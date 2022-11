Josef Novák, trenér Dačic: „Celou noc pršelo a před námi na hrací ploše ještě proběhla dvě utkání dorostu, takže terén připomínal spíše Velkou pardubickou než fotbalové hřiště. Tušil jsem, že duel moc krásy nepobere, což se také potvrdilo. A my se s tím vůbec nedokázali vypořádat. Nic se nepovedlo a v podstatě jsme neměli ani žádnou šanci. Bylo to hlavně o osobních soubojích a ty jsme z devadesáti procent prohrávali. Naši padesátikiloví mladíčci neměli proti narostlým domácím hráčům šanci, ti nás silově předčili, což rozhodlo. Utkání bylo jen o tom, fotbal se v podstatě nehrál. V první půli jsme inkasovali po rohu a odraženém balonu. Čtyři Dvory po změně stran přidaly druhou trefu a v závěrečné čtvrthodině nás dorazily, když už jsme hráli vabank.“

Branky: 28. a 76. Dubský, 54. Pavlík, 88. Řepa. Rozhodčí: Smola – Petričák, Ondřej. ŽK: 6:0 (Matušek, Janeček, Houška, Řepa, Čermák, Hofmann). ČK: 0:1 (90. Marek). Diváci: 100.

Dačice: Marek – T. Zejda (77. Vojtěch Leitkep), Chyška, Vít Leitkep (82. Šmíd), Slabý (46. Máša) – Přikryl (46. Šimánek), M. Votava, Brtník, M. Distel (82. Vítkovský) – Vacek, Štolba.

Sokol Třebětice – ZD Kovářov 5:1 (2:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Vstup do utkání se nám opět herně vydařil. Do desáté minuty jsme si vypracovali čtyři stoprocentní šance ke skórování, bohužel jsme neproměnili ani jednu. Musím však říci, že po celé utkání jsme si drželi výraznou převahu, a tak jsme se do přestávky z dalších příležitostí dvakrát trefili. Po změně stran se obraz hry nezměnil, hrálo se na polovině hostů a ráz utkání byl pod naší kontrolou. A to i když soupeř z brejku snížil na 3:1. Poté jsme přidali další dvě trefy a opět jsme zhruba pět dobrých šancí nevyužili. Přesto jsme zcela zaslouženě zvítězili.“

Branky: 39. a 58. V. Habr, 25. Trávníček, 65. R. Nehyba, 70. M. Kelbler – 60. Brůžek. Rozhodčí: R. Šťastný – Picka, Saidl. ŽK: 0:2 (Novák 2). ČK: 0:1 (88. Novák). Diváci: 120.

Třebětice: Urbánek – Novák, P. Kelbler (82. Přívětivý), Trávníček, Tříletý (46. Švarc) – V. Bastl (78. D. Kelbler), O. Černoch, R. Nehyba, J. Chvátal (86. Pokorný) – V. Habr, M. Kelbler.