Plným počtem bodů se mohou nadále pyšnit třebětičtí fotbalisté, kteří o své výhře v Dolním Bukovsku rozhodli už během úvodních dvaceti minut. Shodnou bilancí se může pochlubit už jen Neplachov, který by však na suchdolské půdě jen stěží vyhrál, kdyby domácí dokázali proměňovat vyložené šance.

První ztrátu zaznamenala Studená, která si v nekompletním složení z Olešnice odvezla sedmigólovou nadílku, přestože po hodině hry ještě platil stav 2:2. Na čtvrtou příčku už poskočila Nová Bystřice po vysoké výhře v Ledenicích.

V souboji týmů ze spodní části tabulky třeboňské béčko zdolalo Horní Žďár a Buk přetlačil Lomnici. Na posledním místě zůstává stále přikovaný českovelenický tým, který na první body v sezoně nedosáhl ani v Kardašově Řečici.

Sokol Suchdol – Sokol Neplachov 0:2 (0:1)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Věděli, jsme, že nás čeká vedoucí tým tabulky, bohužel vzhledem ke zraněním jsme nebyli kompletní a nastoupili i kluci, kteří normálně nehrají. Ale zhostili se toho se ctí a všichni, co nastoupili, hráli dobře. Pokud bych jim měl něco vytknout, tak jen neproměňování šancí. Neplachov se dostal do tří, z toho dvě proměnil. V tom byl ten rozdíl. Z naší strany měl dvě příležitosti Černoch, další Heřman, z trestného kopu Kuchyňka, Dunaj nastřelil břevno. Možností bylo opravdu dost, ale s koncovkou máme trochu problém a Neplachov navíc dost podržel brankář. I přes porážku musím mužstvo pochválit. Doufám, že se do víkendu dáme dohromady, po trestu za vyloučení se vrátí Arenberger a možná i někteří marodi, a dobře se nachystáme na derby s Českými Velenicemi, které se hraje v Nové Vsi.“

Branky: 17. Hruška, 56. Dvořák. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kollárik – Křížovský, Kořínek. Diváci: 110.

Jiskra Třeboň B – SK Horní Žďár 2:0 (1:0)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Horní Žďár považujeme za protivníka zhruba naší úrovně a proti takovým potřebujeme bodovat a navíc jsme chtěli potvrdit tři body z Velenic. Hosty jsme nepouštěli do šancí, měli snad jen jednu po naší špatné rozehrávce. Dokázali jsme si vynutit tlak, z něhož vzešla vedoucí trefa Duška v 32. minutě. Po přestávce jsme trošku fyzicky odešli, soupeř nás začal přehrávat nakopávanými míči přes obranu, na čemž se hodně podílel jejich brankář, ale ustáli jsme to. A z poslední akce jsme potvrdili výhru do prázdné brány. To, co jsme chtěli, jsme splnili, myslím, že to je zasloužené vítězství."

František Zwicker, vedoucí mužstva, Horní Žďár: „Domácí měli hodně mladíků v sestavě, přesto si vytvořili více šancí než my. V prvním poločase se ujali vedení a ještě dvakrát nastřelili brankovou konstrukci. My začali hrát až po změně stran, ale největší příležitost jsme měli až krátce před koncem, kdy Beneda z přímého kopu Beneda trefil spojnici břevna a tyče. Druhý gól jsme inkasovali až v poslední minutě, kdy už jsme ve snaze vyrovnat všechny síly vrhli do útoku.“

Branky: 32. Dušek, 90. Ferchenbauer. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Macháček – Blažek, Náprava. Diváci: 60.

Sokol Olešnice – FK Studená 7:2 (2:2)

Petr Adamec, trenér Studené: „K zápasu jsme bohužel odcestovali s množstvím absencí. Snad nám týden navíc pomůže k doléčení některých zranění. To ovšem neomlouvá žádného z hráčů, aby v posledních deseti minutách připustili takový kolaps a dostali čtyři branky. Soupeři ke třem bodům stačil jen průměrný výkon. Přitom ještě v 60. minutě platil stav 2:2, my nastřelili tyč a neproměnili vyloženou šanci. Nakonec jsme mohli i s touto sestavou myslet na úspěch. Ovšem, na kdyby se nehraje, a my nakonec dostali pěkných pár kousků na cestu. Zkusíme se dát do soboty do kupy a zase se vrátit na vítěznou vlnu.“

Branky: 39. a 65. Raab, 78. a 82. Horelica, 9. Vlastní (Popelínský), 77. (pen.) Lenk, 88. Koktavý – 8. a 12. Dvořák. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Čarek – Petričák, Brom. Diváci: 100.

