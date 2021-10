Lídr tabulky si snadno poradil s poledními Velenicemi, ale náročný třebětický kouč Marek Černoch s výkonem svých svěřenců i přes sedm vstřelených gólů zcela spokojený nebyl. Druhá Studená zásluhou kanonýra Dvořáka nejtěsnějším poměrem porazila Neplachov, Řečice si zase veze cennou výhru z horké bukovské půdy a rozhodčí navíc podle jejího trenéra Romana Kačura udělil žlutou kartu jinému domácímu hráči, než měl, což se v Buku ostatně nestalo v této sezoně poprvé. Lomnice doma doplatila na mizernou koncovku a navíc ji vychytal brankář Horního Žďáru Lukáš Rešl. Zraněními sužovaná Nová Bystřice doma podlehla Suchdolu a mladíci z třeboňského béčka dostali pět gólů v Ledenicích.

Tatran Lomnice – Horní Žďár 1:2 (1:2)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „V hodnocení našich zápasů si připadám už jako kolovrátek. Po tragickém začátku, kdy jsme z první střely na branku a následně po špatně pokryté standardní situaci prohrávali už v osmé minutě 0:2, jsme konečně začali hrát, ale stará bolest se opět ukázala v plné kráse. Zhruba osmdesát procent zápasu jsme soupeře mačkali, ale nedokázali jsme opět proměnit ani vyložené šance, trefit prázdnou branku, vyřešit rychlý protiútok a dokonce jsme zahodili i penaltu. Kopali jsme možná kolem dvaceti rohů a výsledek nula. Postupem času se naše nemohoucnost začala měnit v zoufalství, hráči začali být podráždění a několik situací zavánělo i červenou kartou. Naštěstí pro nás byl pan rozhodčí dostatečně nad věcí. Bohužel, naše situace v tabulce je týden po týdnu horší a horší.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Začali jsme hodně aktivně, během deseti minut nám vyšly dvě přímočaré akce a vedli jsme 2:0. Lomnice asi ještě byla v kabině a trvalo, než se rozkoukala. Potom však domácí po naší ztrátě na půlce snížili a od té doby byli na koni. Kopali i penaltu, kterou však Rešl zneškodnil. Zhruba v pětadvacáté minutě nastřelil Kubinec spojnici tyče a břevna, ale pak už to byl až do konce souboj lomnických hráčů s naším brankářem, který Rešl jednoznačně vyhrál, a my si odvezli tři body. Musím přiznat, že jsme si asi úplně vyhrát nezasloužili, ale i takové zápasy prostě bývají.“

Branky: 13. Burda – 6. P. Völfel, 8. Beneda. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Vejčík. Diváci: 100.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Suchdol 1:3 (1:2)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Den před utkáním se nám zranil brankář Patrik Podolský, takže jsme v kabině tahali sirky a nakonec šel mezi tři tyče ten nejmladší. Adam Janata však až jedno zaváhání podal velmi dobrý výkon. Začali jsme dobře, vypracovali jsme si několik vyložených šancí, ale bohužel jsme se prosadili jen jednou, když se z trestného kopu trefil navrátilec do sestavy David Frühauf. Hosté se oklepali, tlačili se do koncovky a Janata skvěle vychytal Černocha i Trmala. Na druhé straně se po krásné individuální akci probil do vápna Mihulka, naservíroval tutovku Frühaufovi, ale ten přestřelil. Na konci poločasu si náš gólman vybral slabší chvilku a Suchdol lacino vyrovnal. A aby toho nebylo málo, stihli jsme do přestávky inkasovat ještě jednou, když odražený balon od břevna vrátil do sítě Černoch. Ve druhé půli to bylo chvilkama nahoru dolů a šance se střídaly na obou stranách. V závěru vychytal Rácik tváří v tvář Schramhausera a v 90. minutě po naší chybě v obraně hosté definitivně rozhodli. Podali jsme zlepšený výkon, hodně nám pomohla účast Davida Frühaufa. Uvidíme, jak se nám to podaří poskládat do Neplachova.“

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Domácí nebyli kompletní, potýkají se s tím, aby dali sestavu dohromady, ale samozřejmě mají ve svém středu i tak kvalitní a zkušené hráče, jako jsou třeba Frühauf s Havlem. A ti nás také v první půli nejvíce zlobili. Po zbytečném faulu před vápnem jsme navíc poměrně brzy ze standardky dostali gól. Během dvou minut těsně před pauzou se nám však po trefách Měkuty a Černocha podařilo výsledek otočit. Po změně stran jsme chtěli co nejdříve přidat třetí pojišťující branku, ale šance jsme neproměnili nebo nás vychytal brankář. Povedlo se nám to až na konci, kdy se nadvakrát prosadil Karel Trmal. Pro nás jsou to velmi důležité tři body a nyní se už soustředíme na utkání s Bukem.“

Branky: 17. Frühauf – 44. Měkuta, 45. Černoch, 90. K. Trmal. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Kollárik – J. Chvála, Melzoch. Diváci: 75.

