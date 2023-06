/FOTOGALERIE/ Velmi výraznou stopu zanechali v právě skončené sezoně ve fotbalové I. A třídě oba celky z Jindřichohradecka působící ve skupině B. Nováček z Třebětic soutěží prošel jako nůž máslem a vynikající výkony jej po roce katapultovaly k postupu do krajského přeboru. Suverenitu potvrdil hladkou výhrou 4:0 nad do té doby druhým Chýnovem, když se třemi góly blýskl Filip Nehyba.

Fotbalisté Třebětic v závěrečném kole I. A třídy porazili Chýnov 4:0, převzali pohár pro vítěze skupiny B a v příští sezoně budou hrát krajský přebor. Po utkání tak znovu mohly propuknout postupové oslavy. | Foto: Miroslav Jánský

Dačičtí fotbalisté se sice nevyvarovali některých nevyrovnaných výkonů, ale pátá příčka je sympatickým oceněním jejich celosezonní práce. Ve svém středu navíc mají mimořádného kanonýra Robina Štolbu, jenž hattrickem v závěrečném kole proti Kovářovů pomohl k debaklu soupeře 0:8 a s 45 vstřelenými góly je nejlepším kanonýrem, napříč všemi krajskými soutěžemi.

Sokol Třebětice – FC Chýnov 4:0 (3:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „K poslednímu zápasu k nám zavítal druhý Chýnov. Kluci nastupovali s odhodláním odčinit nepovedené utkání s Lišovem a před domácími fanoušky se rozloučit vítězstvím. Od prvního hvizdu to naplňovali, aktivní pojetím, dobrou kombinací a zodpovědností jsme soupeře přehrávali. Předváděli jsme opravdu kvalitní výkon a Chýnov jsme jasně předčili. Během první pětačtyřicetiminutovky zaznamenal Filip Nehyba hattrick a ještě jsme tři příležitosti promarnili. Nedali jsme také penaltu. Na konci poločasu o sobě dali vědět i hosté a zahrávali také pokutový kop, který Vašek Zejda chytil jako před tím jeho chýnovský kolega. Druhý poločas už byl vyrovnanější, i když jsme hosty do žádných šancí nepustili. Naopak, my ještě jednu branku vstřelili a mohli jsme přidat i další. Za tento zápas musím kluky moc pochválit, se soutěží rozloučili s grácií. Teď můžou Chýnovští úplně v klidu napsat, že za další jejich porážku už opravdu mohou Třebětice…“

Branky: 14., 17. a 40. F. Nehyba, 78. M. Kelbler. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Nedvěd – Ovčáček, Zabilka. Diváci: 250.

Třebětice: V. Zejda – Havlík (73. V. Novák), Trávníček, O. Černoch, P. Švarc (84. Vrba) – V. Habr – V. Švarc (88. Pokorný), R. Nehyba, F. Nehyba (79. D. Kelbler), J. Chvátal (88. Přívětivý) - M. Kelbler

FK Dačice – ZD Kovářov 8:0 (5:0)

Josef Novák, trenér Dačic: „Před zápasem jsme si řekli, že chceme mít hezkou dokopnou, nechtěli jsme si ji pokazit pachutí z prohraného zápasu. Do utkání jsme doslova vletěli a v 11. minutě jsme vedli už 4:0, čímž bylo vlastně po zápase. Kovářov byl úplně opařený, to soupeř asi rozhodně nečekal. Po té smršti se utkání osmdesát minut víceméně dohrávalo, my dali po změně stran příležitost všem hráčům na lavičce a hoši si závěr sezony užili. U mužstva končím, důvodem je časová náročnost. Mám hodně aktivit a už to jde plnohodnotně těžko skloubit. V Dačicích je hodně perspektivní tým, který se podle mého už v příští sezoně může pokusit o postup do krajského přeboru. Klukům bych to moc přál.“

Branky: 3., 11. a 65. Štolba, 7. a 60. Šimánek, 5. T. Zejda, 33. Slabý, 80. Š. Hric. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Písek – Tauber, Juráň. Diváci: 50.

Dačice: Marek – Přikryl, Kněžínek (74. Šmíd), Chyška, Vít Leitkep – Slabý (68. Š. Hric), Brtník, M. Distel, T. Zejda – Šimánek (74. O. Krejča), Štolba (68. Diviš).