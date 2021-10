Třebětický lídr rozhodl o svém vítězství dvěma trefami na začátku druhé půle, na které mužstvo od Lužnice odpovědět nedokázalo. Nejlepší podzimní zápas odehrála Lomnice, která českovelenickému týmu doma nasázela půltucet branek, tedy dvakrát tolik, co v předchozích sedmi duelech…. Osmigólová přestřelka a dělba bodů byla k vidění pod Javořicí, kde Studená proti Řečici vyrovnávala v poslední minutě. Velmi cennou výhru si připsal Horní Žďár, který si doma vyšlápl na druhý Neplachov.

Sokol Třebětice – Sokol Suchdol 2:0 (0:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Vstup do těžkého utkání nám celkem vyšel, zahrávali jsme pokutový kop a mohli jít do brzkého vedení, ale nestalo se tak a naše hra byla po celý poločas nervózní a nekvalitní. Šance však byly k vidění na obou stranách. Druhé dějství už jsme si vytvořili stálý tlak, dobře organizovaného soupeře přehráli a zužitkovali i některé příležitosti. Naše vítězství bylo zasloužené a důležité.“

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Na půdu vedoucího týmu soutěže, který ještě neztratil ani bod, jsme jeli s taktikou co nejdéle neinkasovat a pokusit se něco vytěžit z brejků. V první půli jsme se do nějakých šancí dostali, ve druhé už moc ne, protože jsme situace řešili moc ukvapeně. Soupeře jsme mohli posadit na koně už v 9. minutě, kdy šel po chybě našeho stopera domácí hráč sám na brankáře Rácika, který jej fauloval, ale penaltu chytil. To nám trochu pomohlo, ale naše možnosti jsme nezužitkovali. Jestliže první půle byla vcelku vyrovnaná, po změně jsme dostali dva góly v rychlém sledu, což je proti takovému protivníkovi těžké dotahovat. Domácím to stačilo, my už se k ničemu pořádně nedostali. Na Třeběticích je znát rukopis trenéra Marka Černocha, mají dobře poskládané mužstvo a výborně zvládnuté standardky. Doufám, že porážku nyní odčiníme doma proti Studené.“

Branky: 47. Pokorný, 51. Švarc. ŽK: 2:3. Rozhodčí: J. Chvála – Filípek, Janák. Diváci: 150.

Tatran Lomnice – Loko České Velenice 6:0 (3:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas jsme začali skvěle a hned v první minutě vstřelil po rohu první gól Jirka Burda. Pak jsme měli několik šancí, ale orazítkovali jsme pouze tyč a od vyrovnání nás zachránil výborným zákrokem Ondra Vala. Naštěstí se nám v tomto utkání střelecky konečně dařilo a do přestávky jsme přidali ještě dva góly na uklidnění. Nejdříve chybu obránců využil Vašek Melichar, pak ještě ze závaru skóroval David Nosek. Druhý poločas už proběhl v naší režii. Obrana hostů asi byla po zápase hodně unavená, protože naši hráči jí moc času k oddechu nedopřáli a dělali jim tam pěkný průvan. Hráli více kombinačně a k vidění bylo plno velmi pěkných akcí, z nichž jsme výsledek navýšili pouze o tři branky, i když šancí jsme měli daleko více. Postupně se trefili Martin Špale a Dominik Fiktus, kteří zakončovali útoky z křídel prakticky do prázdné branky, svůj druhý gól pak přidal Vašek Melichar.“

Karel Macho, předseda klubu, České Velenice: „K utkání v Lomnici jsme jeli s tím, že chceme jakkoliv bodovat. Bohužel, polovina hráčů, kteří nastoupili, měla nějaké zdravotní problémy. Hned v úvodu jsme po rohovém kopu soupeře vůbec nezareagovali na míč, který přešel přes celé vápno, a domácí se ujali vedení. Náš výkon byl bez náboje a jakéhokoliv odporu. Bylo to naše nejhorší vystoupení během podzimní části soutěže. Lomnice byla ve všech činnostech lepší a my si odvezli pěkný příděl. Minimálně čtyři branky jsme domácím darovali po našich hrubých a někdy až nepochopitelných chybách. Nedá se nic dělat, musíme se soustředit na další pro nás důležité utkání s Horním Žďárem. Doufám, že se kluci dají dohromady a zvládneme ho.“

Branky: 35., 65. Melichar, 2. Burda, 40. Nosek, 79. Špale, 84. Fiktus. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Zabilka – Novák, Bartyzal. Diváci: 85.

