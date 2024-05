/FOTOGALERIE/ Už pětadvacet kol má za sebou krajský fotbalový přebor mužů. Týmy z Jindřichohradecka si vedly se zcela rozdílnými výsledky.

Fotbalisté Třebětic (v zelenožlutém) zvítězili v Jankově přesvědčivě 4:0. | Foto: Miroslav Jánský

Třebětický nováček se podruhé v řadě představil na půdě soupeře a opět uspěl. Po výhře 5:1 v Oseku nyní opět jasně ovládl duel nad posledním Jankovem a společně s remízou ve vloženém svátečním kole s Týnem tak během anglického týdne získal sedm bodů, což jej rázem katapultovalo do klidného středu tabulky.

To hráči Třeboně museli spolknout dvě hořké pilulky v konfrontaci se svými soupeři z popředí tabulky. Nejprve nestačili na Olešník, na jehož hřišti prohráli 0:3, a nyní se museli sklonit před neskutečně produktivním nováčkem z Roudného, který na svém stadionku u Malše vyhrál jednoznačně 5:1, když opět těžil z neskutečné formy svého snajpra Viktora Kadlece. Ten k porážce Jiskry přispěl dalším hattrickem a celkově už má na svém kontě neuvěřitelných 42 přesných zásahů!

Malše Roudné – Jiskra Třeboň 5:1 (3:0)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Začalo se pěkně zostra, hra se přelévala ze strany na stranu. Bohužel jsme již v 9. minutě inkasovali, když Kadlec přešel přes naše tři hráče a skóroval. V 15. minutě jsme obdrželi druhý gól po špatně bráněném protiútoku. Za tohoto stavu dostal Průcha dobrý míč mezi stopery a ve vápně byl podražen. Věřili jsme, že se vrátíme zpět do zápasu, ale penaltu jsme neproměnili. V 34. minutě jsme navíc po chybě v rozehrávce před vápnem přišli o míč a Roudné nás potrestalo potřetí. Ve druhém poločase jsme chtěli vstřelit kontaktní gól, ale po našich ztrátách míče měli domácí bleskové protiútoky a Kadlec během pěti minut vstřelil další dva góly. V 78. minutě naši čestnou trefu zaznamenal Hromádka. Zápas měl tempo, ale dostat pět branek je hodně. Roudné nás vyškolilo z produktivity.“

Branky: 9., 50. a 55. Kadlec, 15. Vlk, 34. Zachař – 78. Hromádka. ŽK: 3:4 (Hřebejk, Míka, trenér Cepák - Radosta, Matoušek, Průcha, Širhal). Rozhodčí: Leiš – Krčín, Novotný. Diváci: 150.

Třeboň: Flaška - Zavadil (76. Vranovský), Pánek, Andres, Vrána - Kubata, Hromádka, Matoušek, Radosta, Schneider (56. Širhal) – Průcha.

SK Jankov – FK Sokol Třebětice 0:4 (0:2)

Petr Kelbler, asistent trenéra Třebětic: „Náročný anglický týden jsme zakončili na nádherném hřišti v Jankově. Úvod zápasu se nám povedl, na soupeře jsme vlétli, měli několik šancí a nastřelili jsme i břevno. Náš úvodní tlak vyústil v 12. minutě, kdy se po pěkné akci trefil Vojta Švarc. Poté jsme ale polevili a soupeř měl dobrou zhruba desetiminutovku, v níž měl šanci a několik rohů. Druhý gól vstřelil Filip Nehyba po zisku míče při napadání. To nás uklidnilo a do přestávky jsme mohli přidat další trefy, ale příležitosti jsme nevyužili. V druhé půlce jsme kontrovali hru, domácí jsme k ničemu nepustili a přidali další dva góly. Jsme šťastní, jak jsme tento týden zvládli, získali jsme sedm bodů a posunuli se do středu tabulky. Jako tradičně s námi vyrazil plný autobus fanoušků, kteří nás hnali za vítězstvím a společně jsme to oslavili ve velkém stylu.“

Branky: 12. V. Švarc, 30. F. Nehyba, 60. Havlík, 69. R. Nehyba. ŽK: 2:0 (Beníšek, Jirkovský). Rozhodčí: R. Šťastný – Kollmann, Novotný. Diváci: 188.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák, Trávníček, O. Černoch, Havlík – Habr – V. Švarc (73. Gall), R. Nehyba, Solař (82. D. Kelbler), P. Švarc – F. Nehyba (59. Cech).