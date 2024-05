/FOTOGALERIE/ Fotbalový krajský přebor mužů měl o sváteční středě na programu vložené 30. kolo. V něm si v tabulce čtvrtá Třeboň dojela na půdu druhého Olešníku pro porážku 0:3. Podstatně lépe si vedl třebětický nováček, který se dočkal první jarní výhry v důležitém souboji týmů ze spodních pater tabulky. „Motáci“ nedali domácímu Oseku šanci a vyhráli vysoko 5:1.

Druhý Olešník (v modrobílém) ve šlágru vloženého 30. kola krajského přeboru porazil čtvrtou Třeboň 3:0 . | Foto: Jan Škrle

FK Olešník – Jiskra Třeboň 3:0 (2:0)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Věděli jsme, že soupeř je dobrý na míči a má rychlé kraje. Bohužel, po našich chybách v prvním poločase jsme dvakrát inkasovali. Také jsme si vytvořili šance na snížení, ale netrefili jsme branku. Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním vstřelit kontaktní gól. Bohužel, v 54. minutě po chybě Tůma obdržel červenou kartu. Museli jsme hned reagovat na rozestavení. Hodně jsme bránili, přesto jsme si vytvořili příležitosti ke skórování, naše střely však mířily vedle. V samotném závěru jsme ještě dostali třetí branku. Olešník vyhrál zaslouženě, nás zradil první dotek s míčem a zakončení.“

Branky: 22. Beko, 33. (pen.) Szó, 89. Toth. ŽK: 1:4 (Szó – Tůma, Andres, Schneider, Širhal). ČK: 0:1 (57. Tůma). Rozhodčí: R. Šťastný – Krčín, Novotný. Diváci: 200.

Třeboň: Flaška - Tůma, Zavadil, Pánek, Andres - Hromádka, Matoušek, Radosta, Širhal, Schneider (82. Meškan) - Vrána (70. Divoký).

TJ Osek – FK Sokol Třebětice 1:5 (1:2)

Petr Kelbler, asistent trenéra Třebětic: „K dalšímu venkovní utkání jsme zajížděli do dalekého Oseku, který má na jaře dobrou formu a věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. V prvním poločase jsme byli aktivnějším týmem, ale domácí pozorně bránili a vyráželi do rychlých protiútoků. Do vedení jsme šli po dorážce ze standardní situace, ovšem soupeř bleskově srovnal krásnou střelou z přímého kopu. Důležitý moment přišel zhruba ve 40 minutě, kdy se náš stoper s domácím útočníkem srazili hlavami a po dlouhém ošetřování museli oba vystřídat. Tímto bych chtěl oseckému hráči popřát brzké uzdravení. V poslední minutě úvodního dějství jsme dali důležitý gól do šatny, který nás uklidnil. Vstup do druhého poločasu nám vyšel a hned jsme nastřelili tyčku, ale vzápětí jsme také přežili obrovskou šanci domácích. Ve zbytku zápasu jsme už Osek jasně přehráli ve všech směrech a postupně zvyšovali vedení. Výhru jsme potřebovali jako sůl, herně jsme sice nikde nepropadli, ale takhle dlouhá série bez vítězství byla pro psychiku hráčů velmi náročná. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kterých s námi opět dorazilo plno a mohli jsme s nimi oslavit vítězství.“

Branky: 13. Hoch – 66. a 75. V. Švarc, 10. Habr, 45. P. Švarc, 53. Solař. Bez karet. Rozhodčí: Kollmann – Nedvěd, Novotný. Diváci: 150.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák, Trávníček, F. Nehyba (46. O. Černoch), Tříletý (75. Gall) – Habr – V. Švarc, R. Nehyba, Solař (69. Cech), P. Švarc - M. Kelbler (80. D. Kelbler).