Jiskra Nová Bystřice – Jiskra Třeboň B 3:1(1:1)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Dorazilo k nám velmi mladé třeboňské mužstvo povzbuzené výhrou nad Studenou. My poskládali hodně improvizovanou sestavu, ale od začátku jsme měli více ze hry. Jirka Havel vyloženou šanci ještě zahodil, ale chvilku poté se po uličce od Kuby Janouška křižnou střelou prosadil Adam Janata. Hosté se trefili vlastně z první vážnější možnosti, kdy předvedli parádní akci po pravé straně, kterou zakončil Marek Nehoda. Do druhé půle jsme šli s vědomím, že chceme hrát trpělivě a počkat si na šanci. Nejprve se neprosadil ve své nejsilnější disciplíně, tedy hře hlavou, Bobál, který minul v jasné příležitosti, ale chvilku po něm už další standardku přetavil ve vedoucí branku Michal Veith, jenž pohotově vrátil do sítě odražený balon. Hosté se sympaticky snažili hrát fotbal, občas zahrozili náznakem brejku, ale nám se povedlo pojistit vedení. Po penaltovém zákroku na Bobála zastoupil Kuba Janoušek tradičního exekutora pokutových kopů Davida Frűhaufa a zkušeně nás uklidnil. Pak jsme ještě mohli vedení navýšit, ale zbylé šance vychytal Flaška nebo jsme nezakončili přesně. Za zmínku stojí velmi dobrý výkon rozhodčích v čele s hlavní Bartoníčkovou.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Náš hodně mladý tým, včetně tři dorostenců, kteří dopoledne hráli v Krumlově, narazil naopak na velmi zkušený bystřický celek, což bylo rozhodující. Domácí šli do vedení, my vyrovnávali po centru a skrumáži, když se prosadil Nehoda. Bystřice nás přehrávala, vytvořila si víc šancí. A kdyby měla lepší finální přihrávku, mohla dát asi i víc branek. Hned po přestávce jsme z dorážky po standardce dostali druhý gól, navíc jsme postupně odcházeli fyzicky, což mě samozřejmě u tak mladých hráčů mrzí, ale sami vidí, že bez tréninků to nejde. Bystřice pak přidala třetí trefu a bylo definitivně rozhodnuto. Pro náš tým to byla škola a ukázka, jak to hrají mazáci. Domácí se zbytečně nikam nehonili, v klidu si dávali míče a my mezi nimi jen pobíhali.“

Branky: 19. Janata, 47. Veith, 67. (pen.) Janoušek – 35. Nehoda. Bez karet. Rozhodčí: Bartoníčková – Hnilička, Kořínek. Diváci: 100.

FK Studená – FK Kardašova Řečice 4:4 (1:2)

