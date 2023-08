Před dvěma lety to vypadalo ještě jako sci-fi, nyní je to však realita. Fotbalisté Třebětic prolétli obě krajské třídy jako uragán a o víkendu vstoupí do jihočeského přeboru, což je pro obec s třemi stovkami obyvatel ve východní části Jindřichohradecka vpravdě historický počin.

Fotbalisté Třebětic v závěrečném kole I. A třídy porazili Chýnov 4:0, převzali pohár pro vítěze skupiny B. Nyní je čeká historická premiéra v krajském přeboru. | Foto: Miroslav Jánský

Nejúspěšnější kapitola klubu se začala psát s příchodem renomovaného trenéra Marka Černocha. Jeho mužstvo dvakrát za sebou slavilo postup a nyní jej čeká konfrontace s protivníky z elitní krajské soutěže. Na novou sezonu se pečlivě připravovalo, byť vše nemělo ideální scénář.

„S přípravou a přístupem hráčů jsem spokojený, ale vloudila se nám do toho různá zranění a také dovolené. To se však nedá nic dělat. Navíc nám jeden rakouský tým odřekl zápas a kvůli vytrvalému dešti jsme nehráli ani generálku proti dačickému soupeři, takže máme za sebou jen dva duely na turnaji právě v Dačicích. V týdnu proto ještě absolvujeme modelované utkání s Jemnickem,“ vysvětluje kouč.

Toho naopak těší, že ze stávajícího kádru neodešel ani jeden hráč, byť s některými nemůže kvůli dlouhodobému zranění počítat. Třebětice si vytipovaly několik posil, s jejichž kluby nyní finalizují jednání o přestupu. Jde o brankáře Adama Pokorného z Třeště, obránce Lukáše Gála ze Staré Říše, záložníka Filipa Solaře a útočníka Martina Štěpána z Telče. S týmem se připravoval i slavonický Martin Jindrák, ale toho jeho oddíl nakonec neuvolnil.

Aktuální kádr FK Třebětice

Brankáři: Václav Zejda, Adam Pokorný (v jednání), Pavel Urbánek (dlouhodobé zranění).

Obránci: Vojtěch Novák, Milan Trávníček, Petr Kelbler, Petr Švarc, Radim Tříletý, Lukáš Gál (v jednání).

Záložníci: Vojtěch Švarc, Filip Solař (v jednání), Roman Nehyba, Filip Nehyba, Ondřej Černoch, Vojtěch Habr, Jan Chvátal, Vojtěch Bastl (dlouhodobě zraněný).

Útočníci: Martin Kelbler, David Kelbler, Martin Štěpán (v jednání).

„Základ je, že zůstali všichni hráči stávajícího kádru. Musím přiznat, že posílení nedopadlo úplně podle mých představ, ale musím to brát jako realitu. Kvalitní hráči se v současné době shánějí velice těžko,“ krčí rameny.

Na koho by měl v nováčkovské sezoně především sázet? Osu mužstva by měli tvořit Ondřej Černoch na pozici defenzivního štítu, bratři Roman a Filip Nehybovi ve středu pole a útočník Martin Kelbler. „K tahounům by měl patřit, až se uzdraví, i Vojtěch Habr. Sázíme však na kolektivní pojetí a každý má v týmu svou roli. Uvidíme, zda naše kvalita bude dostačující i pro tuto náročnou soutěž,“ podotkl Marek Černoch.

I proto je jediným cílem třebětických fotbalistů záchrana. „Chceme se o to poprat a prezentovat se dobrým fotbalem, který krajský přebor nějakým způsobem obohatí. Zdobila nás rychlá přechodová fáze, na tom nadále pracujeme, snažíme se hrát kombinačně po zemi. Z tohoto trendu uhýbat nehodláme,“ zdůraznil.

Těžší začátek sezony Třebětice stěží mohl potkat. V úvodním kole totiž zajíždí do Olešníku a hned potom doma přivítá Hlubokou nad Vltavou, tedy oba největší favority.

„Horší už to být nemohlo, ale aspoň hned budeme vědět, jak na tom opravdu jsme. Nahoře v tabulce podle mého soudu budou i Týn nad Vltavou, Milevsko, Třeboň a štikou bude třeba Roudné, které také postoupilo. Tyhle celky mohou být odskočené, zbytek asi bude hrát o to, aby se vyhnul bojům o záchranu,“ přemítá třebětický lodivod, který se vrací do krajského přeboru po letech, kdy v něm vedl jindřichohradecké fotbalisty.

„Pochopitelně se moc těším. Zápasy zase budou mít větší kvalitu a jsem zvědavý, jak v takové konkurenci uspějeme,“ uvedl s tím, že jeho tým bude spoléhat i na své výtečné příznivce, které mužstvo podporují nejen v domovské Moták aréně, ale v hojném počtu za ním cestují i k venkovním duelů. Je otázkou, kolik se jich vypraví k premiéře v sobotu 12. srpna do Olešníku na Lafatu a spol.

„Do Olešníku nepojedeme odevzdaně, chceme si utkání užít. Jasným favoritem jsou domácí, ale my se jedeme porvat o co nejlepší výsledek. A pokud by třeba cinknul bod, byla by velká spokojenost,“ uzavírá Marek Černoch.