Po rozpačitém začátku stoupá tabulkou vzhůru Suchdol a po vítězství nad nováčkem z Horního Žďáru je už třetí. Bez porážky nadále zůstává čtvrtá Kardašova Řečice, jež po boji zdolala Dolní Bukovsko. Program skupiny D nebyl kompletní, protože koronavirus odložil duel Buku s Novou Bystřicí.

Sokol Třebětice – Slavoj Ledenice 6:1 (4:0)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (1. místo): „Do zápasu jsme nevstoupili příliš dobře. Hosté si vypracovali několik šancí a jedna z nich skončila i gólem, ale ten nebyl kvůli ofsajdu uznaný. Tempo hry jsme tak začali určovat my a ve 12. minutě Vojta Habr otevřel skóre. O tři minuty později se trefil podruhé a v 17. minutě to už bylo 3:0, když se prosadil Václav Pokorný. V 34. minutě přidal další gól Tomáš Chvátal. Po změně stran jsme trochu zaspali začátek a soupeř měl několik šancí. V 61. minutě však faulovali Ledeničtí ve vápně a Vojta Habr z nařízené penalty zkompletoval hattrick. Hosté sice v 69. minutě snížili, ale to bylo z jejich strany vše. My poté měli ještě několik příležitostí, ale neproměnili jsme je, a tak skóre uzavřel v 81. minutě z dalšího pokutového kopu Milan Novotný. Naše předvedená hra se musela divákům líbit. Ti si zaslouží poděkování, neboť nás hnali celých devadesát minut. O to víc nás mrzí, že se teď budeme muset obejít bez nich.“

Branky: 12., 15. a 61. (pen) V. Habr, 17. Pokorný, 34. T. Chvátal, 81. Novotný (pen.) - 69. Winkler. Rozhodčí: Klimeš - Devera, Janák. ŽK: 1:3. Diváci: 50

Sokol Suchdol – SK Horní Žďár 3:1 (1:0)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (3.): „Vyhráli jsme zaslouženě, ale byl to zápas o neproměňování našich šancí a soupeře jsme tím nechali strašně dlouho v naději. V každém poločase jsme si totiž vytvořili pět šest stoprocentních příležitostí, přesto ještě v 70. minutě platil stav jen 1:0. Nakonec jsme sice vstřelili tři krásné branky, ale kdybychom měli více v klidu v koncovce, museli jsme utkání rozhodnout už v úvodních třiceti minutách.“

Tomáš Roštek, trenér SK Horní Žďár (12.): „Suchdol nás od začátku mačkal, ale my dobře hráli v obranném bloku a stíhali se posouvat. Při první velké šanci, kdy jsme propadli a soupeř běžel sám, nás podržel brankář Rešl. Těsně před přestávkou jsme si nepohlídali odražený balon a Arenberger z hranice vápna vymetl šibenici. Vzápětí jsme mohli vyrovnat, Beneda se však z malého vápna hlavou trefil jen do tyče. Zhruba po hodině hry běžel sám na gólmana Voldán, ale nastřelil břevno. V 76. minutě Suchdol zahrával standardku a Heřman zvýšil na 2:0. Začali jsme hrát vabank a inkasovali ještě třetí gól, na který jsme o minutu později dokázali odpovědět Vopravilem. Soupeř byl lepší, my si stále zvykáme na vyšší soutěž.“

Branky: 43. a 80. R. Arenberger, 76. M. Heřman - 81. Vopravil. Rozhodčí: Juráň - Ernst, Náprava. ŽK: 1:3. Diváci: 43.

Sokol Neplachov – Lokomotiva České Velenice 0:0

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (2.): „V Neplachově v krásném areálu a za slunečného počasí se začalo ve svižném tempu. V prvním poločase jsme si vypracovali dvě slušné příležitosti, kdy Mikudimovu pěknou střelu vyrážel skluzem bránící hráč. Další šanci měl Fiala, který po srážce bránícího hráče s gólmanem netrefil prázdnou bránu. Domácí rovněž pěknou střelou trefili tyč. Hra byla poměrně vyrovnaná, ale branka nepadla. Ve druhém dějství měl Neplachov více ze hry. My se převážně bránili a díky výbornému Marouškovi jsme neinkasovali. Když už jsme se dostali do slibné příležitosti, tak chybělo přesnější řešení situace. Domácí byli více v pohybu a my za celý poločas nevystřelili na jejich bránu. Bod je pro nás v tomto utkání výhrou.“

Rozhodčí: Vejčík - Kovařík, Pileček. Bez karet. Diváci: 49.

