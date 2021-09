Ve výborných výkonech pokračují Třebětice a Studená, které si v domácím prostředí hladce poradily se soupeři z Českobudějovicka a s plným počtem bodů společně s Neplachovem, který pokořil Řečici pěti góly, okupují čelo tabulky.

První vítězství v sezoně si připsal Horní Žďár, který i v deseti s přehledem přehrál Dolní Bukovsko, premiérově uspělo i třeboňské béčko, jež porazilo Velenice. Lokomotiva tak bez jediného bodu uzavírá tabulku, protože dosud poslední Lomnice dokázala remizovat s favorizovaným Suchdolem. V zajímavém souboji Nová Bystřice porazila Buk.

Loko České Velenice – Jiskra Třeboň B 1:2 (0:0)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „S Třeboní jsme potřebovali nutně bodovat, ale to se nám nepodařilo. Už se mi to nechce ani komentovat. Celé utkání bylo v naší režii, vytvořili jsme si jasnou převahu, ale bohužel v koncovce na nás leží ohromná deka. Jakoby pro nás byla soupeřova brána zakletá. Místo toho, abychom vstřelili pět gólů, tak si z ojedinělých situací dáme gól vlastně sami. A na druhé straně dokážeme přestřelit prázdnou soupeřovu bránu ze dvou metrů. Naše produktivita je žalostná, a proto bohužel ztrácíme utkání, ve kterých soupeře nepustíme skoro k balonu. Nedá se nic dělat, musíme jít dál a doufat, že tu smůlu protrhneme.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Domácí disponují zkušeným týmem, ale momentálně mají zraněné dva nejlepší střelce, což je samozřejmě hodně znát. Navíc hrají v azylu v Nové Vsi, kde jim malé a úzké hřiště asi moc nesvědčí. My k zápasu zase jeli kompletně s mladým týmem a bez pendlů. Zhustili jsme obranu a trpělivě čekali na příležitost a tato taktika nakonec slavila úspěch, neboť jsme po přestávce dokázali vstřelit dvě branky. Velenice v 79. minutě snížily, takže v závěru to byly ještě nervy, ale cennou výhru už jsme udrželi. A naopak jsme měli ještě vyloženou šanci, kterou však zneškodnil domácí brankář. Zápas rozhodla naše lepší efektivita.“

Branky: 79. Šupák – 56. Pfeifer, 69. Rešl. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Filípek – Macháček, Bumba. Diváci: 100.

Tatran Lomnice – Sokol Suchdol 2:2 (0:2)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Byl to zápas dvou odlišných poločasů. V tom prvním byli jasně lepší hosté, kteří nás přehrávali. My hodně kazili nahrávky a výsledkem bylo skóre 0:2. Do druhé půle naši kluci vlítli jako vyměnění. Bojovali, makali, vysoko presovali, nedávali suchdolským hráčům moc času ani místa na kombinaci a jejich hra již nebyla tak dobrá. Nejdříve snížil nekompromisně z penalty Honza Burda a vyrovnávací gól dal krásně hlavou Michal Šachl. Konečně se kluci na zápas sešli, a bylo to znát. Doufáme, že jim to vydrží a výsledkově půjdeme nahoru.“

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Věděli jsme, že nás v Lomnici nečeká snadná práce, protože domácí už potřebovali nutně bodovat. My jsme však chtěli uspět, což se ale nepovedlo. V první půli jsme však byli jasně lepší, dali jsme dva góly, nastřelili tyčku a měli ještě další možnosti. O přestávce jsem však klukům říkal, že ještě není hotovo, že nemáme takový náskok, aby s ním soupeř nedokázal něco udělat. A to se, bohužel, také stalo. Úplně jsme přestali hrát, Lomnice byla po změně stran lepší a zaslouženě vyrovnala, i když jsme hráli proti dvanácti, což víc nechci komentovat. Mrzí mě, že jsme nezískali tři body, ale ještě více fakt, že Čáp a kapitán Špale kvůli zranění nedohráli. Nyní hostíme vedoucí Neplachov a máme starosti s tím, abychom dali tým vůbec dohromady. Nakupila se nám zranění, někdo bude pryč, takže asi budeme muset povolat na pomoc harcovníky Šubu s Dunajem.“

Branky: 56. Burda (pen.), 77. Michal Šachl – 9. D. Trmal, 27. J. Záruba. ŽK: 3:0. Rozhodčí: J. Chvála – Svoboda, Saidl. Diváci: 126.

