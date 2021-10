Hlavní pozornost byla upřena do Neplachova, kde měl domácí tým možnost ukrojit něco z náskoku vedoucích Třebětic. Zajímavý a kvalitní duel rozhodla jediná trefa hostujícího týmu, který dohrával bez dvou vyloučených hráčů. Po cenném vítězství má celek z nejvýchodnější části regionu na čele už osmibodový náskok před druhou Studenou, jež především zásluhou hattricku vyhlášeného kanonýra Dvořáka dokázala zvítězit na horké suchdolské půdě.

Výborným výkonem se prezentovala Kardašova Řečice, jež marodkou zdecimované Nové Bystřici doma nasázela šest branek. Páté vítězství v řadě zaznamenal Buk, ale v závěru utkání proti třeboňskému béčku se o výsledek třásl. Důležití tři body si připsal Horní Žďár, který třemi góly během pěti minut otočil duel s posledními Velenicemi. Lomnice doplatila v Olešnici na mizernou koncovku, a tak se vrací s prázdnou.

Sokol Suchdol – FK Studená 2:4 (1:2)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Do utkání jsme výborně vstoupili. Už ve třetí minutě Černoch nastřelil břevno a stejný hráč o pár okamžiků později otevřel skóre. Úvod jsme tedy měli parádní, jinak první poločas nabídl vyrovnaný fotbal. Bohužel, udělali jsme dvě školácké chyby, které soupeř potrestal. Po změně stran už byla lepší a fotbalovější Studená a víceméně nás porazil její střelec Dvořák, který nám dal tři góly. Pět minut před koncem jsme zásluhou Dana Trmala a jeho trefou na 3:2 zápas ještě na chvilku zdramatizovali, ale poslední slovo měli opět hosté.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Pro nás je to velmi cenné a zasloužené vítězství. I když jsme brzy prohrávali a domácí ještě nastřelili břevno, kluci zvedli hlavy a do konce poločasu skóre otočili po brankách Lindourka a Dvořáka. Hráli jsme velmi dobře a kompaktně, pro mě dost překvapivě nám Suchdol nechal hodně prostoru při rozehrávce, čehož jsme využili. Hned po pauze jsme měli tutovku v podání Dvořáka, který ji neproměnil, za pár minut se již trefil do černého, ale gól nebyl uznán pro ofsajd. Dvacet minut před koncem jsme se již dočkali a zvýšili na 3:1. Domácí těsně před koncem snížili ze skrumáže po rohovém kopu, naštěstí jsme hned reagovali a vzali si zpět vedení o dvě branky, čímž jsme si odpustili nervózní koncovku. Byl to velmi dobrý výkon všech hráčů proti silnému soupeři, který si příliš šancí nevypracoval.“

Branky: 5. Černoch, 85. D. Trmal – 23., 71., 88. Dvořák, 21. Lindourek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Kříž – Šťastný, Kořínek. Diváci: 100.

Sokol Neplachov – Sokol Třebětice 0:1 (0:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V Neplachově jsme čekali hodně těžké utkání, a to se také do puntíku naplnilo. Od začátku do konce měl zápas náboj i kvalitu. Jsem rád, že jsme byli týmem, který po celý průběh diktoval tempo a měl míč častěji na kopačkách. Vytvářeli jsme si i šance, třikrát jsme šli sami na brankáře, bohužel vždy nás vychytal výborný Dvořák. Nastřelili jsme i břevno a spousta zakončení šla těsně mimo branku, ale jednou jsme se přece jen gólově prosadit dokázali. Komplikace nastala po první červené kartě, kterou jsme za pět minut přikrmili další, kluci však soupeře ani v této početní převaze do šance nepustili, a tím pádem jsme zaslouženě brali tři body. Musím pochválit celý tým a poděkovat všem našim fanouškům, kteří za námi dorazili.“

Branka: 73. Švarc. ŽK: 3:6. ČK: 0:2 (80. V. Habr, 86. T. Chvátal). Rozhodčí: Písek – Kovařík, Švec. Diváci: 180.

