Sokol Třebětice – SK Lišov 2:1 (1:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V posledním domácím zápase jsme přivítali kvalitní tým z Lišova . My jsme od začátku byli aktivnější a soupeře jsme za první poločas ani jednou nepustili k naší šestnáctce. Vytvořili jsme si tlak a kvalitní byla i mezihra. Měli jsme dvě velké šance, vyšla až ta třetí a Vojta Habr nás poslal do vedení. Druhé dějství nabídlo podobný obrázek, i když Lišov využíval některých našich nepřesností k brejkovým situacím. Po chybě jinak spolehlivého brankáře dokonce hosté vyrovnali, za dvě minuty však Martin Kelbler překlopil vedení opět na naši stranu. Další čtyři stoprocentní šance zůstaly nevyužitý, přesto jsme zápas dotáhli zaslouženě do vítězného konce.“