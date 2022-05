Mnohem větší dramatičnost nabízí zápasy na opačném pólu tabulky. Velká stíhací jarní jízda velenické Lokomotivy nekončí a tým, který po první části sezony s pouhými sedmi body uzavíral tabulku, se po výhře nad Lomnicí vyšvihl už na deváté místo. Velmi důležité vítězství si připsala také Nová Bystřice, jež na břilickém trávníku dokázala jediným gólem porazit třeboňské béčko, které se tak ocitlo v přímém ohrožení sestupem. Roli favorita nepotvrdil Buk a z půdy posledního Dolního Bukovska si odvezl jen bod. Horní Žďár v Neplachově prospal úvod střetnutí a manko už nedohnal.

Sokol Suchdol nad Lužnicí – Sokol Třebětice 1:1 (0:0)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Utkání s postupujícími Třeběticemi nabídlo velice kvalitní fotbal, bohužel před slabší diváckou kulisou. Hostům asi někteří hráči chyběli, i proto jsme měli vyhrát. Celý první poločas jsme byli jasně lepší, druhý už byl vyrovnanější, ale bohužel nebylo nám přáno. Hraje se na góly, a ten my dali jen jeden, i když třeba v úvodním dějství jsme měli čtyři vyložené šance, především Kuba Záruba a Dan Trmal. Třeběticím navíc výborně zachytal brankář Urbánek, který dokonce zlikvidoval našemu tradičnímu exekutorovi Černochovi pokutový kop. Hosté nám po přestávce z ojedinělé akce ukázali, jak se dávají góly a dostali se do vedení. V závěru jsme se dostali do tlaku a David Čáp dokázal aspoň vyrovnat. Podle průběhu je pro nás bod málo. Jsem zvědavý, zda ještě někdo dokáže postupující třebětický tým porazit.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V dalším venkovním utkání jsme narazili na silný a ve formě hrající Suchdol. Vezeme si bod a jsme spokojeni, neboť musím uznat, že v tomto zápase byl Suchdol lepším týmem a vytvořil si víc gólových šancí. My nezahráli optimum, strašně snadno jsme ztráceli míče a v určitých pasážích se nám nedařila ani souvislejší kombinace, což ovlivňovalo naší hru směrem dopředu. Jinak jsme zásluhou obou celků viděli velmi kvalitní duel.“

Branky: 86. Čáp – 54. D. Kelbler. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Barva – Novák, Bicek. Diváci: 75.

Lokomotiva České Velenice – Tatran Lomnice nad Lužnicí 4:3 (2:1)

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „Pro nás důležité utkání jsme začali dobře. Měli jsme hru pod kontrolou a vytvořili jsme si i nějaké šance ke vstřelení branky. Bohužel, do vedení se dostali hosté, kdy vytěžili z naší chyby v rozehrávce. Naštěstí pro nás jsme dokázali během pěti minut otočit stav trefami Fialy a Khanha z pokutového kopu v náš prospěch. I nadále jsme byli aktivní a na začátku druhé půle přidal další branku Khanh. V podstatě ihned na to využil soupeř naší nekoncentrovanosti a snížil střelou snad ze čtyřiceti metrů, když překonal jinak výborně chytajícího Marouška hostující Špale. Po hodině hry byl ve vápně faulován Vetrák a následný pokutový kop s přehledem proměnil Fiala, který měl i několik dalších možností navýšit skóre. To se nestalo a když opět Špale pět minut před koncem snížil, tak z toho bylo zbytečné drama. Vybojovali jsme však další pro nás tak důležité body, které nám doufám přinesou záchranu v soutěži. Po nepovedeném podzimu, kdy jsme uhráli pouhých sedm bodů, by to byl malý zázrak.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas jsme prohráli kvůli velkému množství chyb, které jsme udělali hlavně při obranné činnosti na vlastní polovině. Sice jsme šli do vedení, když šanci proměnil Vašek Kos, ale okamžitě po rozehrání jsme inkasovali vyrovnávací gól. Chvilku na to jsme dostali druhý zásah z penalty. Na začátku druhého poločasu jsme špatně obsadili hráče domácích při rohu a nechali je odskočit na rozdíl dvou branek. Povedlo se nám sice během několika minut povedenou ranou Martina Špaleho z dálky snížit, ale Velenice opět odskočily po proměnění druhého pokutového kopu. Ze závěrečného náporu jsme už pouze korigovali, když se podruhé v zápase prosadil Špale.“

Branky: 32. (pen) a 49. Khanh, 27. Fiala, 60. (pen.) Fiala – 51. a 84. Špale, 25. Kos. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Novák – Barva, Bicek. Diváci: 100.