Sokol Třebětice – Loko České Velenice 7:1 (4:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „S výsledkem jsem velmi spokojen, bohužel to už nemohu říci o našem herním projevu. Tentokrát jsme měli dost okének v defenzivní činnosti, přechodová fáze se nám nedařila tak, jak jsme chtěli, a v zakončení, přestože jsme dali sedm branek, byla velká nepřesnost. Na druhou stranu nelze upřít týmu aktivitu, ta byla znát a kluci chtěli zápas vyhrát za každou cenu, což se povedlo. A naprosto zaslouženě. Musím uznat, že Veleničtí byli nebezpečným protivníkem. Na papíře jsou tyto zápasy jako jasná záležitost, na hřišti je to však úplně jiné, a proto si vítězství ceníme.“

Karel Macho, předseda klubu, České Velenice: „Trápí nás velká marodka a do Třebětic jel každý, kdo byl jen trochu zdravotně v pořádku. To se také projevilo na naší hře. V začátku utkání jsme si vytvořili dvě vyložené brankové příležitosti, které jsme ovšem neproměnili. Poté už byl na hřišti v podstatě pouze jeden tým. My jsme dělali hrubé chyby a domácím jsme to tím ještě značně usnadnili. Proti rozjetému soupeři jsme neměli vůbec žádnou šanci uspět.“

Branky: 5. a 84. Novotný, 11. a 29. P. Kelbler, 21. D. Kelbler, 55. vlastní (Bumba), 89. V. Habr – 45. Fiala. ŽK: 2:2.Rozhodčí: Ondra – Macháček, Brož. Diváci: 120.

Slavoj Ledenice – Jiskra Třeboň B 5:1 (3:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Důležité utkání nám nevyšlo. Dostali jsme se do vedení po centru a hlavičce Pancíře a zkraje, než se domácí srovnali, jsme byli lepší. Jenže, soupeři jsme darovali vyrovnávací trefu a pak jsme podruhé inkasovali z penalty, ke které bych řekl asi jen to, že kdyby zápas nepískala dáma, tak nařízená zřejmě není. Ale domácí si ji vyřvali. Následovala chyba našeho brankáře a rázem jsme prohrávali 1:3. V šatně jsme si řekli, že zkusíme dát kontaktní gól, aby domácí znervózněli, ale to se nepovedlo a naopak jsme po individuální chybě dostali čtvrtý gól. Pak jsme neproměnili ani pokutový kop. Leží na nás deka, sype se to na nás a doplácíme na to, že v týmu nemáme nikoho staršího, kdo by mužstvo dirigoval a vyhecoval.“

Branky: 14., 25. a 55. Volf, 55. Čermák, 58. Fencl – 11. Pancíř. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Machová – Rous, Ambrožová. Diváci: 100.

FK Studená – Sokol Neplachov 1:0 (1:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Souboj druhého týmu s třetím nabídl kvalitní zápas před více než dvěma stovkami diváků. Oba celky předvedly velmi dobré výkony. My si vytvořili více šancí a hlavně v prvním poločase se hrálo podle našich not. Do vedení nás poslal na konci úvodního dějství střelou zpoza vápna Dvořák, v každém poločase jsme navíc nastřelili břevno. Paradoxně nejhůře jsme hráli poté, co šli hosté do deseti po velké chybě svého hráče. Neplachov musím pochválit za velmi dobrou hru a fyzickou připravenost. Nám se bohužel nepovedlo přidat pojišťující gól, který by nás uklidnil. Myslím, že výsledek odpovídá dění na hřišti, o ten jeden gól jsme byli lepší. Bohužel jsou tam opět obnovená zranění klíčových hráčů. Už trochu vyhlížíme zimu, bodů máme na náš podzimní stav dostatek.“

Branka: 43. Dvořák. ŽK: 2:6. ČK: 0:1 (63. Švec). Rozhodčí: Křížovský. Diváci: 205.

AC Buk – FK Kardašova Řečice 0:2 (0:1)

Libor Vondráček, útočník Buku: „Na Kardašku jsme si věřili a k zápasu jsme nastoupili i bez několika opor motivovaně. Bohužel se nám nedařilo trefovat branku, a když ano, úřadoval gólman soupeře. Rohové i přímé kopy často končily odpískáním útočného faulu. Na druhé straně se naopak v situaci na hranici ofsajdu ze závaru před naší brankou prosadili hosté a my se už jen marně snažili náskok dohnat. Brankář nás ještě jednou zázračně podržel, ale útok naši oporou nebyl, a tak jsme nakonec inkasovali ještě jeden gól z penalty. Byl to zápas blbec.“

Roman Kačur, trenér K. Řečice: „Musím říct, že jsem hrdý na to, jak hráči k utkání, které je hodně bolelo, přistoupili a jak ho dokázali zvládnout. Všichni makali nadoraz. Výborně zachytal Houdek, který s přehledem likvidoval nebezpečné dlouhé auty domácích. V prvním poločase jsme se snažili o kombinaci, ale hřiště bylo proti. Přesto se po akci Jánošíka krásnou patičkou prosadil Kupka. Druhý poločas už byl hodně soubojový. Začátek nám trošku utekl, ale domácí své šance neproměnili. V 58. minutě se stala nevídaná věc. Po tvrdém faulu na Bílka nahlásil pomezní rozhodčí hlavnímu, že má být potrestán žlutou kartou domácí hráč Heger. Ten, co by majitel žluté karty z prvního poločasu, měl tedy být po zásluze vyloučen. Hlavní sudí ovšem kartu udělil jinému hráči a ani přes upozornění pomezního tuto chybu nenapravil. Podle mého názoru to bylo hrubé ovlivnění utkání. Jsou prostě věci, nad kterými už v téhle fotbalové třídě zůstává rozum stát. Nicméně jsme se přes to dokázali přenést a utkání dotáhnout do vítězného konce. Vytvořili jsme si několik šancí, nastřelili břevno, ale pojistku jsme přidali až těsně před koncem, když po faulu na Kováře proměnil pokutový kop Janeček. Vítězství v takhle těžkém utkání, navíc bez inkasované branky, je skvělou vizitkou celého týmu.“

Branky: 35. Kupka, 89. Janeček (pen.). ŽK: 4:3. Rozhodčí: Ryneš – Vejčík, Juráň. Diváci: 150.