Jiskra Nová Bystřice – AC Buk 4:2 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Věděli jsme, že nás čeká houževnatý soupeř, a tím pádem zápas plný soubojů. První půle to jen potvrdila, protože se hrál hodně kontaktní fotbal plný střetů. Více šancí jsme si vytvořili my, po hezké kombinaci se prosadil Havel, ale další možnosti jsme promarnili. Buk měl také určité náznaky příležitostí, které však dobře nevyřešil. Vstup do druhé půle nám vyšel, byli jsme jasně lepší a dokázali toho využít. Nejprve Havel pohotově zvýšil na 2:0 a o chvilku později jsme dali hezky gól z půlky hřiště, když hostujícího brankáře stojícího na hranici velkého vápna přehodil Janoušek. Další šance, které by zápas definitivně rozhodly, jsme ale zahodili. Od 70. minuty jsme nepochopitelně přestali hrát, nedokázali jsme vpředu podržet balon a kazili jsme i jednoduché přihrávky. Hosté přeskupili řady, začal kopat dlouhé balony na vysoké útočníky a tím nás přehrávali. Šenkýř parádní trefou snížil na 1:3 a o chvíli později jsme inkasovali podruhé. V úplném závěru výborně vyhodnotil situaci Kaiseršot, vnikl do rozhozené obrany soupeře a definitivně rozhodl. V kontextu celého zapasu jsme vyhráli asi po zásluze, Buk však zaslouží uznání za to, jak se dokázal vrátit do hry a hnal se za vyrovnáním. Pro nás je to ponaučení, že příště musíme takto rozehraný zápas dotáhnout do konce mnohem lépe a ve větším klidu. Stínem duelu je těžké zranění Luďka Kuchaře, který byl s přetrženou achilovkou převezen do nemocnice.“

Václav Picka, předseda klubu, Buk: „Do Bystřice jsme přijeli s odhodláním získat první vítězství. Začátek proběhl podle našich not, jen jsme se nedostali k finální fázi. Domácí při jedné z několika málo akcí na naší polovině zamotali obranu a dostali se do vedení. Po změně stran měl soupeř lepší herní pohodu a po rohovém kopu přidal druhý gól. Naše mužstvo se ale nevzdalo a chtělo zápas zdramatizovat. Nešťastným okamžikem se stala srážka dvou našich hráčů, kdy na trávníku zůstal ležet Jakub Jaroš, a rozhodčí nechal pokračovat ve hře, protože nešlo o faul. Bystřický fotbalista si všiml, že gólman je hodně z branky a přeloboval jej z půlky. I poté jsme se ještě snažili s výsledkem něco udělat. Po individuální akci snížil Šenkýř a poté po úniku po pravé straně dával Schmirler do prázdné branky na 3:2. Vrhli jsme všechny síly do útoku, ale Bystřice odolala. Při poslední akci zápasu utekl jeden z domácích hráčů a vstřelil uklidňující branku. Poté rozhodčí zápas ukončil.“

Branky: 28. a 49. Havel, 54. Janoušek, 90. Kaiseršot – 73. M. Šenkýř, 80. Schmirler. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Prinz – Rous, Šťastný. Diváci: 87.