FK Kardašova Řečice – FK Studená 1:1 (0:0)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „První poločas mnoho fotbalové podívané nepřinesl. Hosté spatřují kouzlo fotbalu v nákopech z vápna na vápno, kde důrazně dohrávají souboje. Nám se nedařila kombinace ve středu hřiště, kde jsme ztráceli spoustu míčů, a stejně tak hra přes krajní prostory. Postupem času se tak dění na hřišti zvrhlo v soutěž, kdo výš a kdo dál. Do druhé půle jsme šli s tím, že budeme hrát více po zemi, zlepšíme kombinaci a využijeme rychlosti našich hráčů k přečíslování soupeře. To se nám začalo dařit. Byli jsme aktivnější a vytvářeli si šance. Po kombinační akci z křídelního prostoru se brankově prosadil Šergl. I přes další příležitosti jsme bohužel další gól nepřidali a Studená nás potrestala. Po zbytečném rohu jsme pomalu reagovali na odražený míč a hosté hlavičkou Laciny vyrovnali. I přesto jsme si ještě dokázali vytvořit tlak, který v poslední minutě vyústil v pokutový kop, ovšem ani z této situace se nám skórovat nepodařilo a došlo na dělbu bodů. Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. Za výkon ve druhém jsme si zasloužili zvítězit, ale bohužel jsme neproměnili příležitosti.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Od začátku bylo jasné, že vedlejší malé hřiště nebude vyhovovat ani jednomu z týmů. V prvním poločase se hrál vyrovnaný zápas bez velkých šancí. My měli dvě slušné možnosti, domácí zase nastřelili z rohu tyč Slavíkem. Po změně stran pokračoval spíše boj o každý metr, než že by se hrál nějaký líbivý fotbal. V 60. minutě rozhodčí, který jinak pískal velmi slušně, odpustil Řečici červenou kartu. Domácí bek hasil naši šanci zatažením za dres, pískal se faul, měla přijít druhá žlutá karta pro Jánošíka a vyloučení. V 66. minutě se ze strany dostal do šance Šergl a propálil vše, co mu stálo v cestě a dostal domácí do vedení. V 80. minutě jsme díky centrujícímu Lindourkovi a přesně hlavičkujícímu Lacinovi zaslouženě vyrovnali. To nám vlilo krev do žil, posledních deset minut jsme byli lepší a mohli z několika rohů a závarů strhnout vedení na svou stranu. Namísto toho jsme faulovali před vápnem, pomezní pod tlakem domácí lavičky nesmyslně změnil verdikt hlavního sudího a vtáhl faul do šestnáctky, takže se kopala penalta. Nejlepšího hráče domácích Tajmla ale vychytal výborný Duchoň. Soupeř si nezasloužil vyhrát, lepší určitě nebyl a kromě tyčky v prvním poločase si nevypracoval žádnou vyloženou šanci. My bod bereme, v posledních minutách jsme sice mohli myslet i na tři, ale také jsme mohli přijít i o tem jeden po chybně nařízené penaltě.“

Branky: 66. Šergl – 80. Lacina. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Zabilka – Rous, Devera. Diváci: 110.