Slavoj Ledenice – Jiskra Nová Bystřice 1:5 (0:3)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Z utkání v Ledenicích jsme měli obavy, museli za nás totiž nastoupit čtyři kluci, co cestovali rovnou z utkání béčka. Velký respekt si zaslouží především Pavel Hornek, který v 46 letech zvládl odehrát kompletní porci minut za oba týmy. Bylo však vidět, že hodně slepená sestava náš tým stmelila. Hráči do puntíku plnili to, co jsme si v kabině řekli, a z pevné defenzivy jsme vyráželi do nebezpečných brejků. První gól pro Jirku Havla připravil krásným průnikem Filip Kapias, který se objevil v základní sestavě po dvou letech. Za malou chvilku si role vyměnili a vedli jsme 2:0. Soupeře jsme pustili do jediné vyložené šance, z níž netrefili bránu. Do přestávky ještě neuspěl v samostatném nájezdu Janoušek, ale těsně před odchodem do kabin přetavil Havlův centr ve třetí gól Radek Schramhauser. Do druhého poločasu domácí hodně prostřídali, začali aktivně, a po centru jejich nejlepšího hráče Kadlece snížil výstavním volejem Čermák. Utkání se definitivně zlomilo po hodině hry, kdy se postavil k přímému kopu David Frühauf a ukázal, že je to jeho parádní disciplína. Poté jsme zahodili ještě velké množství šancí. Buď je zlikvidoval výborný brankář Cempírek, nebo jsme v koncovce nebyli přesní. V závěru ještě vydřel těžký balon Janoušek pro Frühaufa, jenž nádherně uvolnil Havla, a ten zachoval v koncovce chladnou hlavu. Všichni hráči zaslouží absolutorium, v defenzivě vyčníval stoper Roman Schmidt, v ofenzivě vedle stabilních opor odehrál výborné utkání Kapias.“

Branky: 55. Čermák – 14. a 61. Havel, 21. Kapias, 38. R. Schramhauser, 60. Frühauf. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Ryklík – Křížovský, Buřič. Diváci: 100.

TJ Dolní Bukovsko – Sokol Třebětice 0:4 (0:4)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Výborně se nám povedl vstup do utkání, od začátku nám všechno vycházelo a Martin Kelbler dal dvě pěkné branky. Hráli jsme velmi dobře jak dozadu, tak zejména v ofenzivě, což jsme potvrdili dalšími dvěma góly. A to jsme ještě dvě vynikající příležitosti ke skórování nevyužili. Druhé dějství už bylo takové povinné, byli jsme více na míči a na to jsme se soustředili nejvíce, aby se soupeř nedostal do hry. Bukovsko jsme za celý zápas pustili do jediné šance.“

Branky: 4., 9. a 20. M. Kelbler, 16. D. Kelbler. ŽK: 5:1. Rozhodčí: Trkovský – Studený, Brom. Diváci: 80.

FK Kardašova Řečice – Loko České Velenice 3:0 (0:0)

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, ale spoustu akcí jsme nedokázali dotáhnout do konce. Částečně za to mohla přemíra naší snahy, která nám svazovala nohy v kombinaci a částečně tvrdá, místy přímo zákeřná hra hostí, která ovšem často zůstávala bez povšimnutí rozhodčích. Svoji převahu v utkání jsme dokázali vyjádřit až ve druhém poločase. Po standardní situaci se v těžké pozici prosadil hlavou Tajml. Druhou branku přidal Ondra Madar, když zblízka prostřelil hostujícího brankáře. Třetí trefou uzavřel účet utkání po rohovém kopu Slavík. To už hosté zaslouženě hráli o deseti, když byl vyloučen Dvořák. Měli jsme velkou motivaci utkání zvládnout za tři body a jsem moc rád, že se nám to díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase podařilo.“

Karel Macho, předseda klubu, Č. Velenice: „V první části se hrál poměrně hezký fotbal. Hra byla vyrovnaná a šance ke vstřelení branky si vytvořily oba dva týmy. Buď se však vyznamenali brankáři, nebo střelci netrefili bránu. Do šaten se tak šlo za bezbrankového stavu. Zlom přišel po hodině hry. Řečice zahrávala standardní situaci a domácí hráč hlavou ve vápně změnil směr míče tak, že skončil za zády našeho gólmana. Kardaška byla od té doby lepší a my se nezmohli na větší odpor. Soupeř přidal další dvě branky v době, kdy jsme dohrávali utkání bez vyloučeného Dvořáka. Řekl bych, že jsme odešli i fyzicky. Domácí vyhráli po zásluze hlavně za výkon ve druhém poločase. My jsme stále bez bodu a v tuto chvíli na nás leží velká deka.“

Branky: 61. Tajml, 74. O. Madar, 85. Slavík. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (77. Dvořák). Rozhodčí: Vejčík – Rous, Bartyzal. Diváci: 150.

AC Buk – Tatran Lomnice 1:0 (1:0)

Libor Vondráček, útočník Buku: „V souboji s Lomnicí jsme na začátku děkovali brankáři Vondrákovi, že jsme opět neinkasovali jako první. Následovalo několik neproměněných šancí z naší strany a poté jsme poprvé v sezoně zažili ten pocit, když se dostanete do vedení. V druhém poločase vytáhl náš gólman další zázračný zákrok, takže nás nemusely nás tolik mrzet další promarněné tutovky.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas nevalné kvality plný soubojů, faulů a nakopávaných míčů rozhodlo, že domácí dokázali jednu ze svých šancí proměnit, kdežto my jsme opět neproměnili ani samostatný únik.“

Branka: 35. Opička. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Vejčík - Saidl, Bartyzal. Diváci: 150.