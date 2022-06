V dalších duelech Buk deklasoval České Velenice, Horní Žďár otočil čtyřmi góly ve druhé půli duel v Bystřici a Lomnice si snadno poradila s třeboňským béčkem. Suchdol v Olešnici doplatil na mizernou koncovku a Řečice se rozloučila remízou na hřišti sestupujícího Dolního Bukovska. To je také jediným týme z této skupiny, který potkal pád do okresu.

FK Studená – Sokol Třebětice 2:4 (1:1)

Petr Adamec, trenér Studené: „Hrál se velmi dobrý zápas, na krásném pažitu s parádní kulisou v obou fanouškovských táborech. V první půlce se hrálo vyrovnané střetnutí, nás dostal do vedení Dvořák po krásné kolmici od Péče. Bohužel hosté dokázali do poločasu vyrovnat po našem nedůrazu ve středu hřiště. V druhé půlce byly Třebětice již lepší a zasloužily si vyhrát. My svou šanci propásli okolo padesáté minuty, kdy nejprve selhal hostující Novotný v tutovce a následně Dvořák obešel gólmana hostů a namísto aby dovedl míč do prázdné branky, vystřelil slabě levou nohou a obránce stačil vykopnout míč z brankové čáry. Dostat se do vedení, mohlo to být hodně zajímavé. Ale Třebětičtí vyhráli zaslouženě, kvalita byla na jejich straně, i když kluci bojovali až do konce. Bohužel, po snížení na 2:3 jsme do minuty inkasovali z penalty a bylo rozhodnuto. Děkuju všem za parádní sezonu, druhé místo je úspěch, speciální díky patří našim fanouškům, nejlepším fanouškům v soutěži.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V posledním utkání této sezóny jsme zajížděli na půdu druhé Studené, takže se očekával kvalitní a zajímavý duel. To se také potvrdilo a nám se po celkem kvalitním výkonu povedlo zvítězit. Dařilo se nám kombinačně a vytvořili jsme si i dost šancí , takže jsem s výkonem týmů maximálně spokojen. Naše vítězství bylo zasloužené.“

Branky: 15. a 73. Dvořák – 38. Švarc, 56. V. Bastl, 62. Novotný, 74. (pen.) V. Habr. ŽK: 4:0. Rozhodčí: P. Šťastný – M. Chvála, J. Šťastný. Diváci: 50.

AC Buk – Lokomotiva České Velenice 5:0 (1:0)

Ondřej Jasanský, kapitán Buku: „V posledním zápase sezony jsme chtěli napravit náš špatný výkon z Neplachova a na domácím hřišti zvítězit a dopřát fanouškům dobrou podívanou, což se nám na začátku duelu příliš nedařilo. Z několika šancí se ujala pouze střela Březiny ze střední vzdálenosti, která nás poslala do vedení. V naší hře se objevovaly nepřesnosti a do kabin jsme šli za stavu 1:0. V šatně jsme si k tomu něco řekli a do druhého poločasu vstoupili aktivněji a s tím přišly další branky, díky kterým jsme si mohli poslední utkání užít a zároveň jsme odčinili porážku z Neplachova. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům i naši rezervě za odvedenou práci, kterou bych hodnotil jako úspěšnou. A v neposlední řadě našim fanouškům, kteří podporovali obě mužstva po celou sezonu.“

Branky: 17. a 69. Březina, 68. L. Waník, 81. O. Jasanský, 90. Chvála. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Fischer. Diváci: 70.

Jiskra Nová Bystřice – SK Horní Žďár 2:4 (2:0)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Neměli jsme špatný vstup do utkání, dobře jsme kombinovali. Hostům trochu trvalo, než se rozkoukali, ale pak trefili tyč. Hrál se vyrovnaný fotbal, na naší straně na dvakrát v tisíciprocentní šanci neuspěl proti ležícímu Rešlovi Bobál, ale těsně před přestávkou se po pěkně kombinaci Frühaufa s Havlem dostal k zakončení Janoušek a otevřel skóre. Chvilku po něm chyboval hostující stoper, Havel ho obral o balon a přesnou střelou k tyči nás poslal do kabin s dvoubrankovým náskokem. Bohužel, vše, co jsme si v kabině řekli o tom, jak vstoupit do druhého poločasu, jsme nesplnili, Žďár dvěma střelami z dálky brzo vyrovnal a začal dominovat. My museli vystřídat zraněného Frühaufa, pozměnili jsme rozestavení a úplně se nám hra rozpadla. Přestali jsme běhat, a když jsme se dostali do vápna hostů, tak jsme ani nevystřelili. Žďár nás přehrál ve druhém poločase úplně ve všem a jsem rád, že už je naše trápení s absencemi u konce.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „První poločas byl z naší strany strašně naivní, snažili jsme se být všude, ale nebyli jsme nikde, zato Bystřice nám ukázala, jak se dá hrát zkušeně a jak je fotbal jednoduchý, když se u toho přemýšlí. Naštěstí se šlo do kabin pouze za stavu 2:0, protože nás ještě několikrát podržel Rešl. Do druhé půli jsme přehodili pár hráčů a mělo to úspěch. Podařilo se nám vstřelit čtyři pěkné góly, když se třikrát zpoza vápna trefil kapitán Pavel Völfel a jednou Vojta Princ. Myslím, že výhra byla zasloužená, že bylo vidět, že máme víc natrénováno než soupeř.“