Petr Adamec, trenér Studené: „Bohužel jsme odstartovali tak, jak jsme skončili minulý týden. Hrubými individuálními chybami jsme Kardašce vnutili v páté minutě vedení 2:0. Brzo se nám však po pěkné akci podařilo snížit a je jen škoda, že jsme do konce poločasu nevyužili elánu z rychlého gólu. Jinak se hrál pěkný vyrovnaný zápas. Do druhé půle nemohl nastoupit zraněný Josef Šimánek a my museli přeskupit sestavu. Hosté po naší chybě dostali výhodu penalty, kterou s přehledem proměnili. Kluci i v kombinované sestavě nic nevzdali, srovnali na 3:3 a od té doby jsme byli až do konce lepší. Kdybychom byli ve formě, tento zápas bychom dotáhli do vítězného konce. Ovšem, jak to tak bývá, když se nedaří, nic nám tam nepadne a hosté z ojedinělé akce v druhé půli šli pět minut před koncem do vedení. My si ale nezasloužili prohrát a v nastavení Soukal krásnou střelou vyrovnal. Nakonec můžeme být rádi za bod, herně jsme ale obstáli a kluci zaslouží velký respekt, jak se s naší momentální situací porvali. Náš největší problém je, že v osmém kole hrajeme s osmou sestavou. A příště v Suchdole tomu bohužel nebude jinak.“

Roman Kačur, trenér Kardašovy Řečice: „Fantasticky nám vyšel vstup do utkání a již v 5. minutě jsme díky slepeným brankám Kupky vedli 2:0. Jedinou šanci domácích v prvním poločase využil Dvořák. Jinak jsme celý poločas byli lepším týmem. Do druhé půle jsme šli s tím, že opět brzy vstřelíme branku. To se nám povedlo, když Tajml s přehledem proměnil pokutový kop. Bohužel, po pár minutách jsme stejnou výhodu poskytli Studené. Domácí exekutor Dvořák sice nadvakrát neproměnil, ovšem třetí dorážku Strojka jsme již ubránit nedokázali. Navíc jsme za pár minut vyrobili fatální chybu v rozehrávce a nabídli soupeři vyrovnání. Pak následovala neurovnaná pasáž, plná nákopů a soubojů. Postupem času jsme ovšem zlepšili kombinaci, opět se dostali do tlaku a zásluhou Šergla znovu i do vedení. Domácí po celé utkání dotahovali a k naší smůle se jim to nakonec podařilo i v nastavení. Vzhledem k průběhu zápasu je pro nás bod určitě málo.“

Branky: 10., 59. Dvořák, 55. Strojek, 90. Soukal – 4., 5. Kupka, 53. (pen.) Tajml, 85. Šergl. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Kříž – Z. Havlík, Janák. Diváci: 113.

AC Buk – TJ Dolní Bukovsko 1:0 (0:0)

Libor Vondráček, útočník Buku: „Do utkání jsme vstoupili jako aktivnější tým, ale po propadnutí v obraně nás před inkasovaným gólem musel zachránit zázračným zákrokem brankář Vondrák. Do druhého poločasu jsme ještě zvýšili tlak, ale gól se nám nedařilo vstřelit. Po asi dvacátém rohovém kopu a závaru před brankou Bukovska se pět minut před koncem po odraženém míči z voleje trefil Opička a my mohli slavit zaslouženou a vybojovanou výhru. Radost z ní nám kazila jen červená karta pro kapitána Jasanského v samotném závěru.“

Branka: 85. Opička. ŽK: 0:1. ČK: 1:0 (89. Jasanský). Rozhodčí: Novák – Zabilka, Devera. Diváci: 100.

SK Horní Žďár – Sokol Neplachov 1:0 (0:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Přijel k nám soupeř, s nímž jsme se potkali teprve podruhé, takže o něm moc nevíme. Ale v minulé sezoně nás docela zklamal, takže jsme si na něj věřili. První poločas to byl spíše boj, oba týmy si vypracovaly jen po jednom náznaku šance. Jinak bylo k vidění dost nepřesností a hrálo se pouze po vápno, finální část byla oboustranně špatná. Po obrátce se Neplachov snažil o jednoduchý styl s nakopávanými balony za obranu, my ale jeho náběhy včas zachytávali. A šli jsme víc za vítězstvím, což jsme dokumentovali pěknou trefou kapitána Völfela po rohovém kopu. Soupeř pak přidal na důrazu, ale efekt to nemělo.“

Branka: 57. P. Völfel. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Hnilička – Bartoníčková, Janovský. Diváci: 60.