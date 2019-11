Suchdol – Buk 2:0 (1:0)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (1. místo): „Buk se představil jako velmi kvalitní protivník, který působil velmi kompaktním dojmem. Neměli jsme to jednoduché a v úvodu jsme se navíc trochu hledali. Ale tým se s tím srovnal a zásluhou Černocha vstřelil pěkný vedoucí gól. Druhá půle už byla z naší strany kvalitnější, byli jsme silnější na balonu, včas jsme se zajišťovali. Ze šancí, které si mužstvo vypracovalo, jsme proměnili pouze jednu, ale to nás provází celý podzim. Výsledek je zasloužený, Buk jsme do žádných větších příležitostí nepustili, přestože v závěru měl sérií asi čtyř rohových kopů, ale to jsme si pohlídali.“

Libor Vondráček, záložník AC Buk (8.): „Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně a prvních deset minut se odehrálo téměř výhradně na půlce Suchdolu. Vyloženou šanci jsme si ale nevypracovali a soupeř se tak postupně chopil iniciativy. Naše aktivní hra působila domácím problémy, ale útoky jsme zakončovali spíše z dálky a rohy ani standardní situace k nebezpečnému ohrožení nevedly. I proto se po chybě obrany dostal Suchdol do vedení, když při samostatném nájezdu domácí útočník nejprve překonal našeho brankáře a pak obstřelil i před brankou stojícího stopera. Suchdol bránil velmi tvrdě a my se s tím ani po změně stran nedokázali vypořádat. Práce rukama Suchdolských byla zvláště při hlavičkových soubojích ve vápně velmi platná… Soupeř naopak využil jednoho zapomenutí našeho hráče za ofsajdovou pastí, přidal druhý gól a zaslouženě je zpět v čele tabulky.“

Třebětice – Studená 2:1 (0:0)

Vojtech Novák, trenér Sokola Třebětice (12.): „S prvním celkem tabulky jsme začali velmi aktivně. V úvodním poločase jsme měli asi pět šancí včetně hlavičky Tomáše Chvátala do břevna. Studená působili trochu zakřiknutě a jedinou možnost měl Dvořák. Hráli jsme dobře a hosty jsme v první půli prakticky k ničemu nepustili. Po změně stran jsme v 61. inkasovali jako první, když po dlouhém autu propadl míč až na zadní tyč, a tam jej Dvořák hlavou bez problémů dostal do sítě. Vzápětí jsme ale odpověděli, po pravé straně unikl Vojta Bastl, centrem našel před brankou jednoho z nejlepších hráčů na hřišti Martina Kelblera a ten hlavou srovnal. V 80. minutě střídající Dolák našel opět Kelblera, a ten nám zajistil vítězství. Po faulu na Doláka v závěru padly i dvě červené karty, dost bylo i těch žlutých. Kluky musím za předvedený výkon pochválit, nechali na hřišti vše. Dík patří i divákům, jichž v sychravém počasí sice nedorazilo tolik jako obvykle, ale o to víc byli slyšet.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (3.): „Na těžkém terénu to byla spíše velká bitva než pěkný fotbal. Věděli jsme, že Třebětice se stejným kádrem skončily loni tři body od první příčky a že v posledním podzimním domácím zápase nechají na hřišti všechno. A to se potvrdilo. Během podzimu jsme je viděli hrát několikrát, proti nám podali nejlepší výkon, plný agresivity a důrazu mnohdy až za hranou. Ovšem takto se hraje, když se nedaří a soupeř byl o ten gól lepší. V první půlce nás přehrával, nastřelil břevno a měl i další zajímavé možnosti. My kontrovali velkou šancí Dvořáka v úvodu a Lindourka ve 40. minutě. Po obrátce jsme se zlepšili a hru vyrovnali. Po dlouhém autu Šimánka v 61. minutě, který propadl na zadní tyč, skóroval Dvořák. Rozhodujícím momentem zápasu bylo rychlé vyrovnání domácích tři minuty po našem vedoucím gólu. Kdybychom udrželi vedení déle, bez bodu bychom neodjeli. Domácí byli ve zbytku zápasu odhodlanější a vítězný gól po našem nedůrazu na pravé straně nakonec vstřelili.“

