Zaujala především výhra Třebětic nad silným Suchdolem a také kanonáda velenické Lokomotivy v Mladém. Přesvědčivé vítězství nad řadou odchodů stiženou Lomnicí si připsala Studená a cenný bod z novobystřické půdy si odvezl nováček z Horního Žďáru.

Studená – Lomnice 5:2 (3:2)

Petr Adamec, trenér FK Studená: „Hned v prvním kole jsme počítali absence, z různých důvodů chyběli Péč, Brunner a brankář Kadlec. Zápas jsme měli od začátku pevně v rukou. I když Lomnice během tří minut okolo 30. minuty vyrovnala z 2:0 na 2:2, dokázali jsme ihned reagovat. Hra a aktivita byla v pořádku, ale co my zahodili, to jsem dlouho neviděl. Hosté byli v zápase na dostřel jen díky našemu nedůrazu a nekvalitě v zakončení. Dali jsme sice pět gólů, ale minimálně dalších deset vyložených šancí jsme trestuhodně zahodili. Při vší úctě k soupeři jsme měli vyhrát výrazněji. Zakončení musíme příště zlepšit, protože by se nám to nemuselo vyplatit. Lomnici před sezonou odešlo mnoho hráčů a bylo to znát. Neproměňování šancí kazí trochu pohled na zaslouženou výhru.“

Václav Nohava, předseda Tatranu Lomnice: „Jelikož před sezonou z mužstva uteklo několik „srdcařů“ a některým ještě neskončilo léto, měli jsme problémy se sestavou. Nakonec k utkání odjeli tři veteráni a osm statečných, kterým je třeba poděkovat za bojovnost a nasazení. Rychle jsme prohrávali o dva góly, přesto nás to nepoložilo a povedlo se nám vyrovnat. Ovšem hned poté jsme dostali třetí gól z jasného ofsajdu, který musel vidět i slepý! To nás asi trochu srazilo. Po přestávce jsme již nebyli moc nebezpeční. Soupeř prostřídal, my tu možnost neměli. Navíc naše dva hráče píchlo ve svalu a zápas se z naší strany už pouze dohrával. Od většího brankového přídělu nás zachránila bojovnost a výborný Ondra Vala v brance. Musíme do dalšího utkání dát mužstvo dohromady.“

Třebětice – Suchdol 2:0 (0:0)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice: „Začátek byl z obou stran opatrný a bez větších chyb, šancí také nebylo moc. Když už se do nich někdo dostal, zlikvidovali je oba brankáři. Druhou půli jsme zahájili aktivně a vypracovali jsme si několik příležitostí. Odměna přišla v 56. minutě, kdy krásný centr do vápna poslal Kelbler a Novotný, jedna z našich nových tváří, se hlavou nemýlil. Potom jsme až na pár nepřesností měli míč více na kopačkách a s tím přišla i druhá trefa, když se v 73. minutě prosadil aktivní Pokorný. Zbytek zápasu jsme měli pod kontrolou, i když hosté ještě kopali penaltu, kterou však Černoch neproměnil, a tak se žádné drama se nekonalo. Utkání jsme zvládli na výbornou a tři body proti lídrovi minulé sezony jsou velmi cenné.“

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol: „Zápas nám nevyšel podle přestav, hráli jsme příliš složitě a byli jsme málo produktivní. Do té doby vyrovnané střetnutí rozhodla standardní situace v 56. minutě, kdy jsme inkasovali. Poté jsme chtěli vytvořit tlak a byť jsme se snažili, branku jsme vstřelit nedokázali. Třebětice naopak přidaly druhou trefu a zaslouženě zvítězily.“

Třeboň B – Kardašova Řečice 1:2 (0:1)

