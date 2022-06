Příjemnější závěr sezony mají rozhodně ve Studené, která zvládla vyrovnaný duel v Horním Žďáru a zajistila si konečné druhé místo. Buk nezopakoval výborný výkon z minulého kola a z Neplachova odjel s pěti góly, ještě hůř si doma v souboji s Olešnicí počínala Kardašova Řečice.

Sokol Třebětice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 11:1 (4:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Lomnici, s nímž jsme na podzim remizovali, jsme kvůli tradičnímu Moták festu v našem sportovním areálu přivítali v Kunžaku. Začátek zápasu nám nevycházel podle představ a nemohli jsme se dostat do potřebného tempa. Lomnice organizovaně bránila a bylo těžké se prosadit. Trpělivě jsme však kombinovali a přineslo to své ovoce. Už do přestávky jsme se čtyřikrát prosadili a celkově jsme naši hru uklidnili. Další vývoj jsme drželi pevně v rukách a zaslouženě vysoko zvítězili.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas skončil ostudnou porážkou, protože jsme byli rádi, že se vůbec dalo dohromady jedenáct hráčů, mezi kterými byli dva ve věku 45 let, nemuseli jsme utkání odvolávat. Do 40. minuty jsme drželi stav 1:1, pak jsme dostali rychlé tři góly a po přestávce už bylo pouze otázkou, kolik to skončí.“

Branky: 41., 43., 51., 53. a 80. Nehyba, 27. V. Habr, 45. D. Kelbler, 68. V. Bastl, 73. Novotný, 85. Přívětivý, 88. Trávníček – 29. P. Pancíř. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Novák – Saidl, Janák. Diváci: 65.

SK Horní Žďár – FK Studená 1:2 (1:2)

Tomáš Roštěk, trenér Horního Žďáru: „První poločasy máme jako přes kopírák. První část soupeře přehráváme, pak přijde výpadek a čekáme, co s námi protivník udělá. Nám se podařilo ve 14. minutě skórovat z přímého kopu, Studená potom zjednodušila hru ve stylu všechno vzduchem an Dvořáka a skóre během minuty otočila. Do konce první půle naštěstí další šance nevyužila. Druhá část patřil nám, ale bohužel jsme si vylámali zuby na hostujícím brankáři a gól bychom nedali, ani kdyby se hrálo do neděle. Fotbal se hrál slušný, jen by tomu více slušela remíza.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Zápas dvou rozdílných poločasů dopadl nakonec lépe pro nás. V prvním poločase se do 25. minuty hrál vyrovnaný souboj, domácí se dostali do vedení z přímého kopu na hranici velkého vápna. My ale výsledek otočili dvěma góly v rozmezí minuty. Tato otočka s domácími hráči totálně zacloumala a ti se do poločasu úplně sesypali. My nastřelili tyč a další tři, čtyři vyložené šance zahodili. Místo rozhodnutého zápasu se bohužel pro nás šlo do kabin za stavu jen 2:1, což soupeře udrželo na dostřel a bylo jasné, že za tohoto stavu nás čeká těžký druhý poločas. Žďár nás po změně stran přehrál, vytvořil si velké šance, ale naštěstí s nimi naložil stejně jako my v prvním poločase. Nás v těchto chvílích podržel brankář Andráško. V druhé půli jsme hrozili jen z brejků, některé vyložené situace se nám také nepodařilo dotáhnout a vstřelit uklidňující třetí branku. Domácí si určitě bod zasloužili, z mnoha šancí obou týmů jsme ale dali o jednu branku více, což nám zajistilo další výhru a jistotu druhého místa. Již čtvrtým rokem jsme do třetího místa, což je velký úspěch!“

Branky: 14. Roštek – 25. Lacina, 26. Dvořák. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kovařík – Novotný, Saidl. Diváci: 89.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Slavoj Ledenice 2:1 (1:1)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Utkání se zrovna nesešlo s počasím, takže se hrálo ve velkém vedru, což mělo na fotbal vliv. Řekl bych, že se jednalo o vyrovnaný souboj se šťastnějším koncem pro nás. Jako první ohrozili branku hosté asi v 8. minutě, ale do vedení jsme šli my, když ve 23. minutě hezkou akci Čápa s Danielem Trmalem zakončoval Radek Arenberger. Ale bohužel, za dvě minuty jsme se nevyvarovali okýnka v obraně a bylo vyrovnáno, když Ledenice skórovaly po odraženém balonu ze standardky. Do konce prvního poločasu měl ještě dvě šance Dan Trmal, která krátce po přestávky zaznamenal druhý, a jak se později ukázalo vítězný gól. Šance se v dalším průběhu rodily na obou stranách, hrálo se nahoru, dolů. Ledeničtí se snažili vyrovnat, ale obětavou hrou a trochu i se štěstím jsme jim v tom dokázali zabránit. Do třetího místa už neskončíme, jak jsme si přáli, tak se aspoň pokusíme v Olešnici v závěrečném kole uhájit čtvrtou příčku.“

Branky: 23. R. Arenberger, 47. D. Trmal – 25. Kubec. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Filípek – Saidl, Šťastný. Diváci: 100.

