s ním spokojeni, a po pravdě řečeno, s tím jsme ve Studené, která je doma hodně silná, moc nepočítali. Ale soupeře náš mladý běhavý tým trochu zaskočil svou aktivitou. Obligátně jsme opět jako první inkasovali, naštěstí se nám brzy po změně stran povedlo po pěkné akci zásluhou Beníška vyrovnat. Studená se však znovu dostala do vedení, ale zabojovali jsme a žolík z lavičky Pfeifer, který byl jediný na střídání, pět minut před koncem po dobře zahraném rohovém kopu vyrovnal. V poslední minutě jsme ještě běželi sami na branku, ale šanci jsme promarnili a objektivně řečeno, remíza je spravedlivá. Nyní nás čeká série pravdy se soupeři, kteří se v tabulce nacházejí kolem nás.“

Branky: 20. Soukal, 54. Lacina – 51. Beníšek, 85. Pfeifer. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Ťupa – Černý, Bartyzal. Diváci: 110.

SK Horní Žďár – Sokol Suchdol nad Lužnicí 0:3 (0:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Byť to tak podle výsledku nevypadá, tak jsme po celý zápas byli herně lepší, ale měli jsme smůlu v koncovce a kdybychom hráli do neděle, tak gól nedáme… V prvním poločase jsme zahodili dvě tutovky, a potom po naší standardce hosté z brejku vstřelili vedoucí gól. Druhá půle se odvíjela ve stejném duchu. My marně dobývali suchdolskou branku a Suchdol pak po rychlých kontrech dvakrát udeřil do otevřené obrany. Myslím si, že rozhodli zkušení hráči soupeře, kteří situace řešili lépe než naši.“

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Nebylo to vůbec jednoduché utkání. První půle nabídla vcelku vyrovnanou hru. My nejprve neproměnili šanci, v níž se ocitl Jakub Záruba, ale v 39. minutě po přihrávce Černocha otevřel skóre Dan Trmal. Po změně stran jsme měli i trochu štěstí, domácí měli více ze hry a dostali se do několika příležitostí, když jsme třeba vykopávali balon z brankové čáry nebo jej na poslední chvíli vyhlavičkoval náš stoper. Na druhou stranu jsme mohli rozhodnou i dřív, kdyby Dan Trmal proměnil dvě tutovky. To se mu povedlo až při třetí a výhru v závěru pečetil Vaněk. Oba góly ve druhé půli padly po přihrávkách střídajícího Karla Trmala. Střídání nám vyšla, neboť třetí trefu obstaral rovněž hráč, který přišel na hřiště až v průběhu druhé půle. Pro nás jsou to důležité body, které nás drží ve hře o to, abychom skončili do třetího místa, což je naše přání.“

Branky: 39. a 68. D. Trmal, 89. Vaněk. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Černý – Ťupa, Bicek. Diváci: 50.

AC Buk – Sokol Olešnice 2:3 (0:2)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Do zápasu jsem nevstoupili dobře, jak už se pomalu stává pravidlem. Soupeř měl spoustu brejkovych příležitosti a dvě z nich proměnil. Do druhé půle jsme změnili rozestavení a chtěli zápas otočit. Hráli jsme o něco lépe a měli jsme i dvě tutovky. První z nich chytil brankář, druhá skončila na tyči. V 68. minutě se nám přece jen podařilo snížit a začínali jsme se dostávat do tlaku. Bohužel, po individuální chybě jsme Olešnici darovali třetí branku. Mužstvo se nevzdalo a v 82. minutě jsme z pokutového kopu snížili na 2:3. Závěr jsme však vůbec nezvládli. Vyústěním toho byly dvě červené karty, když se naši hráči nechali absolutně zbytečně vyprovokovat a vyloučit. Bohužel, není to poprvé…“

Branky: 68. Šťastný, 82. (pen.) Tomšík – 15. a 28. Horelica, 74. Chrástka. ŽK: 6:7. ČK: 2:0 (84. Kocourek, 92. Opička). Rozhodčí: Prinz – Saidl, Devera. Diváci: 89.