Michal Rezek, trenér Jiskry Třeboň B: „V první půli se střelecky prosadili jen hosté, přestože jsme měli více ze hry my. Srovnat stav se nám povedlo po hodině hry zásluhou Čábely. Bohužel, krátce před koncem jsme po brejku inkasovali podruhé, což hodně mrzí, protože dělba bodů by byla spravedlivější. V závěru jsme však chtěli strhnout výhru až moc na svou stranu a zapomněli jsme na zadní vrátka.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice: „Do utkání jsme nastupovali se změnami v sestavě i na jednotlivých postech, což se v úvodu projevovalo především v organizaci hry. Naštěstí se nám povedlo vstřelit první branku, když se v 19. minutě hezky trefil Valek. Pak se bohužel zranili Kovář a v závěru poločasu i Roubík. Druhou půli jsme se soustředili na defenzivu a rychlé protiútoky. Taktika nám vycházela až do 80 minuty, kdy se střelou zpoza vápna prosadil domácí Čábela. Vyrovnávací branka nás nepoložila. Naopak, hráči stále bojovali, i když někteří na hranici sil. Snaha nakonec došla odměny. Pár minut před koncem vysunul Klokner do úniku Slavíka, který se dokázal prosadit přes dva bránící hráče a chladnokrevně zakončit. Utkání jsme pak již dovedli do vítězného konce. Vzhledem k tomu, že v přípravných zápasech se nám výsledkově nedařilo, jsme rádi, že první utkání o mistrovské body jsme dokázali zvládnout. Všichni hráči zaslouží za předvedený výkon a bojovnost absolutorium.“

Nová Bystřice – Horní Žďár 1:1 (1:1)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice: „Los nás v prvním kole přisoudil nováčka ze Žďáru a derby nebývají jednoduchá. Povinnost nám velela zvítězit a my chtěli před našimi fanoušky určitě uspět. Celý první poločas jsme měli územní převahu, ale trochu nás zmrazila nešťastná branka, když střelu hostujícího Němce náš gólman hrubě neodhadl nebo podcenil a hosté šli do vedení. Naštěstí po chvíli z dobré práce Bobála těžil Jan Schramhauser a vyrovnal.V závěru ještě trefil hlavou Janoušek tyč. Ve druhém poločase jsme zpřesnili hru. Obrana pracovala kompaktně, prakticky se hrálo na jednu bránu a celé to bylo ve znamení souboje našich hráčů s výborně chytajícím brankářem Rešlem. Byl to však festival zahozených vyložených šancí. Hosté bojovali, hráli důrazně a stálo při nich štěstí. K bodu jim gratuluji, my jsme bohužel dva ztratili.“

František Zwicker, jednatel SK Horní Žďár: „K dvacátém výročí klubu jsme si nadělili postup a hned v prvním utkání jsme dokázali bodovat. Začali jsme opatrně a trochu nervózně, ale po dvaceti minutách nás poslal do vedení Němec, když jeho střelu bystřický brankář podcenil. Domácí za čtyři minuty vyrovnali a na konci první půle ještě nastřelili tyč. Ve druhé půli soupeř přidal na obrátkách a vytvořil si velkou územní převahu, ale kvůli nepřesnostem a našemu brankáři Rešlovi z ní nic nevytěžil.“

Mladé – České Velenice 2:6 (1:2)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice: „Po půlhodině otevřel hry skóre Samec, ale naše radost trvala jen minutu a Mladé vyrovnalo. Do přestávky jsme přidali ještě jednu trefu, a to navíc jen Fiala zahodil nejméně čtyři tutovky. Jestliže domácí v první půli ještě jakž takž stíhali, po obrátce už na hřišti existovalo jen jedno mužstvo. Přidali jsme další čtyři branky a kdybychom vyhráli dvouciferným výsledkem, nikdo by se nemohl divit. Neuvěřitelné množství šancí jsme ale spálili. Zápas jsme dohrávali pouze v tréninkovém tempu a soupeř se jen bránil.“

Buk – Neplachov 1:2 (1:1)

Libor Vondráček, záložník AC Buk: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a zaslouženě se po střele Schmirlera dostali do vedení. Soupeř byl zaskočený naší aktivní hrou a v prvním poločase jsme klidně mohli přidat i další trefy, jenže skóroval soupeř. Po zákroku na hranici vápna proměnil minutu před přestávkou penaltu hostující brankář. Po obrátce jsme měli o něco víc příležitostí, ale jediný gól padl do naší sítě, takže si Neplachov odvezl tři vydřené body.“