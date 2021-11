Jednoznačným šlágrem první části sezony byl souboj vedoucích Třebětic s druhou Studenou, který si nenechala ujít návštěva podzimu čítající přes dvě stovky diváků. Ti sice branku neviděli, ale nenudili se. Domácí tým tak udržel neporazitelnost a do odvet půjde s velmi solidním osmibodovým náskokem.

V Nové Vsi nad Lužnicí, kde má přechodný azyl českovelenický tým, se představil Buk a zároveň na sebe narazili soupeři, kteří hrají pěkně od podlahy. Fotbal šel stranou těsně před přestávkou, kdy se strhla pořádná mela, jejímž výsledkem byly tři červené karty. Převahu jednoho hráče v poli lépe využil domácí celek, který si připsal druhé vítězství v sezoně, po němž se mu bude na poslední příčce tabulky v zimě přece jen o něco lépe dýchat.

Náladu si po nepovedeném vystoupení v Ledenicích spravil Suchdol, který doma výrazně porazil Olešnici. Uspěla i Kardašova Řečice, jejíž hráči však museli proti Dolnímu Bukovsku likvidovat dvoubrankové manko. Derby třeboňského béčka se sousední Lomnicí skončil v Břilicích těsnou výhrou mladíků Jiskry 2:1, shodným výsledkem dokázal Horní Žďár zdolat Novou Bystřici.

Sokol Třebětice – FK Studená 0:0

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Poslední podzimní zápas, derby, šlágr kola. Tomu odpovídalo celé nedělní odpoledne. Myslím, že se hrálo velmi zajímavé a celkem kvalitní utkání, ke kterému přispěly oba týmy. Byl to duel před krásnou kulisou, leč bez velkých brankových příležitostí. Hosté nastřelili po přímém kopu břevno, my zase mohli rozhodnout o vítězství v devadesáté minutě, kdy náš hráč běžel sám na brankáře, ale bohužel nedal. A tak se zrodila remíza. Chtěl bych touto cestou poděkovat našemu týmu za odvedenou práci v trénincích, za výkony, které předváděl v zápasech, a našim skvělým fanouškům za podporu.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Myslím, že zápas odpovídal postavení týmů v tabulce. Hrál se kvalitní fotbal, oba týmy se na souboj dobře připravily, a proto bylo k vidění, na naše poměry, velmi málo vyložených příležitostí. My byli možná trochu odvážnější v první půlce, po změně stran zase domácí. Oba celky měly jednu výraznější šanci. My nastřelili břevno, Třebětice po naší minele v rozehrávce měly v poslední minutě šanci rozhodnout. Utkání však skončilo spravedlivou remízou. Velký dík patří fanouškům obou týmů, naše hráče opět hnala početná návštěva. Před takovou kulisou se hraje parádně."

ŽK: 2:3. Rozhodčí: Macháček – J. Chvála, Vican. Diváci: 224.

Loko České Velenice – AC Buk 4:2 (2:1)

Karel Macho, předseda klubu, České Velenice: „Začátek utkání nám vyšel velmi dobře a již v 15. minutě jsme se po trefách Vetráka a Šupáka dostali do slibného vedení. Hrálo se v tempu, zároveň bylo ze strany soupeře k vidění hodně tvrdých zákroků za hranou, a ne všechny byly potrestány žlutou kartou. Buku se ke konci poločasu po našem nedůrazu v obranné fázi podařilo snížit. V závěrečných minutách došlo na půlce hřiště k běžnému faulu z naší strany a následně k náznaku potyčky mezi naším Dvořákem a hostujícím Šenkýřem. Náš hráč dostal červenou a soupeř viděl druhou žlutou, takže byl rovněž vyloučený. Podle mého názoru měli oba dostat žlutou, protože se chovali úplně stejně. Co však následně předvedl hostující Březina, je málo k vidění. Přiběhl k našemu hráči zezadu a zápasnickým chvatem ho skolil k zemi, za což viděl po právu okamžitě další červenou kartu. Do druhé půlky jsme šli v početní převaze, ale nebylo to znát. Ba naopak. Po našem rozehrání ve druhém dějství se k míči dostal nejlepší hráč hostů Mischnik a sólem přes půl hřiště přešel přes naše hráče a suverénně srovnal stav utkání. Od té doby nás soupeř jasně přehrával a my můžeme děkovat výbornému Marouškovi, že jsme neinkasovali další branku. Nápor Buku jsme však ustáli a v 70. minutě nás Samec jako správný kapitán po ukázkovém uvolnění před vápnem dostal do vedení. Minutu před koncem pak vnesl klid do našich řad svou druhou trefou Vetrák. Bylo to hodně těžké utkání, které bolelo, a i proto mám velkou radost, že to kluci zvládli. Doufám, že se do jara dáme zdravotně do pořádku a popereme se o udržení v krajské soutěži.“