Lokomotiva České Velenice – Sokol Neplachov 2:1 (1:1)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Věděli jsme, že nás čeká tvrdý oříšek a hosté to od začátku potvrzovali. Vytvořili si značný tlak a tím i několik slibných šancí, které ale zlikvidoval výborně chytající Maroušek. Do vedení jsme se paradoxně dostali my, když ve 13. minutě po standardce Dvořáka překonal hotujícího brankáře Mikudim, jenž se ve vápně nejlépe zorientoval. Z naší strany stojí v první půli za zmínku snad už jen nastřelené břevno Samcem. Jinak nás hosté k ničemu zásadnímu nepustili a hra byla v jejich režii. To potvrdili na konci poločasu, kdy po faulu na rychlíka Hindyho v našem pokutovém území nařízenou penaltu s přehledem proměnil Mohamed. Ve druhém dějství hosté značně polevili a my převzali iniciativu. Po úniku a přesné přihrávce Šupáka nastřelil Fiala z bezprostřední blízkosti břevno, další velkou šanci měl Šupák, který hlavou zakončil nad bránu hostí. Naše zlepšená hra přinesla ovoce zhruba po hodině hry, kdy byl ve vápně faulován Samec a pokutový kop bezpečně proměnil Khanh. Zbytek utkání jsme si v klidu pohlídali a můžeme se radovat z dalších pro nás tak cenných bodů.“

Branky: 13. Mikudim, 64. (pen.) Khanh – 43. (pen.) Mohamed. ŽK: 2:0. Rozhodčí: J. Chvála – Filípek, Melzoch. Diváci: 80.

Jiskra Nová Bystřice – TJ Dolní Bukovsko 2:1 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Hned v první minutě se uvolnil na lajně Havel a přesným centrem našel ve vápně Bobála, který hlavičkou otevřel skóre. Po dvaceti minutách to byl opět dobře hrající Bobál, jenž se hnal sám na bránu, byl stažen obráncem Bukovska a následovala červená karta. Místo toho, abychom se uklidnili, tak se zbytek prvního poločasu odehrál neustálými diskuzemi či hádkami a z fotbalu toho moc k vidění nebylo. Po přestávce už nenastoupil zraněný Havel, nahradil ho mladý Hojný a svým pohybem a presinkem dělal soupeři problémy. Dvakrát upaloval sám na branku, potřetí nezvládl gólovou přihrávku na Frühaufa. Ten si však v 59. minutě došel pro penaltu, kterou následně sám s jistotou proměnil. Bukovsko se prosadilo Cihlou po střele z přímého kopu. V závěru ještě neproměnil tutovku střídající Martin Feytl. První poločas byl jeden z nejhorších, který jsme letos sehráli, byla to jen nakopávaná. Ve druhé půli se to trochu zlepšilo. Naše obrana nastoupila v hodně improvizovaném složení, tak si cením toho, že jsme vlastně hosty do nějaké větší příležitosti nepustili. A když už zahrozili, tak ze standardek.“

Branky: 1. Bobál, 59. (pen.) Frühauf – 64. Cihla. ŽK: 1:6. ČK: 0:1 (18. Dušek). Rozhodčí: Syrovátka – D. Macháček, J. Šťastný. Diváci: 70.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Slavoj Ledenice 3:1 (2:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „V utkání jsme měli mírnou převahu a tu zúročil Honza Burda ve vedoucí branku střelou z vápna. Měli jsme několik možností jít do protiútoků, ale špatně jsme tyto situace řešili. Jednu takovou lépe vyřešenou situaci proměnil Vojta Strouha v náš druhý gól, když šel sám na brankáře a vypadalo to s námi dobře. Jenže jsme neproměňovali šance, občas nás musel podržet Ondra Vala v brance a na začátku druhého poločasu jsme si zkomplikovali život nedůrazem ve vlastním pokutovém území. Hostům jsme tím doslova věnovali penaltu, jejímž proměněním se dostali do kontaktu. Naštěstí se jim nepodařilo přidat další gól, naopak jeden z protiútoků po ukázkové souhře proměnil v pojistku David Nosek a pro nás důležitý zápas jsme už dotáhli do vítězného konce.“

Branky: 29. Jan Burda, 38. Strouha, 75. Nosek – 70. (pen.) Winkler. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (35. Cempírek). Rozhodčí: Urbánek – Picka, Bumba. Diváci: 100.