Krajský fotbalový přebor mužů měl na programu předposlední kolo. V něm se oba týmy z Jindřichohradecka představily na půdě soupeřů, ale uspěl jen jeden. A to ten, u něhož se to čekalo rozhodně méně. Třebětický nováček totiž předvedl v Milevsku bezchybný výkon v defenzivě a naopak z protiútoku dvakrát udeřil. Třeboň shodným výsledkem podlehla v Rudolfově. Lázeňskému týmu v závěru soutěže tak trochu dochází dech. Kosí jej zranění a trápí se v koncovce. Na výhru čeká už šest kol, během nichž si připsal jen dvě remízy.

Fotbalisté Třebětic se v předposledním kole KP postarali o překvapení, když zvítězili na hřišti Milevska 2:0. | Foto: Miroslav Jánský

SK Rudolfov – Jiskra Třeboň 2:0 (0:0)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V obou poločasech jsme si vytvořili několik brankových příležitostí. Bohužel jsme je neproměnili. Soupeř po změně stran dvakrát stejně udeřil po našem ofenzivním rohu a vstřelil dva góly. Neproměňování šancí a chyby v obranné fázi nás sráží.“

Branky: 60. Štolba, 86. Prokeš. ŽK: 0:4. Rozhodčí: Dunovský – Frček, Leiš. Diváci: 100.

Třeboň: Kopecký - Širhal (77. Kopet), Zavadil, Vrána (67. Valíček), Andres - Bouška, Kubata, Hromádka, Matoušek, Radosta – Průcha.

FC ZVVZ Milevsko – FK Sokol Třebětice 0:2 (0:2)

Petr Kelbler, asistent trenéra Třebětic: „V posledním venkovním zápase jsme zajížděli do Milevska a věděli jsme, že nás čeká těžký zápas proti mladému a běhavému týmu. Od úvodu jsme se chtěli soustředit na pozorné bránění a vyrážet do rychlých brejků. Taktika nám v prvním poločase vyšla na výbornou, soupeř hrozil pouze z centrů z krajních prostor, se kterými jsme si poradili, a naopak nám se povedlo vstřelit dvě branky z protiútoků. V druhém poločase byl obrázek hry velmi podobný, domácí se snažili kombinací prolomit náš obranný blok, ale postupem času byli čím dál více nervózní a už to byla z jejich strany spíše křeč. Chtěl bych pochválit celý tým za kvalitní taktický výkon a bojovnost.“

Branky: 31. F. Nehyba, 41. P. Švarc. ŽK: 0:4. Rozhodčí: Mrosko – Valeš, Černý. Diváci: 90.

Třebětice: Pokorný – Novák, Trávníček, Černoch, V. Švarc – Solař – Gall, R. Nehyba (74. D. Kelbler), F. Nehyba (60. Habr), P. Švarc – Cech (89. Tříletý).