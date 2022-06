Téměř dvě dekády jste působil u mládeže i mužů v jindřichohradeckém fotbalovém klubu, zažil jste i divizi. Jak se vaše angažmá v Třeběticích seběhlo?

Trenér Marek Černoch s pohárem pro vítěze krajské fotbalové I. B třídy mužů.Zdroj: archiv klubuVíceméně jsem byl v kontaktu s manažerem třebětického klubu Josefem Bastlem, jenž je zároveň členem výkonného výboru OFS, takže jsme se spolu o této možnosti bavili, protože klub hledal trenéra. Nějaké nabídky jsem měl, ale přesvědčilo mě to, že Třebětice měly ambice hrát o nejvyšší příčky a případně postoupit.

V jakém stavu jste mužstvo našel?

Okresní fotbalový svaz vloni v červnu v době, kdy měl Třebětice oslovily, zrovna pořádal letní pohár pro fotbalové týmy z Jindřichohradecka, což byla rozjezdová věc po covidu, takže jsem měl možnost hráče ve třech zápasech vidět. Zjistil jsem, že kluci jsou šikovní, mužstvo se nachází ve slušném stavu a že bude na čem stavět.

Co hlavně jste musel po svém příchodu do Třebětic změnit?

Především jsme upravili skladbu tréninků, jejich formu i četnost, to byl základ. Nechtěl jsem však hned od začátku měnit veškeré zvyklosti, ale pozvolna jsme začali vnášeli věci, které tam měly být. A nyní budeme zase tréninkový proces posouvat dál.

Předpokládám, že hodnocení uplynulé sezony nemůže vyznít jinak, než velmi pozitivně.

Přesně tak. Já měl jedinou obavu, abychom nějakým způsobem nepokazili jaro, protože už po podzimu jsme měli velice slušný náskok. To se naštěstí nestalo, ale tak jednoduché, jak to vypadá, to zase nebylo. Cením si však především toho, že i v duelech, v nichž nám to nešlapalo a s herním projevem jsem nebyl spokojený, to tým dokázal zlomit a zvítězit.

Jedinou porážku vám až v závěru sezony připravil Horní Žďár, a to navíc ve vaší do té doby nedobytné Moták aréně. Jak k tomu došlo?

Horní Žďár se na nás velmi dobře nachystal a podal výborný výkon. My sice měli převahu i šance na to rozhodnout, ale v tomto zápase jsme je nedokázali dotáhnout do konce. Žďár navíc disponuje kvalitními hráči, co prošli jindřichohradeckým fotbalovým klubem, kteří stmeleným výkonem dotáhli utkání do vítězného konce.

Když se za sebou ohlédnete, která utkání považujete za nejpovedenější?

Určitě se mi herně i výsledkově líbily oba zápasy s Neplachovem, duel na půdě Českých Velenic, v Kardašově Řečici či ke konci sezony ve Studené. To byly asi naše nejlepší zápasy.

Můžete vyzdvihnout konkrétní hráče, o které se tým během sezony mohl nejvíce opřít?

Pochvalu zaslouží všichni, ale kdybych měl někoho určit, tak asi Vojtu Habra a Martina Kelblera, což jsou naše pušky, kterým to střílelo celou sezonu. A velké uznání zaslouží nejen hráči, ale také členové realizačního týmu, bez nichž by to nešlo…

O oslavách postupu Třebětic se vypráví pomalu legendy. Vy jste zkušený trenér, který má něco za sebou, jak jste to vnímal?

Myslel jsem si, že mě v tomto ohledu nemůže nic překvapit, ale tohle jsem ještě nezažil. Tady fotbalem žijí všichni, s hráči drží všichni, celá vesnice, obec. Je to unikát. První oslavy vypukly už po utkání s Řečicí, po němž bylo zřejmé, že už nás nikdo nemůže ani teoreticky předstihnout. A vše vyvrcholilo na konci sezony na dokopné. A já bych chtěl touto cestou všem lidem, kteří se kolem fotbalu v Třeběticích točí, poděkovat za velkou přízeň a podporu, které se nám dostává.

Hráči si nyní užívají zasloužené volno, ale ne nadlouho. Letní pauza je krátká.

Příprava se blíží, zahajujeme ji 18. července. Bude to klasika, třikrát týdně tréninky a k tomu o víkendu zápas. Zatím máme jako soupeře potvrzené Kaplici, Jemnicko a Slavonice. A také se vypravíme na stmelovací teambuilding do Staňkova.

Dají se očekávat nějaké změny v hráčském kádru?

Jsme si vědomi, že je třeba mužstvo doplnit, oživit a zkvalitnit. Už teď je jasné, že z Dačic k nám přichází kvalitní brankář Vašek Zejda a z Třebíče se vrací šikovný rychlonohý fotbalista Jan Chvátal. V hledáčku máme ještě dva fotbalisty, o jejichž příchodu jednáme. Zůstává i stoper Milan Trávníček, který odmítl nabídku z Rakouska. Co se týče případných odchodů, v tuto chvíli o žádném nevím a všichni hráči stávajícího kádru by se měli zapojit do letní přípravy.

Je jasné, že I. A třída je zase trochu jiný level. Jaké budete mít v nováčkovské sezoně ambice?

Čeká úplně jiný fotbal, odlišnost od I. B třídy je jednoznačná. Budeme doufat, že adaptace ve vyšší soutěži proběhne co nejrychleji a bez nějakých bolestí. Do nového ročníku půjdeme s pokorou a s cílem udržet se v soutěži. Všechno navíc bude nad plán. Fanoušci se také mohou těšit na derby se sousedními Dačicemi, což bude pro tento region jistě hodně zajímavá věc.