/FOTOGALERIE/ Krajská fotbalová I. A třída pokračovala dalším kolem. Ve skupině B potvrdili pozici lídra Třebětice, které zvládly těžký zápas na táborském Meteoru a přiblížili se senzačnímu triumfu a postupu do krajského přeboru. Tři kola před koncem mají totiž na druhý Chýnov a třetí Jistebnici náskok osmi bodů.

Třebětičtí fotbalisté (v zelenožlutém) zvládli náročný duel na hřišti táborského Meteoru a po nejtěsnějším vítězství se výrazně přiblížili historickému postupu do krajského přeboru, | Foto: Miroslav Jánský

Dačičtí fotbalisté se naopak po kanonádě v Nemanicích doma zadrhli a přestože byli herně lepší než Bernartice, jejich hvězdné útočné duo Štolba – Vacek si tentokrát vylámalo zuby na výborném brankáři Fučíkovi. Hosté navíc domácímu týmu uštědřili lekci z produktivity a proměnili prakticky všechny šance…

Meteor Tábor – Sokol Třebětice 0:1 (0:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V dalším venkovním zápase jsme zavítali na půdu táborského Meteoru a věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Meteor byl zatím nejlepším soupeřem, s nímž jsme se střetli. Od začátku se hrál kvalitní rychlý fotbal zásluhou obou týmů, celou dobu mělo utkání vysoké parametry. My byli v prvním dějství aktivnější, byli jsme ví na míči a zaslouženě jsme šli i do vedení, což se ukázalo jako zásadní. Soupeře jsme pustili do jediné šance, a to bylo vše, co jsme domácím dovolili. Druhé dějství bylo naprosto vyrovnané, hra se přelévala ze strany na stranu, ale obě defenzivy pracovaly dobře, takže to bylo vždy hlavně po vápno. Asi v 70. minutě měl na kopačce druhý gól Martin Kelbler, bohužel z dobré pozice přestřelil. To byla velká škoda, Meteor jsme však do žádné příležitosti nepustili a odvezli si důležité vítězství.“

Branka: 16. F. Nehyba. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hrušková – Smola, Černý. Diváci: 250.

Třebětice: V. Zejda - V. Novák (57. V. Bastl), Trávníček, Černoch, Tříletý - Habr - V. Švarc, F. Nehyba, R. Nehyba, P. Švarc - M. Kelbler (91. D. Kelbler).

FK Dačice – Sokol Bernartice 0:3 (0:1)

Dušan Lovětínský, asistent trenéra Dačic: „Byli jsme fotbalovější a měli více ze hry, jenže jsme neproměňovali ani vyložené šance. Udělali jsme tři hrubé chyby a hosté všechny potrestali. Kluci dřeli, těžko jim něco vyčítat, ale tentokrát jsme neměli štěstí v koncovce a góly bychom asi nedali, ani kdyby se hrálo do tmy. Bernarticím navíc skvěle zachytal brankář.“

Branky: 17. (pen.) Fučík, 58. Šťástka, 74. Novák. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Průchová – Pečenka, Hnilička. Diváci: 61.

Dačice: Marek – Vít Leitkep, Šívr (59. Kněžínek), Chyška, Slabý (68. Š. Hric) – M. Distel, Brtník, Šimánek, T. Zejda - Vacek, Štolba.