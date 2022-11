Sokol Bernartice – FK Dačice 1:3 (0:2)

Josef Novák, trenér Dačic: „Měli jsme perfektní vstup do utkání a po dvou rohových kopech jsme už v sedmé minutě vedli 2:0, když se v obou případech hlavou prosadil kanonýr Štolba. To nám samozřejmě hodně pomohlo a dá se říci, že jsme zápas od začátku až do konce měli pod kontrolou. A pomohl k tomu i fantastický zákrok brankáře Marka kolem 20. minuty, kdy zlikvidoval obrovskou šanci Bernartic. Ve druhém poločase ještě zkompletoval hattrick Štolba po standardce a opět hlavou. Ten byl neskutečný, vyhrál snad všechny souboje, to se jen tak nevidí, a domácí si s ním vůbec nevěděli rady. Soupeř korigoval až v poslední minutě po nedorozumění stoperů Brtníka s Chyškou, což je škoda, protože náš gólman by si čisté konto zasloužil. Klukům chci za výkon poděkovat. Bylo to fyzicky velmi náročné, naběhali toho opravdu hodně. A předvedli diametrálně odlišný výkon než při nepovedeném vystoupení ve Čtyřech Dvorech. Hlavní rozdíl byl především v nasazení. Tentokrát můžeme být spokojeni.“