Jiskra Třeboň B – Jiskra Nová Bystřice 0:1 (0:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Důležité utkání jsme výsledkově nezvládli a cenný bod, který jsme získali minule ve Studené, tak ztrácí svou hodnotu. Brzy jsme inkasovali a poté jsme celou dobu neúspěšně dobývali bystřickou branku. My máme velké množství nevyužitých příležitostí, soupeř se dostane do jedné a hned ji promění. Hosté ukázali, jak zkušený tým mají. Zvládli to výborně takticky, hru podle potřeby kouskovali a vytěžili z minima maximum. Naše mladé mužstvo trápí mizerná koncovka a nevyrovnanost výkonů, směrem dopředu se nám moc nedaří ani kombinace, v níž chybí moment překvapení. A neodpustím si říct, že někteří kluci by měli víc trénovat. Měřítko tentokrát snese jen brankář Flaška.“

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „Stále nás trápí zranění i nemoci, a tak jsme do Břilic odjeli v hodně improvizované sestavě. Navíc v barevné kombinaci dresů, co mají i domácí, a tak jsme museli vzít zavděk výpůjčkou od soupeře. Začali jsme dobře a Bobál nás po chytré přihrávce od Frühaufa dostal do vedení. Vytvářeli jsme si slušnou porci šancí, aktivní Kapias dvakrát ztroskotal na výborném Flaškovi, jenž vychytal i trestňák Frühaufa nebo další příležitost Bobála. Domací hrozili hlavně ze stran, kde měli rychlé hráče, ale všechny pokusy se nám podařilo eliminovat. Do druhého poločasu už jsme nastoupili bez zraněného Kapiase a museli jsme překopat rozestavení. Víc jsme se zatáhli a vyráželi do rychlých kontrů, které vedl hlavně výborně hrající Frühauf. Třeboň však několikrát podržel brankář. Domácím vázla kombinace a do vetší šance je naše pozorná obrana nepustila. Naopak, v závěru neuspěl v nájezdu velmi aktivní Bobál. Pak mladík Hojný sice dostal míč do sítě, ale zastavil ho praporek rozhodčího, a mou tutovku z malého vápna zase břevno. Tři body jsme si zasloužili, všichni hráči se vydali na maximum, mrzí jen množství neproměněných šancí.“

Branka: 13. Bobál. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Kollárik – Rous, Kořínek. Diváci: 50.

TJ Dolní Bukovsko – AC Buk 1:1 (1:1)

Luboš Jasanský, trenér Buku: „Začátek utkání byl vyrovnaný a obě mužstva si vypracovala několik dobrých příležitostí. Gól padl po půlhodině hry po našem nedorozumění v obraně. I nadále jsme se snažili hrát aktivně, zatlačit soupeře a dostávat se do šancí. Vyústěním toho byl faul na našeho hráče, který byl posouzen jako penaltový, takže do kabin se šlo za nerozhodného stavu, když pokutový kop proměnil Tomšík. Po změně stran jsme soupeře nadále tlačili, ale naše neschopnost aspoň trefit bránu další změnu stavu nepřinesla. Směrem dopředu jsme dělali chyby a vázla i finální přihrávka. Bukovsko těžilo pouze z nákopu a brejkových situací, ale do výrazné příležitosti se nedostalo. Remíza je spravedlivá.“

Branky: 32. Kokeš – 36. (pen.) Tomšík. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Ryklík – Ernst, Škuthan. Diváci: 120.

Sokol Neplachov – SK Horní Žďár 4:2 (3:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Na začátku jsme působili ustrašeně, nevím proč, z toho plynuly i individuální chyby a nepřesnosti, po nichž jsme během úvodních dvaceti minut dvakrát inkasovali a od dalších gólů nás uchránila pouze špatná koncovka domácích. Naštěstí kolem 25. minuty byla pauza na pití, během níž jsme si ujasnili, že takhle hrát nechceme. Od té doby jsme se začali tlačit před branku soupeře a vytvářet tlak na obránce, po němž si vstřelili vlastní gól. Bohužel, po dobré pasáži jsme však dostali třetí gól do šatny. Druhý poločas se odehrával více na půlce Neplachova, ale z naších tří vyložených šancí jsme vstřelili pouze jeden gól. Na konci domácí po brejku a našem faulu ještě kopali penaltu a definitivně rozhodli.“

Branky: 44. a 90. (2x pen.) Dvořák, 9. Hindy, 20. Hruška – 30. vlastní (Láník), 51. Beneda. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Hladík – Křížek, Feitl. Diváci: 127.