Jiskra Třeboň B – FK Studená 2:0 (1:0)

Michal Rezek, trenér Jiskry Třeboň B (8.): „Sice jsme zvítězili, což potěší, ale bylo to dost na krev, a to doslova. Jeden z našich hráčů si ze zápasu odnesl zlomený nos a druhý roztržené obočí. To vše bez povšimnutí rozhodčího… Oba klíčové hráče jsme proto museli střídat, Kučeru už po půlhodině a Baštu v 65. minutě, a na hřišti nám oba hodně chyběli. I přesto jsme však dokázali uspět. Do vedení jsme se dostali ve 22. minutě po vlastním gólu Studené, druhý přidal v 51. minutě Beníšek. Na hostujícího kanonýra Dvořáka jsme hráli osobní obranu a tato taktika nám vyšla, přestože se do dvou šancí dostal. Nám navíc výborně zachytal gólman Flaška.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (6.): „Celý zápas se hrál celkem kvalitní fotbal, u kterého se ale také hodně jiskřilo. Ve 22. minutě jsme si dali hlavou ukázkového vlastence. Postupem času jsme se oklepali a dostali domácí pod tlak, nastřelili jsme tyčku a při dorážce při domácích stáli všichni svatí. Další velké šance zůstaly nevyužité. Začátek druhého poločasu jsme si nepohlídali centr ze strany a inkasovali podruhé. Zvýšili jsme obrátky a celý druhý poločas byl v duchu našich velkých šancí, které jsme buď neproměnili, nebo je zlikvidoval výborný brankář soupeře. Domácí hrozili z brejků. Nám to nelepí a zahodili jsme pět šest tutovek. Bohužel, v obou týmech byla i dvě zranění, která museli trenéři řešit střídáním. V závěru byli naši hráči frustrovaní zahazováním šancí a někteří se zbytečně pouštěli do slovních přestřelek s domácí střídačkou, která v tomto byla velmi aktivní. Zranění nám bohužel přibývají, už nemáme kde brát. Situace je vážná, tolik dlouhodobějších zranění jsem tady ještě nezažil.“

Branky: 22. vlastní (Péč), 51. Beníšek. Rozhodčí: Prinz - Blažek, Saidl. ŽK: 4:2. ČK: 1:0 (90. Beníšek). Diváci: 47.

FK Kardašova Řečice – TJ Dolní Bukovsko 3:2 (2:2)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (4.): „Myslím, že náš výkon ovlivnil vstup do utkání, neboť už ve druhé minutě jsme si dali naprosto zbytečnou vlastní branku. Naše hra byla rozháraná. Střídali jsme dobré momenty, kdy jsme si vytvářeli stoprocentní příležitosti, s těmi, kdy jsme hráli velmi nepřesně s vysokou ztrátovostí a bez potřebné organizace. Náš výkon mnoho fotbalové krásy nepobral, ale přesto, anebo právě proto jsem rád, že i když se klukům úplně nedařilo, snažili se, bojovali a po brankách Kloknera, Ondry Madara a Bačáka dotáhli utkání do vítězného konce. Potvrdili jsme tři body z minulého venkovního utkání a opět ukázali, že tenhle tým opravdu drží při sobě.“

Branky: 13. Klokner, 39. O. Madar, 75. Bačák - 2. Cihla, 27. Kokeš. Rozhodčí: Ondra - Bumba, Prinz. ŽK: 3:3. Diváci: 50.

SK Mladé – Tatran Lomnice 2:0 (0:0)

Václav Nohava, předseda Tatranu Lomnice (13.): „K hodnocení toho tentokrát moc není. Zápas měl špatnou úroveň a od nás to byl zatím nejhorší výkon na podzim. V situaci, v jaké jsme, ještě navíc dostaneme gól po faulu loktem do obličeje našeho obránce. A za stavu 1:0 přijde další faul ve vápně, který přiznal i domácí obránce, ale pán, jenž je tam od toho placený, to nevidí nebo nechce vidět. Pak je čím dál těžší hledat motivaci pro hráče i pro lidi okolo.“

Branky: 56. Moudrý, 77. Červený. Rozhodčí: Novák - Tůma, Vejčík. ŽK: 1:0. Diváci: 50.