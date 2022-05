Sokol Suchdol nad Lužnicí – Lokomotiva České Velenice 2:2 (1:2)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Derby bylo zajímavé a pro diváka atraktivní, vyhecované z obou stran, ale férové a s dobrou kulisou. My začali dobře velice dobře, měli jsme více ze hry a připravili jsme si dvě šance. Bohužel však přišlo okýnko v naší braně při nepovedeném výkopu brankáře, míč se na dva doteky dostal k Fialovi a ten se v podobných situacích nemýlí. Pak to bylo nahoru dolů, my měli převahu a ve 22. minutě vyrovnal Dan Trmal po přihrávce Ondry Černocha. V závěru úvodního poločasu jsme si však neodpustili další chybu v defenzivě, když jsme nedokázali odvrátil trestný kop a hostující Samec dorážel do prázdné branky. Klukům ani po změně stran nechybělo odhodlání se s výsledkem poprat a v 68. minutě jsme zásluhou Radka Arenbergera vyrovnali. Za zmínku ještě stojí tutovka Černocha po centru Trmala. Objektivně vzato je však remíza zasloužená, protože i Velenice se dostaly do dvou vyložených šancí a kdyby je Fiala řešil jinak a nás nepodržel brankář Michal Durek, mohli jsme i prohrát.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Před výbornou diváckou kulisou začalo utkání tlakem domácího týmu, který jsme ustáli a již v 9. minutě našel Samec přesným pasem Fialu, který se v koncovce nemýlil. Suchdol měl více za hry, ale slibné šance jsme si vytvářeli my. Fungovala spolupráce Samec - Fiala, který dělal soupeři značné problémy. Ve 22. minutě jsme neuhlídali Trmala, který srovnal skóre. V poslední minutě první půle jsme zahrávali trestný kop Fialou a následně se ve vápně soupeře nejlépe orientoval Samec, který nás dostal do vedení. Ve druhém dějství měl opět Fiala po spolupráci se Samcem dvě vyložené šance, kdy šel sám na Durka, ale místo zakončení volil kličku, kterou následně nedotáhl do konce. To se nám vymstilo a po otočeném autovém vhazování krásnou individuální akcí srovnal Arenberger. Následně jsme se bránili tlaku domácích, který jsme ustáli a vezeme si ze Suchdolu cenný bod. Celkově domácí byli více v pohybu a na míči, my jsme si však vytvořili víc vyložených příležitostí ke vstřelení branky. Utkání mělo náboj a rivalita mezi sousedy byla znát. Pro diváka to bylo atraktivní utkání zakončené, myslím si, spravedlivou remízou.“

Branky: 22. D. Trmal, 68. R. Arenberger – 9. Fiala, 45. Samec. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Prinz – J. Chvála, Kořínek. Diváci: 185.

Jiskra Třeboň B – Sokol Třebětice 0:3 (0:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Přijel jasný favorit, vedený výborným trenérem, který už brzy bude slavit postup. Hosté měli od začátku převahu, my navíc kvůli zraněným hráčům nebyli kompletní. Třebětice nás předčily kombinačně i důrazem, jejich vysocí hráči nám moc nedovolili. Po změn jsme měli velkou šanci na vyrovnání, ale tu jsme nedali a hosté vzápětí přidali druhý gól. To nás zlomilo a čekali jsme, až nás favorit dorazí. My sice dokázali po trestném kopu také skórovat, ale byl tam těsný ofsajd. Třbětice jsou úplně někde jinde, my se musíme soustředit na jiné soupeře.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Zvládli jsme další venkovní utkání za tři body, a to nás samozřejmě těší. Myslím, že jsme zvítězili naprosto zaslouženě, hra se nám celkem dařila, vytvořili jsme si spoustu brankových příležitostí, z nichž jsme však využili jen tři, což značí, že nás bota nejvíc tlačila v koncovce. Ale i tak bylo naše vítězství zasloužené a důležité.“

Branky: 29. V. Habr, 49. Pokorný, 89. Nehyba. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Bartoníčková – Urbánek, Devera. Diváci: 60.

TJ Dolní Bukovsko – FK Studená 0:0

Petr Adamec, trenér Studené: „Opět jsme navázali na nevýrazné výkony. Podle představ dokážeme hrát jen určitou část zápasu, a to je málo. Bukovsko mělo optickou převahu, ale velké šance nebyly k vidění ani na jedné straně. Po poločasové přestávce jsme domácí na dvacet minut výrazněji přehráli, paradoxně to mohlo stačit na tři body. V 60. minutě jsme totiž neproměnili penaltu. Je ale třeba přiznat, že remíza je spravedlivá a my ji z venku, v momentálním rozpoložení, bereme.“

ŽK: 5:1. Rozhodčí: Filípek – Novotný, Gažák. Diváci: 80.