SK Horní Žďár – TJ Dolní Bukovsko 4:2 (1:1)

František Zwicker, vedoucí mužstva Horního Žďáru: „Úvod utkání nám moc nevyšel. Ve 13. minutě jsme si dali vlastní gól a za chvilku byl vyloučený Šablatura, který zatáhl za záchrannou brzdu, protože jinak by hosté šli sami na branku. Po dvaceti minutách jsme tak prohrávali a navíc byli jen v deseti. Na hřišti to však nebylo vůbec znát. Kluci zabojovali, vytvořili si soustavný tlak a Voldán krátce před pauzou srovnal skóre. Po změně stran jsme pokračovali v dobrém výkonu a vždy po deseti minutách jsme přidali další tři góly. Hosté korigovali až úplně v závěru z náhodné akce. Tentokrát jsme si šance dokázali nejen vytvořit, ale konečně je také proměňovat. Klukům patří pochvala, jak se s tím vypořádali.“

Branky: 41. Voldán, 49. Koranda, 59. Kubát, 69. Maňour – 13. vlastní (Beneda), 89. Zahradník. ŽK: 3:4. ČK: 1:0 (19. Šablatura). Rozhodčí: Křížovský – Ryklík, Devera. Diváci: 63.

Sokol Třebětice – Sokol Olešnice 5:1 (1:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V zápase s kvalitním a technicky vybaveným soupeřem jsme měli prakticky po celý průběh trvalou herní převahu, lépe jsme se pohybovali a byli rychlejším týmem. Vytvořili jsme si i spoustu šanci ke skórování, bohužel ve finální fázi jsme se chovali velmi špatně a úplně jinak, než bych si představoval. Proto nás také soupeř potrestal brankou do šatny. Ve druhém dějství už jsme nějaké příležitosti proměnili, ale opět jich bylo víc, které volaly po gólu. Nicméně musím tým pochválit, jakým způsobem zápas zvládl.“

Branky: 15. a 52. V. Habr, 56. Novotný, 82. M. Kelbler, 83. D. Kelbler – 45. Raab. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Kollárik – Blažek, Vican. Diváci: 130.

FK Studená – Slavoj Ledenice 4:1 (4:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Rychlé vedení 2:0 v páté minutě nám spíše ublížilo, hosté brzo snížili a měli dvě velké šance na vyrovnání. Ve zbytku poločasu jsme byli lepší a zvýšili postupně až na 4:1, k tomu jsme měli ještě dvě vyložené příležitosti. Do druhého poločasu jsme prostřídali a naše mezihra se zlepšila. Oba týmy měly dvě vyložené šance, ale prim hráli gólmani nebo konstrukce branky. Na tyče to bylo nerozhodně 2:2. Pořád nemáme hru učesanou a není to úplně ono, ale vzhledem k neustálé rotaci v obraně a množství hráčů, kteří nastoupili se sebezapřením, se nemůžeme na kluky zlobit. Start do soutěže se nám povedl parádně, dodává nám to chuť do dalších tréninků a zápasů.“

Branky: 2. a 21. (pen.) Dvořák, 5. Makovička, 45. Lindourek – 7. Fencl. ŽK: 2:5. Rozhodčí: Juráň – Rous, Janák. Diváci: 134.

Sokol Neplachov – FK Kardašova Řečice 5:0 (3:0)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „K utkání jsme z různých důvodů dorazili pouze v jedenácti. Když jsme přečkali úvodní tlak domácích a začali tvořit hru, přišla 16. minuta a fatální chyba v rozehrávce středního obránce, po níž jsme inkasovali. Za pár minut se navíc zranil Karel Janeček, pro kterého utkání skončilo. Což pro nás znamenalo hrát o deseti. Inkasovali jsme další dvě branky, opět po hrubě podceněných situacích. O přestávce jsme doplnili tým na jedenáct hráčů, ale s výsledkem jsme již neměli sílu něco udělat. I přesto, že domácím byl v 61. minutě po zbabělém úderu loktem vyloučen Chmel. Zajímavé je, že v zápise o utkání si pan rozhodčí zjevně záměrně „spletl“ loket s nohou. Věděli jsme, že to nebude snadné utkání a absolvovat ho v takto limitované sestavě nebylo jednoduché, přesto jsme mohli uhrát daleko lepší výsledek. Srážejí nás však individuální chyby, které se bohužel stále opakují.“

Branky: 15. a 42. Dušák, 32. Švec, 72. Hruška, 80. Hindy. ŽK: 4:2. ČK: 1:0 (61. Chmel). Rozhodčí: Ryklík – Křížovský, Ambrožová. Diváci: 100.