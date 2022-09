FK Dačice – FC Chýnov 0:2 (0:1)

Josef Novák, trenér Dačic: „Bohužel jsme dostali gól hned ve druhé minutě, když brankář podklouzl a úročník soupeře dával do prázdné. A to byla voda na mlýn pro Chýnov, který velice dobře brání. Tím však tak trochu skončil fotbal. Kromě úporné defenzivy hostů a našeho marného dobývání jejich valu se toho moc neudálo. Druhý poločas jsme zahájili velmi aktivně a Štolba z přímého kopu trefil břevno. V 54. minutě běžel Šimánek ze strany sám na branku, ale velkou šanci neproměnil, což byl zlomový moment utkání. Pak jsme už pouze bušili do plných, ale prakticky jen po vápno a další šance už jsme si nevypracovali. V úplném závěru, kdy už jsme hráli vabank, Chýnov ještě z brejku pojistil výhru. Hosté hodně faulovali a zdržovali hru, což jim sudí bohužel toleroval, ale na to se nebudeme vymlouvat.“