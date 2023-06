/FOTOGALERIE/ Samozřejmě, vývoj tomu napovídal celé jaro, přesto se jedná o prvotřídní senzaci. Fotbalisté Třebětic, obce s třemi stovkami obyvatel, prolétli I. A třídou jako blesk a po jediné sezoně si už dvě kola před koncem zajistili postup do krajského přeboru, což je bezesporu mimořádný a ojedinělý počin. O svém triumfu definitivně rozhodli v souboji s budějovickou Lokomotivou, kterou deklasovali 8:0. Dačický celek měl proti dalšímu týmu z jihočeské metropole převahu i šance, ale duel se Slavií nakonec rozhodl jedinou trefou čtvrt hodinky před koncem až nejlepší snajpr soutěže Robin Štolba.

Třebětičtí fotbalisté slaví unikátní úspěch. V roli nováčka s předstihem ovládli I. A třídu sk. B a postoupili do krajského přeboru. | Foto: Miroslav Jánský

Sokol Třebětice - Lokomotiva České Budějovice 8:0 (4:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V dalším domácím utkání, v němž jsme mohli potvrdit prvenství v I. A třídě, jsme přivítali českobudějovickou Lokomotivu. Kluci podali hodně zodpovědný výkon a od začátku zápasu šli za svým cílem. Po celý zápas jsme hosty přehrávali a s chutí jsme si zastříleli. Dařila se nám kombinace a spoustu šancí jsme ještě neproměnili. Soupeř se snažil, ale do žádné velké příležitosti jsme ho nepustili, a tak se zrodil i jasný potvrzující výsledek. Co se týče sezony, tak sice ještě neskončila, ale už teď můžeme v klidu říci, že byla úspěšná. Je až neuvěřitelné, že jsme už dvě kola před koncem dokázali soutěž vyhrát a vypracovat si osm bodů náskoku. Do čela tabulky jsme se dostali někdy v osmém kole a od té doby jsme tam zůstali. Je to historický úspěch třebětického fotbalu, dali jsme dohromady velmi kvalitní tým, který poctivě pracoval a měl obrovský hlad po úspěchu, což se povedlo. A musím říct, že naprosto zaslouženě.“

Branky: 1., 14. a 66. F. Nehyba, 25., 77. a 80. M. Kelbler, 12. J. Chvátal, 86. D. Kelbler. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Novotný - Votava, Ovčáček. Diváci: 350.

Třebětice: Urbánek – P. Švarc (88. V. Novák), Trávníček, Černoch, Tříletý – V. Švarc (73. V. Bastl), V. Habr, F. Nehyba, R. Nehyba, J. Chvátal – M. Kelbler (81. D. Kelbler).

FK Dačice – Slavia České Budějovice 1:0 (0:0)

Dušan Lovětínský, asistent trenéra Dačic: „Hosté si vyloženě přijeli pro bod a od první minuty úporně bránili. Nám dělalo obrovské problémy hrát do plných, přesto jsme si několik šancí vytvořili, ale ty jsme, bohužel, neproměnili. V prvním poločase jsme hrozili převážně ze vzduchu, nějaké kombinační akce jsme si moc vypracovat nedokázali. Do druhé půle jsme vstoupili směrem dopředu ještě aktivněji, po hodině hry přišel na hřiště Slabý, což nám prospělo, nadále jsme však nedokázali žádnou příležitost dotáhnout do konce. Nakonec to vzal na sebe kanonýr Štolba a v 75. minutě krásnou individuální akcí rozhodl o tom, že tři body zůstaly doma.“

Branka: 75. Štolba. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Kovařík – Jarolím, Novotný. Diváci: 60.

Dačice: Marek – Vít Leitkep (85. Šívr), Brtník, Chyška, Kněžínek – Přikryl (61. Slabý), M. Distel, Šimánek, T. Zejda – Vacek, Štolba.