Loko České Velenice – SK Horní Žďár 3:4 (0:0)

Karel Macho, předseda klubu, České Velenice: „Utkání, v němž nám šlo o hodně, jsme absolutně nezvládli. První poločas byl poměrně vyrovnaný a branka v něm nepadla. Ve druhém dějství oproti tomu padlo gólů sedm. Začalo to naší proměněnou penaltou, ale neradovali jsme se dlouho a po nedůrazu v našem pokutovém území hosté vyrovnali. Poté jsme převzali otěže hry a dvěma trefami se dostali do slibného vedení, které jsme drželi ještě deset minut před koncem. Jenže poté přišla pětiminutovka, ve které jsme absolutně selhali a soupeř třemi brankami otočil vývoj ve svůj prospěch. Z naší strany to byl nepochopitelný výpadek, zvlášť když jsme to měli tak dobře rozehrané. Byli jsme jak opaření a hosté do čeho kopli, to skončilo za zády našeho brankáře.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Byla to trochu divočina, hlavně ve druhé půli. Na začátku jsme domácí na patnáct minut překvapivě zamkli, vytvářeli si šance a Veleničtí nevěděli, kam dřív skočit. Největší příležitost měl Maňour, ale jeho střela mířila těsně vedle. Potom se domácí rozkoukali, vyrovnali se nám důrazem, ale do přestávky to byl spíše boj o střed hřiště s nakopávanými balony. O přestávce jsme si řekli, že máme na vítězství, že musíme začít aktivně, ale stal se pravý opak a soupeř hned v 49. minutě z penalty po našem faulu vstřelil vedoucí gól. Vzápětí jsme sice po závaru ve vápně dokázali srovnak krok, ale pak jsme vypadli z role a po dvou velkých chybách jsme prohrávali 1:3. Čtvrt hodiny na nás ležela deka a byli jsme na ručník. Jenže v 78. Beneda propálil vše, co mu stálo v cestě a snížil, což nás nakoplo a během chvilky jsme dalšími dvěma góly zápas otočili. Kluky je třeba pochválit, vyhráli jsme hlavně díky tomu, že mužstvo ukázalo charakter a bojovalo i za nepříznivého stavu.“

Branky: 49. (pen.) Tran Duy, 56. Fiala, 64. Samec – 51. Heine, 78. Beneda, 80. Völfel, 82. Hrdlička. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Svoboda – Rous, Janovský. Diváci: 80.

Jiskra Třeboň B – AC Buk 1:2 (0:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „V bojovném utkání proti těžkému soupeři jsme dostali první gól, kterému asi nešlo zabránit. V poli jsme podle mého soudu byli lepší a dokázali se dostat i do řady šancí, ale neproměňovali jsme je. Po změně stran jsme inkasovali po rohovém kopu, nám se povedlo korigovat deset minut před koncem. Ve zbytku duelu mě Buk velice zklamal. Nechtěl vůbec hrát, jeho hráči se chovali ukřivděně a zdržovali tak, že jsem to snad ještě nikdy neviděl. Ale účel světí prostředky, těžko jim něco vyčítat. Domácí porážka samozřejmě mrzí."

Libor Vondráček, útočník Buku: „Utkání v Břilicích začalo v rychlém tempu. Oba týmy napadaly a na obou stranách se rodily šance. My jich měli víc, ale soupeř měl zase jednu z kategorie tutových, při níž musel zázračný zákrok vytáhnout brankář Vondrák. Poté se krásnou plachtící střelou trefil Mischnik a my šli do šaten s náskokem. Na začátku druhé půle se u lajny odehrála sporná situace, po které šla obě mužstva do deseti. Hra se tím ještě více otevřela a brzy po rohu krásně hlavou zavěsil Jaroš. Měli jsme ještě několik dalších možností, ale jejich neproměnění nás málem mrzelo. Třeboň totiž v závěru korigovala skóre a pak nás celkem tlačila. Zasloužené vedení jsme ovšem udrželi a těšime se na další zapas.“

Branky: 83. Beníšek – 13. M. Mischnik, 55. J. Jaroš. ŽK: 2:3. ČK: 1:1 (47. Krejník - 47. Opička). Rozhodčí: Filípek – Saidl, Melzoch. Diváci: 67.

