Jiskra Třeboň – TJ Dražice 0:0

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Hráli jsme aktivně, ale se zabezpečenou obranou. Soupeře jsme dostávali pod tlak, vstřelit branku se nám však nepodařilo. Chtěli jsme vzadu udržet nulu, což se nám povedlo, bohužel, vpředu jsme se trápili a šance, které přišly, jsme nedokázali zužitkovat. Pokusili jsme se ofenzivu oživit střídáním, ale ani to nepomohlo. Výsledek bereme jako ztrátu. Pozitivní je, že dokážeme překonat soupeřovu obranu a dostáváme se do šancí.“

ŽK: 3:3. Rozhodčí: Bartůněk – Boček, R. Šťastný. Diváci: 201.

Třeboň: Kopecký – Širhal, Tůma, Zavadil, Vrána (46. Čada) - Kubata, Hromádka, Holzepl, Průcha (67. Pitelka), Matoušek (74. Zítek) - Radosta (74. Candra).

Malše Roudné – FK Třebětice 5:0 (4:0)

Roman Lukáč, trenér Třebětic: „Utkání jsme hrubě nezvládli. Nehráli jsme takticky dobře, svou naivitou jsme soupeře nechali využít jeho předností a jednoznačně s ním prohráli. Roudné je samozřejmě velmi kvalitní mužstvo, ale my mu to hodně usnadnili. O přestávce jsme si to museli trochu vyříkat, druhý poločas už byl z naší strany lepší, ale bylo to i tím, že domácí vzhledem k náskoku přece jen trochu polevili. V závěru jsme ještě jednou inkasovali, ale to už nic neřešilo. Bohužel, stejně jako v předchozím kole, opět rozhodla nepovedená desetiminutovka v první půli, během níž jsme dostali tři góly.“

Branky: 12., 31. a 38. Kadlec, 39. Benda, 84. Navrátil. Bez karet. Rozhodčí: Novotný – Jarolím, Juráň. Diváci: 80.

Třebětice: Pokorný – Havlík, Trávníček (46. Šimka), F. Nehyba, V. Švarc, Přívětivý – Gall (78. Novák), Habr, R. Nehyba, Solař – Sussenbek (68. P. Švarc).