Libor Vondráček, útočník Buku: „Do utkání jsme vstoupili zmatení, jak lesní včely. Za patnáct minut jsme prohrávali 0:2 a jindy bezchybným hráčům odskakovaly míče. Ke zklidňování nám moc nepomáhaly verdikty a přísné karty od rozhodčího, ale povedlo se a dokázali jsme snížit. Před přestávkou ovšem dali v šarvátce první ránu Veleničtí a rozjela se mela. Obě červené na obou stranách by vše vyřešily. Byli jsme už ovšem zatíženi mnoha žlutými, takže další karta pro vedlejší aktéry bitky pro nás znamenala hru v devíti. Druhý poločas začal opačně než ten první a zásluhou Mischnika bylo rázem vyrovnáno. A pak už se hrálo jen na jednu branku. Asi nikdy jsme neviděli, aby tým hrající v oslabení soupeře takto tlačil. Gól jsme ovšem dát nedokázali a Velenice se tak z ojedinělé šance znovu ujaly vedení. Naši útočníci, hrající polovinu času na míči "ve výhodě", byli tou dobou už okopaní, jak bramborové pole v říjnu, a závěr tak byl mimořádně vyhrocený. Poslední gól padl po sporné situaci a do zimní pauzy tak vstupujeme s pachutí v ústech. Ale i to je fotbal… Snad si na dokopné úspěšně tu pachuť vykloktáme a do jara zapomeneme."

Branky: 15. a 89. Vetrák, 9. Šupák, 70. Samec – 39. J. Jaroš, 46. M. Mischnik. ŽK: 0:5. ČK: 1:2 (44. Dvořák – 44. M. Šenkýř, 44. Březina). Rozhodčí: Ondra – Devera, Janovský. Diváci: 80.

FK Kardašova Řečice – TJ Dolní Bukovsko 3:2 (2:2)

Roman Kačur, trenér Kardašovy Řečice: „První poločas to byla celkem divočina. Chtěli jsme soupeře zatlačit a brzy skórovat, ale bohužel, opak byl pravdou a v 17. minutě jsme prohrávali 0:2. Začátek nám tedy opravdu nevyšel podle představ. Po dalších osmi minutách ovšem bylo srovnáno. Nejdříve rozehrál rohový kop Bílek a Jánošík uklidil míč do branky, pak sám autor přihrávky zachytil špatný odkop hostujícího brankáře a skvěle provedeným lobem vyrovnal. Po této brance hosté výrazně přitvrdili. Výsledkem jejich snažení bylo nucené střídání Šergla, který utrpěl krvavé zranění v obličeji. Druhý poločas jsme začali lépe, ale nemohli jsme se propracovat k vážnější koncovce. V 58. minutě byl vyloučen hostující Chochol, výhodu hráče v poli se nám však dlouho nedařilo využít. Až se do míče opřel Bílek a nekompromisní dalekonosnou střelou dokončil obrat. Jsme rádi, že poslední utkání podzimu skončilo naším vítězstvím. Na dokopné je pak vždy lepší nálada. Hráči si za celý podzim zaslouží pochvalu. Přeji jim, ať si užijí pauzu a načerpají síly na zimní přípravu.“

Branky: 24. a 81. Bílek, 21. V. Jánošík – 10. Chochol, 16. Bártík. ŽK: 1:5. ČK: 0:1 (58. Chochol). Rozhodčí: Černý – Z. Havlík, Loula. Diváci: 70.

Sokol Suchdol – Sokol Olešnice 4:0 (2:0)

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Z naší strany to byl diametrálně odlišný výkon, než jsme předvedli minule v Ledenicích, a Olešnici jsme jasně předčili. Nechci snižovat výkon hostů, říkali, že mají zraněné, ale nás se na to také nikdo neptá. Do utkání jsme vstoupili velice aktivně a prakticky do poločasu jsme rozhodli, když se trefili Záruba a Trmal. Po změně stran jsme pokračovali v celkem slušném výkonu a přidali jsme zásluhou Trmala a Černocha ještě další dva góly. Šancí jsme však měli mnohem víc a mohli jsme vyhrát daleko větším rozdílem, ale i tak nás tohle přesvědčivé vítězství těší. Doufám, že v zimě kvalitně potrénujeme a ve druhé části sezony budeme tabulkou stoupat vzhůru.“

Branky: 40. a 54. K. Trmal, 26. J. Záruba, 85. Černoch. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Ovčáček – Blažek, Novotný. Diváci: 120.