Sokol Olešnice – Tatran Lomnice 1:0 (0:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Tentokrát jsme si prohrát určitě nezasloužili a spíše jsme si měli odvézt všechny body. První poločas byl vyrovnaný a bez větších šancí. Ve druhém už hra byla živější, ale bohužel jsme dostali gól po naší jediné velké chybě před naší brankou, kdy jsme nechali v pokutovém území úplně volného Filipa Šafránka a ten zkušeně uklidil míč do sítě. Kluci makali, bojovali, ale míč jsme do domácí branky nedostali ani ze samostatného úniku, ani z velkých šancí, kdy jsme dokonce dvakrát zakončovali z hranice malého vápna. Asi jsme si prach vystříleli minulý týden a nebylo nám přáno. Kvůli špatnému zakončování jsme letos už poněkolikáté vyšli bodově naprázdno.“

Branka: 60. Šafránek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Jeřábek – Syrovátka, Hron. Diváci: 69.

FK Kardašova Řečice – Jiskra Nová Bystřice 6:1 (3:1)

Roman Kačur, trenér Kardašovy Řečice: „Utkání s takovým výsledkem se samozřejmě hodnotí velmi dobře. Já jsem rád, že skóre koresponduje s děním na hřišti. Oboustranně se hrál kombinační fotbal, ale my byli výrazně lepším týmem a převahu jsme tentokrát dokázali vyjádřit nejen brankově, ale i hrou v obrané fázi. Výsledek mohl být i výraznější, ale jsme rádi, že máme z domácího utkání tři body a že fanoušci viděli spoustu gólů. Hráče musím za předvedený výkon pochválit a doufat, že si nějaké branky schovali na příští týden, kdy nás čeká těžké utkání na „hřišti“ v Buku.“

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Do Kardašky jsme jeli s velkým respektem. Dopoledne nám vypadli další dva hráči, tak museli na hřiště i někteří zranění. Od začátku nebylo, co řešit. Zápas jsme si prohráli v našich hlavách, kde jsme si nastavili, že v téhle sestavě nemůžeme uspět. Navíc pod tíhou výsledků z minulých sezon, kdy Bystřice vždycky odjížděla z Řečice s debaklem. Teď to bohužel nebylo jinak, domácím jsme to hrozně usnadnili. Ti byli všude o krok dřív, vyhrávali osobní souboje, v důrazu jsme se jim nedokázali vyrovnat. Navíc jsme už v průběhu první půle řešili další zranění. Domácí byli lepší úplně v každé herní činnosti, předváděli pohledné fotbalové akce a nejmarkantnější rozdíl byl v pohybu. Kluci z Kardašky hlavně v prvním poločase zahodili ještě další příležitosti a my plnili jen roli takového sparingpartnera. Budeme chtít na tuhle ostudu rychle zapomenout a příště se rehabilitovat. A musíme doufat, že se nám někdo uzdraví. Poděkování posílám ještě do Staré Hlíny, která umožnila své domácí utkání proti našemu béčku sehrát v nedělním termínu, aby nám právě kluci z béčka mohli jít v sobotu pomoci. Bez nich bychom k utkání ani neodcestovali.“

Branky: 33., 56. V. Roubík, 35. Kovář, 43. J. Madar, 63. Tajml, 75. V. Jánošík – 39. (pen.) Havel. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Prinz – Rous, Bartyzal. Diváci: 70.