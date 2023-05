Krajská fotbalová I. A třída má před sebou ve skupině B zřejmě nejočekávanější utkání sezony. Vedoucí Třebětice se v něm v neděli 30. dubna představí v Dačicích (15 hodin). U Dyje se očekává mimořádná návštěva, příznivci hostujícího celku dokonce organizují pochod městem na stadion. Na podzim duel v obci v nejvýchodnější části Jindřichohradecka sledovalo neuvěřitelných 650 diváků. Pokoří příznivci obou táborů toto číslo?

Fotbalisté Třebětic (v zelenožlutém) v 19. kole I. a třídy porazili Bernartice 5:1 a upevnili si vedení v tabulce sk. B. | Foto: Miroslav Jánský

Třebětičtí fotbalisté rozhodně nepůsobí jako vyjukaný nováček, který hraje I. A třídu poprvé ve své historii. Vedou tabulku skupiny B s pětibodovým náskokem na druhý Chýnov a k dobru mají ještě dohrávku v Jistebnici, která jim mimochodem připravila dosud jedinou porážku v sezoně. Naposledy si svěřenci trenéra Marka Černocha hladce poradili s kvalitními Bernarticemi (5:1) a hlavní podíl na tom měl čtyřgólový Filip Nehyba, který první část sezony kvůli zranění nehrál. Lídr se tak velmi dobře naladil na nadcházející souboj.

„Bude to velmi zajímavé utkání před skvělou kulisou, s výborným soupeřem a na pěkném hřišti. Doufám, že vyjde i počasí a všichni si to užijeme,“ uvedl třebětický kouč Marek Černoch, který ví, že jeho tým čeká mimořádně náročné utkání. „Derby maže rozdíly, formu i postavení v tabulce. Čeká nás těžký a hodně fotbalový soupeř, čehož jsme si vědomi. Poctivě jsme se na něj připravovali a uvidíme, jak se nám to povedlo. Uděláme maximum pro to, abychom uspěli,“ tvrdí.

Dačice, které ze čtvrté příčky na rivala ztrácejí sem bodů, musely na startu odvetné části překousnout dvě pětigólové porážky, po nichž se trenér Josef Novák rozhodl radikálně překopat systém i rozestavení. A zafungovalo to okamžitě, protože jeho svěřenci po těchto změnách dokázali vyhrát na horké půdě v tabulce druhého Chýnova 3:0.

„Vzhledem k tomu, že jsme kvůli špatným terénům dvakrát za sebou nehráli, měli jsme nějaký čas na to, abychom s mužstvem něco udělali. Pojmenovali jsme si chyby, změnili rozestavení a vrátili kapitána Brtníka ze zálohy do pětičlenné obrany. Je to tak trochu italský systém a doufám, že to bude fungovat,“ usmívá se dačický kormidelník Josef Novák.

Jeho tým je na derby rovněž hodně natěšený a plný očekávání. „Těšíme se, ještě aby ne. Dá se očekávat mimořádná návštěva, což atmosféru umocní. Přestože Třebětice mají vynikající tým a jejich záloha a útok má divizní parametry, věřím, že jsme schopni vyhrát,“ prohlásil trenér.

Ten bude v ofenzivě spoléhat především na Robina Štolbu s Janem Vackem, kteří tvoří nejúdernější dvojici v I. A třídě. Štolba je nejlepším kanonýrem všech soutěží napříč krajem a už nastřílel úctyhodných 28 gólů, jeho mladší kolega mu s 16 zásahy sekunduje více než zdatně. Třebětice palebnou sílu rozložily na více hráčů, nejvíce branek nastříleli Roman Nehyba (11) a Martin Kelbler (8). „Útočná vozba Dačic budí velký respekt, ale jsme na to připraveni a pokusíme se to eliminovat,“ podotkl Marek Černoch.

Jeho tým se bude moci opřít o velkou fanouškovskou podporu. Příznivci Třebětic dokonce chytají tažení městem. Zhruba hodinu před utkáním se z parkoviště u dačického Penny marketu vypraví na pochod přes náměstí na stadion. Vlažnější dačické publikum se snad při této příležitosti rovněž nenechá zahanbit a na zápas se chystají i lidé ze širokého okolí. Podzimní remízu 2:2 sledovalo 650 diváků a je tedy otázkou, zda bude toto číslo na dačickém fotbalovém stánku překonané. Nemáte ještě před pálením čarodějnic odpolední program? Tak se přijeďte podívat na derby, určitě se nudit nebudete.