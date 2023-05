Krajská fotbalová I. A třída pokračovala o prodlouženém svátečním víkendu 21. kolem a také dohrávkami odložených duelů, do nichž zasáhly i oba celky z Jindřichohradecka. Třebětický lídr si připsal výhru a porážku, jeho dačický rival vítězství a remízu. Jak zápasy hodnotí trenéři obou celků?

Dačičtí fotbalisté vytěžili ze dvou víkendových utkání čtyři body. | Foto: Miroslav Jánský

Třebětický nováček, který vede tabulku skupiny B, nejprve doma zdolal Veselí nad Lužnicí a pak si dojel pro druhou porážku v sezoně do Jistebnice, která jej porazila i na podzim v Moták aréně (3:5). Dačický celek byl tentokrát úspěšnější, neboť na půdě stejného soupeře uhrál cennou remízu a poté přesvědčivě porazil Lišov.

Sokol Třebětice – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 3:2 (3:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V dalším domácím zápase nás čekal soupeř, který má na jaře dobrou formu a musím říct, že to u nás potvrdil. My do zápasu vstoupili hodně aktivně, hned v úvodní minutě jsme šli z penalty do vedení a brzy jsme vedli o dva góly. Hosté však hráli velmi dobře a zaslouženě snížili, což nám na klidu moc nepřidalo. Naštěstí jsme krátce před přestávkou skóre opět navýšili. Nicméně náš výkon nebyl dobrý a soupeř toho dokázal využít, když v 76. minutě snížil a trápil nás až do konce utkání. S výsledkem panuje spokojenost, ale hra byla tentokrát hodně špatná.“

Branky: 1. (pen.) R. Nehyba, 30. Havlík, 43. V. Švarc – 33. Čech, 76. Šimek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: R. Valeš – Švec, Ryneš. Diváci: 200.

Třebětice: Urbánek - Novák, Trávníček, Tříletý, P. Švarc - Havlík - V. Švarc (88. Pokorný), O. Černoch, R. Nehyba, J. Chvátal (93. Přívětivý) - M. Kelbler.

1.FC Jistebnice – FK Dačice 1:1 (1:0)

Dušan Lovětínský, asistent trenéra Dačic: „Zahájili jsme aktivně a hned zkraje jsme si vytvořili dvě příležitosti, které jsme však neproměnili, a tak udeřilo na druhé straně, kdy domácí z prvního protiútoku po naší hrubé chybě už ve třetí minutě skórovali. Pak jsme sice soupeře do ničeho nepouštěli, ale ani on nás a hrálo se víceméně od vápna k vápnu. Šance se začaly rodit až ve druhé části úvodního poločasu. My si je dokázali vypracovat, Jistebnice se v nich ocitala hlavně po našich minelách v defenzivní činnosti. Úkol pro druhý poločas byl jasný, chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany a vyrovnat. Víceméně se nám to dařilo, i když nám zatrnulo při tyčce domácích po dalším našem zaváhání. V 55. minutě jsme se dočkali i my, když se po standardce krásnou hlavičkou prosadil Brtník. I ve zbytku času se oba týmy dostaly do dalších šancí, ale ty už zůstaly nevyužity, o což se na naší straně postaral i brankář Martin Novák, který chytal teprve podruhé v sezoně. Myslím, že remíza je spravedlivá.“

Branky: 3. Stoszek – 55. Brtník. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Tomaň – Albert, Cigáň. Diváci: 90.

Dačice: M. Novák – Vít Leitkep (81. O. Krejča), Brtník, Kněžínek, Chyška – Slabý (57. T. Zejda), M. Distel, Šimánek, Přikryl – Vacek, Štolba.

Dohrávka 16. kola

1.FC Jistebnice – Sokol Třebětice 3:2 (2:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V dohrávce jsme zavítali na půdu kvalitní Jistebnice a po celých devadesát minut se hrál i výborný fotbal. První velkou šanci měl Martin Kelbler, bohužel nedal a vzápětí domácí naopak svou možnost proměnili. Brzy své vedení navýšili a vypadalo to, že do šaten půjdeme s dvougólovým mankem. V nastaveném čase se nám ovšem povedla standardka a zaslouženě jsme snížili. Druhý poločas jsme zvýšili obrátky a soupeře začali jednoznačně přehrávat, ten však vyrážel k hodně nebezpečným brejkům a dva takové zlikvidoval výborný Vašek Zejda. Po hodině hry se nám podařilo vyrovnat a měli jsme i další příležitosti, V té největší asi sedm minut před koncem trefil Filip Nehyba tyč. V tomto zápase se naplnilo nepsané pravidlo nedáš, dostaneš a těsně před koncem jsme inkasovali po standardní situaci. I přes velkou naši snahu se nám už vyrovnat nepodařilo. Kluky však musím pochválit, tentokrát jim zápas herně vyšel, i když jsme nebrali ani bod.“

Branky: 32. a 89. Stoszek, 25. Buchtele – 45. vlastní (Podzimek), 60. F. Nehyba. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Žurek – Brych, Marek. Diváci: 260.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák, Trávníček, Tříletý, P. Švarc - V. Švarc, O. Černoch, R. Nehyba, F. Nehyba, J. Chvátal - M. Kelbler.

Dohrávka 18. kola

FK Dačice – Lišov 4:0 (1:0)

Josef Novák, trenér Dačic: „Připravovali jsme se na nebezpečné lišovské ofenzivní duo Červenka, Kovačič, které se nám povedlo eliminovat, což byl klíč k úspěchu. V 24. minutě poslal Kněžínek pas na Štolbu, který si s těžkou přihrávkou skvělě poradil, prohodil si dva protihráče a poslal nás do vedení. To nám dodalo potřebný klid na kopačky a myslím, že hru jsme kontrolovali až do konce. Po přestávce jsme pak přidali dva góly v rozmezí pěti minut, když nejprve Štolba potrestal hrubou chybu soupeře a pak se krásně zpoza vápna trefil Šimánek, čímž jsme Lišov definitivně položili na lopatky. V závěru ještě pečetil naše vítězství Vacek, který byl ve vápně faulovaný a sám chladnokrevně proměnil pokutový kop. Snad mu ten gól pomůže, protože teď mu to tam moc nepadá. Jinak obrana tentokrát fungovala znamenitě a čisté konto si zasloužila.“

Branky: 24. a 69. Štolba, 74. Šimánek, 92. (pen.) Vacek. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (92. Kándl). Rozhodčí: Prinz – Novotný, Klimeš. Diváci: 120.

Dačice: Marek – T. Zejda, Brtník, Chyška, Kněžínek (89. Točík) – Přikryl, M. Distel, Šimánek, Slabý (79. Šmíd) – Vacek, Štolba (76. O. Krejča).