Kardašova Řečice – Dolní Bukovsko 6:1 (2:1)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (4.): „Utkání s takovým výsledkem se hodnotí velmi dobře. Vydařil se nám vstup a hned ve druhé minutě se po skvělé přihrávce Kloknera prosadil Roubík. Hráli jsme dobře kombinačně a vytvářeli si další šance. Jednu z nich ve 13. minutě proměnil Valek. Po druhé trefě jsme bohužel vypadli z tempa a přizpůsobili se nakopávaným míčům soupeře. Ten využil našeho špatného přebrání hráčů před pokutovým územím a vstřelil zvláštní, šťastnou branku. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně a pokusit se vsítit rychlý gól. Tento záměr nám hned ve 48. minutě svým vyloučením pomohl realizovat hostující Venčovský. Početní výhodu jsme využili vzápětí, když se v rozmezí sedmi minut postupně prosadili Klokner, Slavík a opět Klokner. Brankový účet pak uzavřel Valek, který tím splnil svůj předzápasový slib, že dá dva góly. Hosté se snažili, ale jejich hra na nás nestačila. Výsledek mohl být určitě ještě výraznější, ale jsme rádi, že máme z posledního domácího utkání tři body, čímž jsme potvrdili, že tam v této sezoně pouze vítězíme. Hráči si za předvedený výkon určitě zaslouží pochvalu.“

České Velenice – Nová Bystřice 6:1 (4:0)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (6.): „Na toto utkání jsme se konečně sešli v poměrně slušném složení, navíc Bystřice přijela bez dvou velkých opor Havla a Kapiase. Hned od začátku to bylo znát a my se navíc už v první minutě zásluhou Fialy ujali vedení. Hráli jsme slušný fotbal a během půl hodiny bylo po brankách Samce, Arvaje a Kopeckého v podstatě rozhodnuto. Ve druhé části přidal další trefu Dvořák a Filip pak z trestného kopu vymetl pavučiny bystřické brány. Utkání se poté dohrávalo pouze z povinnosti. Hosté dosáhli čestného úspěchu pět minut před koncem. Byla to jednoznačná partie a z našeho výkonu můžeme mít po několika nepovedených utkáních opět radost.“

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (5.): „Vůbec se mi utkání nehodnotí lehce. Sice jsme se potýkali řadou absencí a museli nastoupit i hráči ze zraněním nebo dorostenci, což nebylo ideální, ale to vůbec neomlouvá náš přístup. Na první tři góly jsme soupeři nahráli sami. Víme o kvalitách Fialy a bráníme ho tak, že jsme od něj třicet metrů… Šli jsme to odehrát jen povinnosti. Ve druhém poločase už nebylo co řešit. Začali jsme sice slušně, dobře jsme kombinovali, ale pak inkasujeme z brejku, který zakončí z druhé vlny nabíhající stoper, jenž není líný na krok a v klidu si doběhne pro gól. My si naopak zpátky vykračujeme jako Švejkové. Za dva poslední zápasy jsme dostali deset gólů a směřuje někam, kam vůbec nechceme. Jestli nehodláme devalvovat naše předchozí výsledky, musíme v posledním utkání prostě zase zabrat a bodovat.“

Třeboň B – Lomnice 0:3 (0:2)

Vladimír Vrána, trenér Tatranu Lomnice (7.): „Za výhru v derby musím kluky pochválit, navíc byla naprosto zasloužená. Většinu zápasu jsme byli lepší a jen zahazování našich velkých šancí po pěkných akcích uchránilo soupeře od většího přídělu. Paradoxně jsme ale branky dali po chybách domácí defenzivy. První gól padl po špatném odkopu brankáře, Tomáš Vačkář z první poslal do brejku Pavla Řehoře a ten otevřel skóre. Druhou branku vsítil Petr Pancíř, když přečetl malou domů a po kličce brankáři míč uklidil do sítě. Potřetí jsme se radovali po našem špatně kopnutém trestňáku, kdy k naší potěše zazmatkoval strážce domácí svatyně a Tomáš Vačkář ho pohodlně přehlavičkoval. V závěru mohli domácí snížit po přísnější penaltě, ale Matyáš Malec ji skvěle zneškodnil.“

Slavonice – Ledenice 2:0 (0:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (10.): „Kluci zápas poctivě odmakali. Hosté nás ničím nepřekvapili, snažili se sice hrát fotbal, ale brzy začali šlapat vodu. V první půli nám to tam ještě nepadlo, přestože jsme možnosti měli. Při samostatném úniku ledenického hráče se ale zase vyznamenal brankáře Licehamr. Ve druhém poločase jsme ještě přitlačili na pilu, v 55. byl ve vápně faulovaný Vojta Balík a nařízenou penaltu s přehledem proměnil David Bártů. Soupeř se snažili vyrovnat, ale my pozorně bránili a co prošlo na branku, pochytal Licehamr. V 80. minutě byl před vápnem faulovaný Vojta Balík a sám z přímého kopu přidal uklidňující druhou trefu. Tři body tak zůstaly po zásluze doma.“