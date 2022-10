SK Lišov – FK Dačice 0:5 (0:2)

Josef Novák, trenér Dačic: „Zhruba dvacet minut se hrál vyrovnaný fotbal, bylo to takové oťukávání, ale zrodily se i nějaké šance. Po vedoucí trefě Vacka jsme však začali přebírat iniciativu a korunovali jsme to druhým gólem stejného hráče ve 37. minutě. Před druhým poločasem Lišov udělal nějaké změny, deset minut nás tlačil a vlastně se hrálo jen na naší polovině hřiště. Naštěstí se nám z brejku povedlo přidat třetí branku opět zásluhou Vacka, který tím docílil hattricku, což domácí položilo. Od té doby už jsme dominovali a Štolba přidal ještě dva zásahy, z nichž ten na 5:0 byl skutečně překrásný, když z půlky přeloboval lišovského brankáře. Ještě bych zmínil fakt, že kluci nepolevili v koncentraci ani za rozhodnutého stavu a vydrželi být aktivní až do konce, čímž zároveň pomohli našemu gólmanovi Markovi k čistému kontu.“