FK Kardašova Řečice – SK Horní Žďár 1:1 (0:1)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Za první poločas se musíme omluvit všem příznivcům, kteří dorazili na hřiště v domnění, že uvidí fotbal. Náš výkon, jak individuální, tak týmový, byl po všech stránkách tristní a v určitých fázích až komický. Poločas jsme zaslouženě a se štěstím prohráli pouze o gól. Do druhého jsme nastoupili s vědomím, že horší už to být nemůže. A možná právě tenhle pocit nám trošku rozvázal nohy a hlavně hlavy. Výkon byl o poznání lepší a přinesl ovoce v podobě vyrovnávací trefy. Ta byla sice z kategorie brankářsky lacinějších, ale pro nás důležitá. V samotném závěru jsme sahali po vítězství, ale hosty podržel výborným zákrokem Rešl a odčinil tak předchozí nezdar. Náš výkon měl k ideálnímu hodně daleko, ale po posledních dvou utkáních a prvním poločase, jsme rádi za vstřelenou branku a získaný bod.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Ono toho tentokrát není moc k hodnocení. Hrál se totiž strašný fotbal, plný nepřesností, soubojů a bez myšlenky, prostě klasická kopaná. Oba góly navíc padly po chybách brankářů a jediné, co stojí za zmínku, je moment z 90. minuty, kdy za to domácí Šergl vzal z velké dálky a trefil fantasticky, ale ještě lépe jeho střelu zneškodnil Rešl. Remíza je zasloužená.“

Branky: 70. V. Roubík – 40. Hrdlička. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Janíček – Saidl, Bumba. Diváci: 100.

Sokol Neplachov – Tatran Lomnice nad Lužnicí 0:1 (0:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Na krásném hřišti se hrál celkem dost fyzicky náročný fotbal. Všichni naši hráči zaslouží pochvalu za to, jak to odmakali. Na šance asi vyhráli domácí, ale nedokázali ani jednu proměnit. Naopak nám se povedl sehrát dokonale jeden z protiútoků, kdy po několika dobrých nahrávkách Dominik Fiktus vyslal Martina Špaleho samotného na domácí branku a ten únik proměnil v jediný gól utkání.“

Branka: 68. Špale. ŽK: 5:2. Rozhodčí: Rotschedl – Hanzalíková, Hnilička. Diváci: 80.

Sokol Olešnice – Jiskra Nová Bystřice 3:1 (3:0)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Do utkání v Olešnici jsme i díky výpomoci béčka odjeli alespoň v jedenácti lidech a než jsme se rozkoukali, propadl do vápna balon, jehož se zmocnil domácí Lenk a dovedl ho do prázdné branky. V 7. minutě už to bylo 2:0, když náš brankář podstoupil těžký vzdušný souboj v pokutovém území, zůstal ležet na zemi stejně jako domácí útočník, hlavni rozhodčí však nepochopitelně nechal pokračovat ve hře a za dalších patnáct vteřin domácí pohodlně do prázdné branky zvýšili náskok. Aby toho nebylo málo, tak v 25. minutě po standardce přeskočil balon nohu bránícímu Hornekovi a dokutálel se až do sítě. Soupeř pak ještě dvakrát nastřelil břevno. Po půlhodině jsme se však oklepali, Bobál měl na hlavě snížení a ve 40. minutě díky svému důrazu běžel sám na opuštěnou bránu, ale i díky důrazu dobíhajících obránců přestřelil. Do druhé půle jsme vstoupili lépe. Tutovku zazdil Havel, na druhé straně vychytal domácího Horelicu brankář Podolský. Začala se nám dařit kombinace, měli jsme více ze hry a po hezké přihrávce Havla se zkušeně lobem přes brankáře prosadil Frühauf. V závěru jsme si vytvořili tlak, ale houževnatě hrající soupeř už nás do další tutovky nepustil. Mrzí mě první půlhodina, kdy jsme domácím darovali tři góly. Na druhou stranu je fajn, že jsme zápas nezabalili a druhy poločas odehráli velmi slušně.“

Branky: 5. a 7. Lenk, 25. Horelica – 68. Frühauf. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Křížek – Hladík, Ambrožová. Diváci: 45.

Slavoj Ledenice – AC Buk 0:2 (0:0)

Zástupci AC Buk se k utkání dosud nevyjádřili, což bohužel není poprvé…

Branky: 52. a 65. Šťastný. ŽK: 3:5. Rozhodčí: Hladík – Křížek, Hora. Diváci: 80.