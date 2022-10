Josef Novák, trenér Dačic: „Měli jsme dobrý vstup, Štolba už v 10. minutě běžel sám na branku, ale nedal. Pak se až do přestávky hrál vyrovnaný fotbal.. Hosté jednoduše kopali dlouhé balony na šikovné útočníky, my naopak měli hodně složitou výstavbu hry, takže to moc nefungovalo. Navíc jsme ke konci první půle po rohovém kopu inkasovali. O pauze jsme si řekli, že to musíme změnit a hrát víc přímočaře, což se nám dařilo a byli jsme lepší. Vyrovnali jsme z opakované penalty, když tu první neproměnil Distel, ale sudí ji nechal kopat znovu kvůli pohybu brankáře. Šel na ni mladíček Vacek a ten už se nemýlil. Nadále jsme měli převahu, Jistebnice hrozila z brejků a jeden z nich proměnil nestárnoucí Sokolt. Naštěstí jsme zareagovali Štolba nechytatelnou střelou srovnal.. V závěru chtěly oba celky překlopit výhru na svou stranu, hrálo se nahoru dolů, ale i přes šance už žádná branka nepadla a zápas skončil spravedlivou dělbou bodů.“

Branky: 51. (pen.) Vacek, 75. Štolba – 43. Buchtele, 60. Siokolt. Rozhodčí: Kříž ml. – Kříž st., Náprava. ŽK: 3:4 (Brtník, T. Zejda, Vít Leitkep – Šváb, Plachý, Podzimek, Stoszek). Diváci: 45.

Dačice: Marek – T. Zejda,Chyška, Vít Leitkep, Slabý – M. Distel, Brtník, Votava, Beneš (85. Vojtěch Leitkep) – Marek, Štolba.

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – Sokol Třebětice 1:3 (1:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Od úvodu až do konce zápasu se hrálo převážně na polovině domácích. Po celý zápas jsme si vytvořili výraznou převahu a domácí sporadicky vyráželi k rychlým brejkům. Bohužel, po našich dvou šancích se jim jeden povedl dokonale a rázem jsme prohrávali. Obraz hry se nezměnil, ale takovou nekvalitu, jakou jsme předváděli, jsem dlouho neviděl a doufám, že už ani neuvidím. Hráči neplnili to, co měli, a na hřišti to bylo hodně znát. O přestávce jsme si k tomu malinko něco řekli a do druhé půli jakoby nastoupil někdo jiný. K velké aktivitě jsme přidali na kvalitě veškerých činností, zápas otočili a zcela zaslouženě zvítězili.“

Branky: 17. Bursík – 54. O. Černoch, 61. R. Nehyba, 68. M. Kelbler. Rozhodčí: Písek – Ondřej, Ryklík. ŽK: 2:1 (Šimek, Hejl – J. Chvátal). Diváci: 100.

Třebětice: Urbánek – T. Chvátal (38. V. Novák), P. Kelbler, Tříletý, Švarc (81. Přívětivý) – V. Bastl (75. D. Kelbler), Trávníček, J. Chvátal – O.Černoch, R. Nehyba – M. Kelbler.