Jiskra Třeboň B – TJ Dolní Bukovsko 9:1 (5:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Jsem rád, že jsme utkání takhle zvládli a že se o případnou další sestupovou pozici v závěrečném kole poperou jiní. Bukovsko mělo ortel už jasný, takže přijelo hodně odevzdané a ve zdecimované sestavě. My navíc mohli využít tři pendly z áčka, takže zápas jsme měli od první minuty pod kontrolou a už do přestávky jsme pěti góly rozhodli. Další čtyři jsme vstřelili po změně stran, ale jinak se hrálo v takřka tréninkovém tempu. Těší mě, že jsme si aspoň vylepšili produktivitu, i když jsme třeba zahodili i pokutový kop. V závěru jsem si hlavně přál, aby se v klidu dohrálo, aby hosté vysokou porážku unesli a něco se nesemlelo. Ale bylo to v klidu.“

Branky: 25., 37. a 45. Průcha, 8. a 53. M. Pancíř, 4. Hromádka, 47. Štědrý, 69. Pfeifer, 72. Krejník – 30. Cihla. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Kollárik – Novák, Náprava. Diváci: 80.

Lokomotiva České Velenice – Jiskra Nová Bystřice 2:2 (2:0)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Do utkání z důvodu velkých absencí nastoupily oba týmy v hodně improvizovaných sestavách. První část nám vyšla podle představ. Byli jsme aktivnější a soupeře jsme přehrávali. Z naší převahy padly dvě branky v podání hrajícího trenéra Škáchy. Navíc Mikudim měl tři vyložené šance, z nichž bohužel nedokázal skórovat a to bylo, jak se později ukázalo, rozhodující pro konečný výsledek. Ve druhé půli byl náš výkon mdlý, a proto soupeř převzal aktivitu. Po hrubé chybě v obraně jsme dali Bystřici šanci, a ta jí také využila. Do konce utkání dokázal Kapias srovnat stav, a tak se nakonec body dělily. Vzhledem k vývoji utkání je to pro nás spíše ztráta.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Do utkání jsme vstoupili dobře, aktivně a vytvořili jsme si příležitosti, ale nedokázali jsme je proměnit. Po patnácti minutách si narazil balon domácí Škácha a s přehledem otevřel skóre. Za dalších deset minut jsme ztratili zbytečně na půlce balon, domacím vyšel brejk a opět Škácha se v koncovce nemýlil. Hodně nás to poznamenalo, soupeř se dostal do dvou vyložených šancí, ale nás podržel v prvním případě Podolský a ve druhém Veleničtí netrefili bránu. Do druhého poločasu jsme měli opět dobrý vstup, Bobál vybojoval míč a Havel jej z hranice šestnáctky uklidil přesně za tyč. Velenickým viditelně odcházely síly, my jsme získávali odražené balony i střed pole a odměnou bylo vyrovnání Kapiase po centru Havla. Cením si, že i když jsme nastoupili v hodně slepené sestavě, tak jsme se opět nevzdali a zápas dotáhli alespoň k bodu.“

Branky: 16. a 32. Škácha – 51. Havel, 72. Kapias. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Svoboda – Rous, Picko. Diváci: 120.

Sokol Neplachov – AC Buk 5:1 (3:1)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Po zdařilém vystoupení doma se Suchdolem jsme venku zklamali. Od začátku jsme tahali za kratší konec. Soupeř byl aktivnější a v prvním poločase jsme dostali tři góly po našich neubráněných standardních situacích. Ke konci poločasu jsme se částečně dostali do hry a snížili na 1:3. Po přestávce jsme udělali změny v sestavě a s vývojem jsme chtěli něco udělat. Bohužel, hned na začátku druhé půle jsme po brejku znovu inkasovali. V závěru ještě soupeř zpečetil svoji zaslouženou výhru pátou trefou.“

Branky: 13., 47. a 90. Hindy, 29. Pícha, 38. Švec – 43. Kocourek. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Picka – Ernst, Kubeša. Diváci: 100.

FK Kardašova Řečice – Sokol Olešnice 1:6 (0:4)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Tohle utkání se mi hodnotí poměrně těžko. Patřilo totiž mezi jeden z nejhorších zážitků mé trenérské kariéry vůbec. Musím bohužel konstatovat, že výsledek odpovídá dění na hřišti. Hosté nás prostě přejeli. Hráli důrazně v osobních soubojích, přímočaře a efektivně. Po třiceti minutách jsme prohrávali o čtyři branky, bylo hotovo a zbytek utkání už byl pouze utrpením. Poslední dva zápasy se nám opravdu nepovedly a myslím, že všichni budeme rádi, až sezona skončí.“

Branky: 55. Slavík – 21., 29. a 47. Raab, 7. Chrástka, 24. Lenk, 71. Pilát. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Ťupa – Janovský, Devera. Diváci: 50.