SK Horní Žďár – Jiskra Nová Bystřice 2:1 (2:1)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Začali jsme výborně, hned při první akci za to vzal Vojta Princ a trefil se přesně do šibenice. Tím jsme hosty zaskočili a dalších patnáct minut je nepustili za půlku. Jenže pak přišlo naše zaváhání, které zkušený Havel potrestal a vyrovnal. Následně se hra hodně vyrovnala. V 35. minutě jsme se podruhé radovali, když po akci Völfela s Korandou druhý jmenovaný vstřelil pěkný gól zdálky. O tři minuty později nám zatrnulo, neboť Frühauf zahrával přímý kop a trefil tyč. Zatímco první půle přinesla docela pohledný fotbal, po změně stran už jsme to odkopali jako Bulhaři a hráli jsme hrozně. Vzhledem k šancím, které se urodily, by zápasu asi daleko víc slušela remíza, ale opět se ukázala vnitřní síla týmu, který těsný náskok udržel.“

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „My jsme vůbec nechytli začátek utkání a soupeř se po krásné střele Prince ujal vedení. Chvíli nám trvalo, než jsme se otřepali. Volfa pak tváří v tvář vychytal Rešl, za malou chvilku však už na blafák Havla ani on nestačil. V 35. minutě si domácí po autovém vhazování jednoduše sklepli balon, dostali od nás až moc prostoru a Koranda střelou z dálky překvapil Podolského. My ještě do přestávky mohli srovnat Frühaufem, ale jeho přímý kop skončil na tyči. Celý druhý poločas jsme si vytvořili územní převahu, Žďár však pozorně bránil. Do šancí se dostali Havel a Feytl, ale neproměnili je. Největší příležitost na vyrovnání měl Bobál, jenže orazítkoval pouze břevno. Z utkání, v němž nám jako na podzim tradičně chyběli zranění hráči a nejcitelněji asi Janoušek s Kubešem, jsme tedy odešli se sklopenou hlavou. Soupeři gratulujeme k vítězství, my jsme rádi za zimní přestávku, během níž se musíme dát dohromady a na jaře se prezentovat úplně jiným přístupem k tréninku i k zápasům.“

Branky: 1. Princ, 35. Koranda – 21. Havel. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Ryneš – Klimeš, Novotný. Diváci: 42.

Jiskra Třeboň B – Tatran Lomnice 2:1 (1:1)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Čekalo nás derby, na které dorazila početná divácká návštěva. Jelikož spousta kluků prošla oběma kluby, měl zápas náboj a byl vyhecovaný. Lomnice se předvedla v dobrém světle, nečekali jsme to, ale zdá se mi, že na nás se všichni sejdou v dobré sestavě. Hosté začali aktivně, ale brzy jsme potrestali jejich chybu v obraně a začali jsme se dostávat i do dalších šancí. Po necelé půlhodině si hostující Melichar zkušeně došel pro penaltu, kterou však Lomnice neproměnila. Vzápětí už se však po centru ze standardky a naší chybě prosadil a vyrovnal. Po pěti minutách druhé půle musel kvůli zranění střídat klíčový útočník Beníšek, ale i bez něho jsme hosty, kteří podle mě začali odcházet fyzicky, přehrávali a vytvořili jsme si šancí na dva zápasy. Jsem rád, že jsme aspoň jednu zásluhou Rešla dokázali zužitkovat a všechny body z derby zůstaly doma.“

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Zápas jsme začali katastrofálně a už v páté minutě jsme prohrávali. Postupem času jsme se začali zlepšovat a většinu prvního poločasu jsme hráli poměrně dobře. Vytvářeli jsme si šance, ale zase se projevila naše bolest s neproměňováním. Opět jsme nadali ani penaltu a promarnili plno šancí. Naštěstí se alespoň jednou po trestném kopu prosadil hlavou Vašek Melichar. První poločas mohl klidně skončit 3:1 pro nás, ale my prostě góly dáváme hrozně těžko. Do druhé půle nastoupili kluci jako vyměnění a výkon byl daleko horší. Málo pohybu, nedůraz, špatné obsazování hráčů a šancí jsme si už také tolik nevytvořili. A když už, tak jsme mířili mimo branku nebo vytáhl dobrý zákrok domácí brankář. Z jedné nenápadné akce se vytvořil před naší brankou závar, domácí dostali míč za brankovou čáru a nám se při tom ještě zranil gólman, který dostal ránu do hlavy a musel střídat. Místo něj šel mezi tři tyče hráč a už se víceméně pouze dohrávalo. Herně to není úplně zlé, ale musíme se přes zimu naučit lépe zakončovat, jinak budeme mít problém.“

Branky: 5. a 77. Rešl – 28. Melichar. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Klimeš – Ryneš, Kořínek. Diváci: 140.