Branky: 42. Janoušek, 45. Havel – 53., 54. a 70. P. Völfel, 66. Princ. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Prinz – Kořínek, Bumba. Diváci: 67.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – Jiskra Třeboň B 5:1 (3:0)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas dvou týmů ze spodku tabulky začal trochu nervózně a byl plný nepřesností. Postupně jsme začali být lepší a tentokrát nám to do branky i padalo. Nejdříve se z rohu parádní hlavou trefil Tomáš Vačkář, hned z dalšího útoku poslal míč krásnou střelou z dálky o tyč do sítě Honza Burda a účet prvního poločasu uzavřel dorážkou Dominik Bartoš. O přetávce jsme říkali klukům, že ještě není konec, ale druhý poločas začali lépe hosté a několikrát nás od inkasovaného gólu zachránil skvělými zákroky Ondra Vala. Přesto jsme jednu branku obdrželi, když jsme nepohlídali dorážku trestného kopu. Ale naštěstí nás to nepoložilo a rychle jsme reagovali gólem Dominika Fiktuse. V závěru se trefil ještě Vojta Strouha.“

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Z naší strany není tentokrát moc co hodnotit. Lomnice k zápasu přistoupila jako k derby a v plné sestavě, my dali šanci dorostencům. Kluci měli v hlavách, že jsme zachráněni a podle toho taky k zápasu přistoupili, takže jsme brzy prohrávali 0:2 a po půl hodině jsme inkasovali potřetí. Po změně stran jsme dokázali snížit, pak měl obrovskou šanci Pancíř, ale nedal ji. Kdyby to bylo 3:2, mohl zbytek duelu ještě vypadat jinak. Ale vzápětí jsme dostali čtvrtý gól a bylo vymalováno. Lomnice nás předčila především v nasazení, my hráli až moc uvolněně. Během léta v kádru uvítáme zase další dorazové dorostence, je třeba dobře potrénovat a budeme věřit, že příští sezonu zvládneme trochu líp.“

Branky: 13. Vačkář, 14. Jan Burda, 30. Bartoš, 64. Fiktus, 78. Strouha – 63. Štědrý. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kovařík – Maňhal, Z. Havlík. Diváci: 60.

Sokol Olešnice – Sokol Suchdol nad Lužnicí 3:1 (2:0)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Někteří hráči se už viděli asi trochu jinde, navíc se hrálo ve velkém vedru, takže to z naší strany nebylo úplně ono. Olešnice stanovila jednoduchou taktiku, všechno na Lenka, který dvě šance v první půli využil, i když jsme mu k prvnímu gólu hodně pomohli nešťastným vyběhnutím našeho brankáře, Pak dal Tomáš Záruba asi gól, když se míč po jeho střele odrazil od břevna za čáru, ale sudí to asi neviděl. Bohužel, po chybě Radka Arenbergera jsme inkasovali potřetí a snížit se nám povedlo až v závěru zásluhou Kuby Záruby po centru Černocha. Od nás to nebyl úplně špatný výkon, ale efektivita byla na straně domácích.“

Branky: 12. a 33. Lenk, 80. Koktavý – 89. J. Záruba. Rozhodčí: Muzika – Pánek, Vodička. ŽK: 3:3. Diváci: 70.

TJ Dolní Bukovsko – FK Kardašova Řečice 1:1 (1:1)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „V utkání jsme byli opticky lepším týmem, ale remíza, která je na jaře již naší šestou, byla myslím spravedlivá. Brankově se prosadili oba kapitáni. Ve 33. minutě trefil domácí Cihla přímý kop přesně k tyči. O čtyři minuty později pak bezpečně proměnil pokutový kop Ondra Madar a uzavřel brankový účet zápasu i sezony. Chci poděkovat všem hráčům, kteří utkání odehráli. Myslím, že především pro naše „mladé pušky“ to byla veliká zkušenost, ale kluci ukázali, že fotbalovou budoucnost mají. Celkově to pro nás byla sezona, ve které jsme měli výsledkově i herně lepší podzim než jaro, kdy jsme domácí zápasy odehráli na tréninkovém hřišti. Hráčům přeji, ať si užijí pauzu a načerpají síly na letní přípravu.“

Branky: 33. Cihla – 37. (pen.) O. Madar. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Švec – Ernst, Zevl. Diváci: 50.